Βρέθηκε η αιτία των θρομβώσεων στα εμβόλια COVID-19

Σύνοψη



Η επιστήμη αποκωδικοποιεί το σύνδρομο VITT

Η ιατρική κοινότητα και οι ερευνητές της δομικής βιολογίας έδωσαν τελικά την οριστική απάντηση σε ένα από τα πιο πιεστικά ιατρικά ερωτήματα της πρόσφατης ιστορίας. Μια εκτενής συνεργατική έρευνα από τα πανεπιστήμια McMaster (Καναδάς), Flinders (Αυστραλία) και Greifswald (Γερμανία), η οποία δημοσιεύτηκε στο New England Journal of Medicine, ρίχνει άπλετο φως στον μηχανισμό που προκαλεί την Ανοσολογική Θρομβοπενία και Θρόμβωση (VITT). Πρόκειται για την εξαιρετικά σπάνια, αλλά εξαιρετικά σοβαρή παρενέργεια που καταγράφηκε μετά τη χορήγηση εμβολίων COVID-19 τα οποία βασίζονταν σε ιικούς φορείς αδενοϊού.

Το εύρημα δεν επιλύει απλώς ένα ιατρικό μυστήριο, αλλά παρέχει τον ακριβή «κώδικα» για την κατανόηση των αυτοάνοσων αντιδράσεων, δίνοντας στους επιστήμονες τον οδικό χάρτη για την ανάπτυξη ασφαλέστερων θεραπειών και εμβολίων στο μέλλον.

Ποιος είναι ο ακριβής μηχανισμός των θρομβώσεων;

Σύμφωνα με τη νέα μελέτη, η θρόμβωση (VITT) προκαλείται όταν αντισώματα του οργανισμού, που αρχικά στοχεύουν την πρωτεΐνη VII του αδενοϊού, υφίστανται μια συγκεκριμένη γονιδιακή μετάλλαξη (K31E). Αυτή η αλλαγή τα αναγκάζει να συνδεθούν εσφαλμένα και με τεράστια ισχύ με την ανθρώπινη πρωτεΐνη PF4 των αιμοπεταλίων. Αυτή η αλυσιδωτή αντίδραση οδηγεί στην ανεξέλεγκτη ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων, ρίχνοντας τον αριθμό τους στο αίμα και προκαλώντας τον σχηματισμό επικίνδυνων θρόμβων.

Βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανισμού

Γονιδιακός Περιορισμός: Η αντίδραση συμβαίνει μόνο σε άτομα με την κληρονομική παραλλαγή του γονιδίου αντισώματος IGLV3-21*02 ή *03.

Η αντίδραση συμβαίνει μόνο σε άτομα με την κληρονομική παραλλαγή του γονιδίου αντισώματος IGLV3-21*02 ή *03. Αντικατάσταση Αμινοξέος: Η μετάλλαξη K31E αλλάζει ένα θετικά φορτισμένο αμινοξύ σε αρνητικά φορτισμένο.

Η μετάλλαξη K31E αλλάζει ένα θετικά φορτισμένο αμινοξύ σε αρνητικά φορτισμένο. Σύγχυση Στόχου (Molecular Mimicry): Η ανοσολογική απόκριση μπερδεύει την πρωτεΐνη pVII του ιού με την ανθρώπινη πρωτεΐνη PF4.

Η ανοσολογική απόκριση μπερδεύει την πρωτεΐνη pVII του ιού με την ανθρώπινη πρωτεΐνη PF4. Καθολικότητα Εύρηματος: Η συγκεκριμένη μετάλλαξη ανιχνεύθηκε στο 100% των αντισωμάτων των ασθενών με VITT που εξετάστηκαν.

Η βιολογία πίσω από το σφάλμα: Πρωτεΐνη VII και PF4

Για να κατανοήσουμε την ανακάλυψη, πρέπει να δούμε το ανοσοποιητικό σύστημα ως έναν εξαιρετικά πολύπλοκο αλγόριθμο αναγνώρισης προτύπων. Κατά την έκθεση σε έναν αδενοϊό –είτε μέσω φυσικής μόλυνσης είτε μέσω ενός εμβολίου ιικού φορέα– ο οργανισμός παράγει αντισώματα για να εξουδετερώσει την απειλή. Ένας από τους στόχους αυτών των αντισωμάτων είναι η πρωτεΐνη VII (pVII) του αδενοϊού.

Οι ερευνητές, χρησιμοποιώντας προηγμένα εργαλεία όπως η φασματομετρία μάζας και η αλληλούχηση αντισωμάτων, διαπίστωσαν ότι η δομή της πρωτεΐνης pVII μοιάζει εντυπωσιακά με ένα τμήμα της ανθρώπινης πρωτεΐνης PF4 (Αιμοπεταλιακός Παράγοντας 4). Ωστόσο, η απλή ομοιότητα δεν επαρκεί για να προκαλέσει το πρόβλημα. Η κρίσιμη παράμετρος είναι η δομική μεταβολή που προκαλείται από τη μετάλλαξη K31E. Αυτή η μικροσκοπική ηλεκτροστατική μετατόπιση επιτρέπει στο αντίσωμα να "κλειδώσει" πάνω στην PF4 με τρομακτική συγγένεια. Μόλις το αντίσωμα ενωθεί με την PF4, λειτουργεί ως διακόπτης που δίνει εντολή στα αιμοπετάλια να συσσωματωθούν μαζικά.

Γιατί το σύνδρομο ήταν τόσο σπάνιο

Η σπανιότητα του συνδρόμου VITT προβλημάτισε την επιστημονική κοινότητα από την πρώτη στιγμή. Η μελέτη απαντά με απόλυτη σαφήνεια σε αυτό το ερώτημα, καταδεικνύοντας τη σημασία της γενετικής. Για να αναπτύξει κάποιος VITT, απαιτείται ο απόλυτος συγχρονισμός τριών παραγόντων:

Πρώτον, το άτομο πρέπει να φέρει το συγκεκριμένο αλληλόμορφο γονίδιο αντισώματος (IGLV3-21*02/03), το οποίο εντοπίζεται συχνότερα σε πληθυσμούς ευρωπαϊκής καταγωγής. Δεύτερον, το ανοσοποιητικό του σύστημα πρέπει να επιλέξει να παράγει αντισώματα στοχεύοντας ειδικά την πρωτεΐνη pVII του αδενοϊού. Τρίτον, πρέπει να λάβει χώρα η τυχαία σωματική υπερμετάλλαξη (somatic hypermutation) K31E κατά τη διαδικασία ωρίμανσης των Β-κυττάρων. Η μαθηματική πιθανότητα να συνυπάρξουν όλοι αυτοί οι παράγοντες στον ίδιο οργανισμό ταυτόχρονα, δικαιολογεί το γεγονός ότι η συχνότητα εμφάνισης του συνδρόμου καταγράφηκε σε περίπου 1-2 περιπτώσεις ανά 100.000 εμβολιασμούς.

Τι Σημαίνει Αυτό για την Ελλάδα και τα Μελλοντικά Εμβόλια

Η συγκεκριμένη έρευνα έχει άμεση σύνδεση με την ελληνική πραγματικότητα και τη διαχείριση της δημόσιας υγείας. Κατά τη διάρκεια της πανδημικής κρίσης, η διανομή των εμβολίων Vaxzevria (AstraZeneca) και Janssen (Johnson & Johnson) στην Ελλάδα συνοδεύτηκε από διαρκείς αναθεωρήσεις των οδηγιών από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA). Οι ηλικιακοί περιορισμοί που επιβλήθηκαν (αρχικά χορήγηση μόνο σε άτομα άνω των 60 ετών για το AstraZeneca) δημιουργούσαν σύγχυση, καθώς η απουσία ενός ξεκάθαρου βιολογικού μηχανισμού άφηνε περιθώρια για επιστημονική αβεβαιότητα.

Σήμερα, η πλήρης χαρτογράφηση του μηχανισμού αφαιρεί την αβεβαιότητα. Το σημαντικότερο είναι ότι προσφέρει στην επιστημονική κοινότητα τη δυνατότητα "debugging" των εμβολίων. Γνωρίζοντας πλέον ποια ακριβώς πρωτεΐνη του αδενοϊού ευθύνεται για τη διασταυρούμενη αντίδραση με την PF4, οι φαρμακευτικές εταιρείες και τα ερευνητικά κέντρα μπορούν να τροποποιήσουν γενετικά τους ιικούς φορείς. Αφαιρώντας ή ανασχεδιάζοντας τα τμήματα της πρωτεΐνης pVII που προκαλούν το πρόβλημα, τα εμβόλια τεχνολογίας αδενοϊού –τα οποία είναι εξαιρετικά αποδοτικά, φθηνά στην παραγωγή και εύκολα στη συντήρηση σε σύγκριση με τα mRNA εμβόλια– μπορούν να επιστρέψουν πλήρως ασφαλή, έτοιμα να αντιμετωπίσουν μελλοντικές υγειονομικές κρίσεις.

Με τη ματιά του Techgear

Η μελέτη που εξηγεί τον μηχανισμό του VITT διαβάζεται σχεδόν σαν ανάλυση κώδικα από ένα εξαιρετικά σπάνιο και καταστροφικό software bug, μόνο που το "hardware" σε αυτή την περίπτωση είναι το ανθρώπινο ανοσοποιητικό σύστημα. Η ανακάλυψη της μετάλλαξης K31E αποδεικνύει ότι τα βιολογικά συστήματα είναι επιρρεπή σε σφάλματα όταν καλούνται να επεξεργαστούν μοριακές δομές που μοιάζουν μεταξύ τους.

Από τη δική μας οπτική γωνία, το εντυπωσιακότερο στοιχείο είναι η ταχύτητα και η ακρίβεια με την οποία η σύγχρονη επιστήμη μπορεί να κάνει reverse-engineering σε ένα ιατρικό συμβάν. Η χρήση της φασματομετρίας μάζας και της κρυο-ηλεκτρονικής μικροσκοπίας για την απομόνωση ενός μοναδικού αμινοξέος σε επίπεδο αντισώματος, αποτελεί τεχνολογικό επίτευγμα. Η δημοσίευση τέτοιων λεπτομερών δεδομένων λειτουργεί ως το απόλυτο αντίδοτο στην παραπληροφόρηση: δεν κρύβει την παρενέργεια, αλλά την αναλύει, την εξηγεί δομικά και παρέχει το προσχέδιο για την πλήρη εξάλειψή της σε μελλοντικές βιοϊατρικές εφαρμογές.