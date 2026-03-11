Τέλος στο celeb-baiting και τα scam centers: Η νέα στρατηγική ασφαλείας της Meta

Σύνοψη

Η Meta ανακοίνωσε την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και συνεργασιών για την καταπολέμηση των οικονομικών απατών (scams) σε Facebook, Instagram και WhatsApp.

Ενεργή συμμετοχή σε διεθνή επιχείρηση με το FBI, το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης (DOJ) και την Αστυνομία της Ταϊλάνδης για την εξάρθρωση μεγάλων scam centers στη Νοτιοανατολική Ασία.

Επέκταση της χρήσης τεχνολογίας αναγνώρισης προσώπου (facial recognition) για τον άμεσο και αυτόματο εντοπισμό παραπλανητικών διαφημίσεων που χρησιμοποιούν παράνομα τα πρόσωπα διασημοτήτων (celeb-baiting).

Εφαρμογή νέων δικλείδων ασφαλείας στα Teen Accounts, με τα οποία ήδη μπλοκαρίστηκαν πάνω από 1 εκατομμύριο ύποπτοι λογαριασμοί μέσω των Safety Notices στα Direct Messages.

Συστηματικές νομικές ενέργειες εναντίον εταιρειών που ευθύνονται για κρυφές χρεώσεις καρτών (subscription fraud) και ενορχηστρωμένες επιθέσεις τύπου "pig butchering".

Η νέα στρατηγική της Meta για την καταπολέμηση των Scams

Η Meta προχώρησε σε μια εκτενή αναβάθμιση των συστημάτων ασφαλείας της, ανακοινώνοντας νέες τεχνολογικές υποδομές και στρατηγικές συνεργασίες με στόχο την καταπολέμηση των διαδικτυακών απατών (scams). Με τα φαινόμενα εξαπάτησης να αυξάνονται σε παγκόσμιο επίπεδο, η μητρική εταιρεία των Facebook, Instagram και WhatsApp θέτει σε εφαρμογή ένα πολυεπίπεδο σχέδιο που συνδυάζει αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης, αυστηρότερα μέτρα ταυτοποίησης και απευθείας συνεργασία με διεθνείς διωκτικές αρχές.

Τι περιλαμβάνει η νέα στρατηγική της Meta ενάντια στα scams;

Η νέα προσέγγιση της Meta βασίζεται στην ενσωμάτωση προηγμένων εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για τον αυτόματο εντοπισμό κακόβουλου περιεχομένου, την εισαγωγή νέων δικλείδων ασφαλείας στα προφίλ των χρηστών, και την ενεργή σύμπραξη με υπηρεσίες επιβολής του νόμου. Ο βασικός στόχος είναι η προληπτική απενεργοποίηση των απατηλών λογαριασμών.

Πάγωμα πληρωμών: Διακοπή της δυνατότητας συναλλαγών για λογαριασμούς διαφημιζομένων που ταυτοποιούνται ως κακόβουλοι.

Διακοπή της δυνατότητας συναλλαγών για λογαριασμούς διαφημιζομένων που ταυτοποιούνται ως κακόβουλοι. Μπλοκάρισμα Domains: Άμεση αφαίρεση εξωτερικών συνδέσμων (links) που οδηγούν σε γνωστές σελίδες απάτης (phishing) ή πλατφόρμες υποκλοπής στοιχείων καρτών.

Άμεση αφαίρεση εξωτερικών συνδέσμων (links) που οδηγούν σε γνωστές σελίδες απάτης (phishing) ή πλατφόρμες υποκλοπής στοιχείων καρτών. Κοινοποίηση δεδομένων: Ανταλλαγή τεχνικών πληροφοριών με άλλες πλατφόρμες τεχνολογίας για τον μαζικό αποκλεισμό των δραστών.

Η εξάρθρωση των Scam Centers στη Νοτιοανατολική Ασία

Τα οργανωμένα εγκληματικά δίκτυα αποτελούν τη μεγαλύτερη απειλή στο σημερινό ψηφιακό οικοσύστημα. Σε συνεργασία με το FBI, την Task Force του αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης (DOJ Scam Center Strike Force) και την Βασιλική Αστυνομία της Ταϊλάνδης, η Meta συνέβαλε καθοριστικά στην εξάρθρωση μεγάλων κέντρων απάτης στη Νοτιοανατολική Ασία. Τα συγκεκριμένα κέντρα στόχευαν καθημερινά χιλιάδες χρήστες σε ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Ασία και Ευρώπη.

Τα κυκλώματα αυτά λειτουργούν με βιομηχανικούς όρους, απασχολώντας συχνά θύματα εμπορίας ανθρώπων (human trafficking) για τη διεξαγωγή επιθέσεων. Η Meta εντόπισε και απενεργοποίησε τις υποδομές επικοινωνίας τους, αναλύοντας μοτίβα μαζικής αποστολής μηνυμάτων και εντοπίζοντας τα ψεύτικα προφίλ που προσέγγιζαν χρήστες μέσω Facebook Messenger και WhatsApp. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, μόνο το πρώτο εξάμηνο του 2025, η εταιρεία είχε ήδη εξαρθρώσει σχεδόν 12 εκατομμύρια λογαριασμούς που συνδέονταν αποκλειστικά με τέτοια κέντρα.

Τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου και καταπολέμηση του Celeb-Baiting

Ένα από τα πλέον διαδεδομένα είδη απάτης είναι το "celeb-baiting", όπου οι επιτήδειοι χρησιμοποιούν φωτογραφίες ή deepfakes διασημοτήτων για να προωθήσουν ψεύτικες επενδύσεις ή προϊόντα.

Για την οριστική αντιμετώπιση του φαινομένου, η Meta επεκτείνει τη χρήση της τεχνολογίας αναγνώρισης προσώπου. Το σύστημα αναλύει τις χορηγούμενες διαφημίσεις που φέρουν εικόνες δημοσίων προσώπων και τις συγκρίνει σε πραγματικό χρόνο με τις αυθεντικές φωτογραφίες από τους επίσημους, πιστοποιημένους λογαριασμούς τους. Εάν εντοπιστεί αναντιστοιχία ή χρήση της εικόνας εκτός πλαισίου, η διαφήμιση απορρίπτεται αυτόματα. Η επέκταση αυτής της τεχνολογίας έχει ήδη διπλασιάσει τον όγκο των απατηλών διαφημίσεων που η πλατφόρμα ανιχνεύει και αφαιρεί.

Η μηχανική των "Pig Butchering" και του Subscription Fraud

Οι μέθοδοι των scammers έχουν γίνει εξαιρετικά περίπλοκες. Στις απάτες τύπου "pig butchering", τα κυκλώματα ξεκινούν με την τακτική "spray and pray", στέλνοντας χιλιάδες αυτοματοποιημένα μηνύματα μέσω SMS ή WhatsApp (π.χ. "Γεια, είσαι η Μαρία;"). Εάν ο χρήστης απαντήσει, οι επιτήδειοι εφαρμόζουν τεχνικές κοινωνικής μηχανικής για να χτίσουν εμπιστοσύνη. Στη συνέχεια, παρουσιάζουν ανύπαρκτες επενδυτικές ευκαιρίες σε κρυπτονομίσματα, επιτρέποντας αρχικά στο θύμα να κάνει μικρές αναλήψεις για να πειστεί για τη γνησιότητα της πλατφόρμας, πριν εξαφανιστούν με το σύνολο των κεφαλαίων.

Παράλληλα, η Meta έχει επικεντρωθεί στην καταπολέμηση του "Subscription Fraud". Χρήστες παρασύρονται από διαφημίσεις προϊόντων σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Κατά την αγορά, οι ιστοσελίδες των απατεώνων συλλέγουν τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας. Το φυσικό προϊόν δεν παραδίδεται ποτέ, ενώ η κάρτα του θύματος αρχίζει να χρεώνεται με επαναλαμβανόμενες μηνιαίες συνδρομές για άγνωστες υπηρεσίες. Η Meta προχώρησε πρόσφατα σε νομικές ενέργειες και μηνύσεις εναντίον εταιρειών στην Κίνα και τη Βραζιλία που εφάρμοζαν αυτές τις πρακτικές.

Ενισχυμένη προστασία για τους εφήβους (Teen Accounts)

Οι νεαρότεροι χρήστες αποτελούν συχνό στόχο εκβιασμών (sextortion) ή απατών. Η Meta έχει αναβαθμίσει τις λειτουργίες των Teen Accounts στο Instagram, ενσωματώνοντας νέα αυστηρά χαρακτηριστικά ασφαλείας στα Direct Messages (DMs).

Οι έφηβοι λαμβάνουν πλέον ξεκάθαρες προειδοποιήσεις (Safety Notices) όταν συνομιλούν με άγνωστους λογαριασμούς, ενώ τους παρέχεται άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες, όπως ο μήνας και το έτος δημιουργίας του εκάστοτε προφίλ που τους προσεγγίζει. Μέσω αυτών των εργαλείων, πάνω από 1 εκατομμύριο λογαριασμοί μπλοκαρίστηκαν απευθείας από ανηλίκους μέσα σε διάστημα ενός μήνα, αποδεικνύοντας την αποτελεσματικότητα της ενημέρωσης του χρήστη ακριβώς στο σημείο επαφής (point of contact).

Τι σημαίνουν οι αλλαγές για τους χρήστες στην Ελλάδα

Για το ελληνικό κοινό, οι νέες τεχνολογίες της Meta αναμένεται να επιλύσουν ένα εξαιρετικά οικείο πρόβλημα: τις ψεύτικες διαφημίσεις κρυπτονομισμάτων που χρησιμοποιούν παράνομα τα πρόσωπα Ελλήνων παρουσιαστών, πολιτικών και επιχειρηματιών.

Η αυστηρή εφαρμογή του συστήματος facial recognition και η άμεση διακοπή λειτουργίας των domains που φιλοξενούν κλωνοποιημένα άρθρα γνωστών ελληνικών ειδησεογραφικών portals, σημαίνει ότι το feed των Ελλήνων χρηστών θα καθαρίσει σταδιακά από αυτά τα παραπλανητικά posts. Επιπλέον, τα νέα φίλτρα στο WhatsApp προσφέρουν μια απαραίτητη ασπίδα απέναντι στα μαζικά μηνύματα από άγνωστους αριθμούς εξωτερικού (π.χ. με προθέματα χωρών της Αφρικής ή της Ασίας) που προωθούν απάτες επενδύσεων ή ψεύτικες αγγελίες εργασίας.

Με τη ματιά του Techgear

Η αυστηροποίηση της στάσης της Meta απέναντι στα διεθνή εγκληματικά δίκτυα είναι επιβεβλημένη. Η μετάβαση από την εκ των υστέρων διαγραφή λογαριασμών στην προληπτική ανίχνευση μέσω προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης και βιομετρικών ελέγχων καταδεικνύει ότι η εταιρεία αναγνωρίζει τον κίνδυνο που διατρέχει η θεμελιώδης αξιοπιστία των πλατφορμών της.

Ωστόσο, το ουσιαστικό πρόβλημα εντοπίζεται στην ταχύτητα προσαρμογής των scammers. Όσο η Meta βελτιώνει τους αλγόριθμούς της, οι εγκληματικές οργανώσεις θα επενδύουν σε πιο περίπλοκα generative AI εργαλεία για τη δημιουργία ρεαλιστικών deepfakes και αυτοματοποιημένων bots. Η ενεργή συμμαχία της εταιρείας με διεθνείς διωκτικές αρχές –όπως επιβεβαιώθηκε με την πρόσφατη επιχείρηση στην Ταϊλάνδη– αποδεικνύει ότι η τεχνολογική θωράκιση αποδίδει πλήρως μόνο όταν συνοδεύεται από επιχειρήσεις εξάρθρωσης στον φυσικό κόσμο. Η πραγματική επιτυχία αυτής της στρατηγικής θα κριθεί από τη συνέχεια και τη συνέπεια αυτών των συνεργασιών μακροπρόθεσμα.