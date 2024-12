watchOS 11.2 και tvOS 18.2 διαθέσιμα με ενδιαφέροντα νέα χαρακτηριστικά

Η Apple κυκλοφόρησε σήμερα το watchOS 11.2, τη δεύτερη σημαντική ενημέρωση του λειτουργικού συστήματος που τρέχει στο Apple Watch. Το watchOS 11.2 έρχεται περισσότερο από ένα μήνα μετά την κυκλοφορία του watchOS 11.1. Το watchOS 11.2 είναι συμβατό με το Apple Watch Series 6 και νεότερα, όλα τα μοντέλα Apple Watch Ultra και το Apple Watch SE 2.



Το watchOS 11.2 μπορείτε να το κατεβάσετε σε ένα iPhone που τρέχει iOS 18.2 ανοίγοντας την εφαρμογή Apple Watch και πηγαίνοντας στην επιλογή General > Software Update. Για να εγκαταστήσετε το νέο λογισμικό, το Apple Watch πρέπει να έχει τουλάχιστον 50% μπαταρία και να είναι τοποθετημένο σε φορτιστή.



Σύμφωνα με τις σημειώσεις έκδοσης της Apple, το watchOS 11.2 σας επιτρέπει να διακόπτετε το βίντεο που εγγράφετε στο iPhone χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Camera Remote στο Apple Watch.

Ακολουθούν οι πλήρεις σημειώσεις της Apple για την έκδοση.

This update includes improvements for your Apple Watch, including:

- Tides app expands map support for tidal conditions and coastal locations in China

- Camera Remote app can pause recording of iPhone video

Η Apple κυκλοφόρησε σήμερα και το tvOS 18.2, τη νεότερη έκδοση του λειτουργικού συστήματος tvOS 18 που κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο. Το tvOS 18.2 έρχεται περισσότερο από ένα μήνα μετά την κυκλοφορία του tvOS 18.1 από την Apple και είναι διαθέσιμο για τα μοντέλα Apple TV 4K και Apple TV HD.



Το tvOS 18.2 μπορείτε να το κατεβάσετε χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Settings στο Apple TV. Ανοίξτε το Settings (Ρυθμίσεις) και μεταβείτε στο System (Σύστημα) > Software Update (Ενημέρωση λογισμικού) για να λάβετε το νέο λογισμικό. Οι κάτοχοι Apple TV που έχουν ενεργοποιήσει τις αυτόματες ενημερώσεις λογισμικού θα αναβαθμιστούν αυτόματα στο tvOS 18.2.



Το tvOS 18.2 προσθέτει μια επιλογή από νέα screen saver Snoopy που είναι διαθέσιμα ως εναλλακτική λύση στις επιλογές screen saver αεροφωτογραφίας, μνήμης και πορτραίτου, καθώς και υποστήριξη αναζήτησης φυσικής γλώσσας για το Siri για την αναζήτηση ταινιών, μουσικής και τηλεοπτικών εκπομπών.



Η ενημέρωση περιλαμβάνει επίσης μια επιλογή που επιτρέπει στο Apple TV να ανιχνεύει αυτόματα την καλύτερη αναλογία διαστάσεων για μια τηλεόραση ή έναν προβολέα, μαζί με νέες αναλογίες διαστάσεων για προβολείς. Οι επιλογές περιλαμβάνουν 16:9, 21:9, 2.37:1, 2.39:1, 2.40:1, DCI 4K και 32:9.