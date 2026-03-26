WhatsApp: Επίσημη υποστήριξη πολλαπλών λογαριασμών στο iOS

Σύνοψη

Multi-Account στο iOS: Οι χρήστες iPhone μπορούν πλέον να διατηρούν δύο ξεχωριστούς λογαριασμούς WhatsApp (π.χ. προσωπικό και επαγγελματικό) στην ίδια συσκευή, χωρίς να χρειάζεται αποσύνδεση ή κλωνοποίηση της εφαρμογής.

Άμεση Μεταφορά Δεδομένων (Cross-Platform): Νέα δυνατότητα μεταφοράς του ιστορικού συνομιλιών και πολυμέσων μεταξύ διαφορετικών λειτουργικών συστημάτων (Android σε iOS και αντίστροφα) μέσω τοπικής σύνδεσης και σάρωσης QR code, καταργώντας την ανάγκη για αντίγραφα ασφαλείας στο Google Drive ή το iCloud.

Έξυπνη Διαχείριση Χώρου: Αναβαθμισμένα εργαλεία εκκαθάρισης που επιτρέπουν τον εντοπισμό και τη μαζική διαγραφή μεγάλων αρχείων ή προωθημένων μηνυμάτων, διευκολύνοντας την απελευθέρωση μνήμης στη συσκευή.

Privacy & Security: Όλες οι νέες λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένης της τοπικής μεταφοράς δεδομένων, διατηρούν την end-to-end (E2E) κρυπτογράφηση της Meta.

WhatsApp: Ολοκληρωμένη αναβάθμιση με Multi-Account στο iOS και νέα εργαλεία διαχείρισης

Η Meta προχώρησε στη διάθεση μιας κρίσιμης ενημέρωσης για το WhatsApp, επεκτείνοντας τη λειτουργία των πολλαπλών λογαριασμών (multi-account) στους χρήστες iOS. Παράλληλα, το update ενσωματώνει προηγμένα εργαλεία για την τοπική μεταφορά δεδομένων cross-platform, χωρίς την παρεμβολή υπηρεσιών cloud, και προσθέτει ανανεωμένες επιλογές εκκαθάρισης αποθηκευτικού χώρου.

Το συγκεκριμένο πακέτο αναβαθμίσεων κλείνει σημαντικά κενά στη χρηστικότητα της πλατφόρμας, ευθυγραμμίζοντάς την με τις σύγχρονες ανάγκες των χρηστών που διαθέτουν συσκευές Dual-SIM ή eSIM και επιθυμούν αυστηρό διαχωρισμό μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής στο ίδιο smartphone.

Υποστήριξη πολλαπλών λογαριασμών (Multi-Account) στο iPhone

Μέχρι πρόσφατα, η διατήρηση δύο ξεχωριστών αριθμών τηλεφώνου στο WhatsApp απαιτούσε την ύπαρξη δεύτερης συσκευής ή τη χρήση της εφαρμογής WhatsApp Business ως εναλλακτική λύση για τον έναν εκ των δύο λογαριασμών. Η λειτουργία του multi-account, η οποία είχε διατεθεί προηγουμένως στο οικοσύστημα του Android, περνάει πλέον επίσημα και στους χρήστες του iOS.

Η υλοποίηση της Meta επιτρέπει την ταυτόχρονη σύνδεση δύο διαφορετικών αριθμών στην ίδια εγκατάσταση της εφαρμογής. Κάθε λογαριασμός λειτουργεί αυτόνομα: διαθέτει το δικό του προφίλ, ξεχωριστές ρυθμίσεις ειδοποιήσεων, και διακριτές ρυθμίσεις απορρήτου. Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης μπορεί να επιλέξει να λαμβάνει ηχητικές ειδοποιήσεις για τον προσωπικό του λογαριασμό, αλλά να σιγάσει τις ειδοποιήσεις του επαγγελματικού λογαριασμού μετά τη λήξη του ωραρίου του.

Για την ενεργοποίηση της λειτουργίας, απαιτείται η συσκευή να υποστηρίζει δεύτερη κάρτα SIM (είτε με φυσική υποδοχή Dual-SIM, είτε μέσω συνδυασμού nano-SIM και eSIM, που είναι το πρότυπο στα σύγχρονα iPhone). Η προσθήκη του δεύτερου λογαριασμού πραγματοποιείται μέσω της διαδρομής: Ρυθμίσεις (Settings) > Λογαριασμός (Account) > Προσθήκη Λογαριασμού (Add Account). Η εναλλαγή μεταξύ των προφίλ γίνεται άμεσα με ένα παρατεταμένο πάτημα στο εικονίδιο του προφίλ ή μέσω του κεντρικού μενού, χωρίς να απαιτείται η χρονοβόρα διαδικασία αποσύνδεσης και επανασύνδεσης (log out/log in).

Cross-Platform μεταφορά δεδομένων: Τοπικά και με ασφάλεια

Η μεταφορά του ιστορικού συνομιλιών κατά την αλλαγή πλατφόρμας (από Android σε iPhone ή αντίστροφα) αποτελούσε παραδοσιακά μια από τις πιο προβληματικές διαδικασίες για τους χρήστες. Η προσάρτηση της διαδικασίας σε υπηρεσίες τρίτων ή στις λύσεις cloud (όπως το Google Drive και το iCloud) δημιουργούσε καθυστερήσεις, ενώ συχνά εγείρονταν ζητήματα συμβατότητας ή εξάντλησης του διαθέσιμου δωρεάν χώρου αποθήκευσης.

Με τη νέα ενημέρωση, το WhatsApp εισάγει την τοπική μεταφορά δεδομένων. Το σύστημα αξιοποιεί σύνδεση Wi-Fi Direct (ή τοπικό δίκτυο LAN) για να μεταφέρει τα δεδομένα απευθείας από την παλιά στη νέα συσκευή. Η διαδικασία ξεκινά μέσα από την εφαρμογή στην παλιά συσκευή επιλέγοντας Ρυθμίσεις > Συνομιλίες > Μεταφορά Συνομιλιών. Στη συνέχεια, η νέα συσκευή εμφανίζει έναν κωδικό QR, η σάρωση του οποίου "κλειδώνει" την τοπική σύνδεση και ξεκινά την κρυπτογραφημένη μεταφορά.

Η μέθοδος αυτή προσφέρει τρία βασικά πλεονεκτήματα:

Ταχύτητα: Η μεταφορά γίνεται σε τοπικό επίπεδο (peer-to-peer) και δεν εξαρτάται από τις ταχύτητες upload και download της σύνδεσης στο διαδίκτυο. Ασφάλεια: Τα δεδομένα δεν ανεβαίνουν ποτέ σε κάποιον ενδιάμεσο server, διατηρώντας ακέραιη την End-to-End κρυπτογράφηση. Ανεξαρτησία Χώρου: Ο χρήστης δεν χρειάζεται να αγοράσει επιπλέον χώρο αποθήκευσης στο iCloud ή στο Google One απλώς και μόνο για να μεταφέρει μεγάλα αρχεία συνομιλιών και videos.

Αναβαθμισμένα εργαλεία εξοικονόμησης αποθηκευτικού χώρου

Το WhatsApp είναι πλέον η κύρια πλατφόρμα ανταλλαγής πολυμέσων. Η αποστολή και λήψη φωτογραφιών υψηλής ανάλυσης, videos και φωνητικών μηνυμάτων καταναλώνει ταχύτατα τη διαθέσιμη μνήμη του smartphone. Η Meta επανασχεδίασε τα εργαλεία διαχείρισης αποθηκευτικού χώρου, προσφέροντας μεγαλύτερη λεπτομέρεια και ταχύτητα στην εκκαθάριση.

Μέσα από το μενού Ρυθμίσεις > Χώρος Αποθήκευσης και Δεδομένα > Διαχείριση Χώρου Αποθήκευσης, οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε ένα αναλυτικό dashboard. Το νέο περιβάλλον συγκεντρώνει τα αρχεία σε έξυπνες κατηγορίες, όπως "Αρχεία μεγαλύτερα από 5MB" ή "Μηνύματα που έχουν προωθηθεί πολλές φορές". Επιπλέον, εμφανίζεται μια καθαρή απεικόνιση του χώρου που καταλαμβάνει συνολικά το WhatsApp στη συσκευή, καθώς και του διαθέσιμου ελεύθερου χώρου. Η δυνατότητα μαζικής επιλογής και διαγραφής έχει βελτιστοποιηθεί, επιτρέποντας στους χρήστες να αδειάζουν gigabytes δεδομένων μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, χωρίς να διαγράφουν κρίσιμα μηνύματα κειμένου.

Με τη ματιά του Techgear

Η επίσημη έλευση του multi-account στο iOS και η τοπική μεταφορά δεδομένων αποτελούν προσθήκες ουσίας και όχι απλώς επιφανειακά features. Στην ελληνική αγορά, όπου η χρήση των dual-SIM συσκευών είναι ο κανόνας λόγω των αναγκών για εταιρικά νούμερα, η έλλειψη δεύτερου λογαριασμού WhatsApp στο iPhone εξανάγκαζε τους χρήστες σε λύσεις ανάγκης, όπως το WhatsApp Business. Η Meta επιτέλους ευθυγραμμίζει την εμπειρία του iOS με αυτή του Android, διευκολύνοντας δραματικά τους επαγγελματίες.

Παράλληλα, η απομάκρυνση από την υποχρεωτική χρήση του iCloud και του Google Drive για τη μεταφορά αρχείων (cross-platform transfer) αποτελεί μια εξαιρετική εξέλιξη. Με δεδομένο ότι ο βασικός δωρεάν χώρος στο iCloud παραμένει στα ανεπαρκή 5GB (και αντίστοιχα στα 15GB για τη Google), οι χρήστες συχνά αντιμετώπιζαν αδυναμία μεταφοράς του ιστορικού τους όταν αγόραζαν νέο κινητό. Η τοπική μεταφορά (peer-to-peer) εκμηδενίζει αυτό το πρόβλημα, προστατεύοντας παράλληλα την ιδιωτικότητα των συνομιλιών μέσω της E2E κρυπτογράφησης, χωρίς να απαιτείται η καταβολή συνδρομής για αποθηκευτικό χώρο στο cloud. Το WhatsApp ωριμάζει και επιτέλους προσφέρει βασικά εργαλεία διαχείρισης που έπρεπε να βρίσκονται εκεί χρόνια πριν.