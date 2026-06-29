WhatsApp Usernames: Ανοίγουν από σήμερα με σταδιακό rollout σε όλο τον κόσμο

Σύνοψη

Η Meta ανακοίνωσε την εισαγωγή Usernames στο WhatsApp, καταργώντας την υποχρεωτική κοινοποίηση του τηλεφωνικού αριθμού για νέες επαφές.

Η διαδικασία κράτησης ξεκινά άμεσα σε παγκόσμιο επίπεδο μέσω της διαδρομής Settings > Account > Username στην εφαρμογή, αλλά προφανώς γίνεται σταδιακά.

Εισάγεται η λειτουργία "Username Key", ένας προαιρετικός κωδικός που θα απαιτείται για την πρώτη επικοινωνία, αποτρέποντας το spam.

Δημιουργοί περιεχομένου και επιχειρήσεις διατηρούν το δικαίωμα να συνδέσουν τα υφιστάμενα Usernames τους από Instagram και Facebook.

Με πάνω από 3 δισεκατομμύρια ενεργούς χρήστες, η άμεση κατοχύρωση κρίνεται επιβεβλημένη για την εξασφάλιση του επιθυμητού ονόματος.

Η Meta προχωρά στη σημαντικότερη αναβάθμιση ιδιωτικότητας στην ιστορία του WhatsApp, ανακοινώνοντας την επίσημη υποστήριξη Usernames. Η συγκεκριμένη προσθήκη αλλάζει ριζικά τον τρόπο διασύνδεσης των χρηστών, καθώς αφαιρεί την τεχνική απαίτηση ανταλλαγής τηλεφωνικών αριθμών για την έναρξη μιας συνομιλίας, ευθυγραμμίζοντας την πλατφόρμα με τα σύγχρονα πρότυπα ψηφιακής ανωνυμίας και ασφάλειας. Η σταδιακή διάθεση του χαρακτηριστικού έχει ήδη ξεκινήσει, επιτρέποντας στους χρήστες να δεσμεύσουν το επιθυμητό τους όνομα.

Τι είναι τα WhatsApp Usernames;

Τα WhatsApp Usernames είναι μοναδικά αναγνωριστικά κειμένου που επιτρέπουν στους χρήστες να επικοινωνούν εντός της εφαρμογής αποκρύπτοντας πλήρως τον αριθμό τηλεφώνου τους. Η λειτουργία ενσωματώνει το "Username Key", έναν πρόσθετο κωδικό PIN τον οποίο ο αποστολέας πρέπει να γνωρίζει για να στείλει το πρώτο μήνυμα, αποτρέποντας μαζικές σαρώσεις και ανεπιθύμητη επικοινωνία (spam).

Κύρια χαρακτηριστικά

Πλήρης Απόκρυψη Αριθμού: Ο τηλεφωνικός αριθμός παραμένει αόρατος σε νέες ατομικές και ομαδικές συνομιλίες.

Ο τηλεφωνικός αριθμός παραμένει αόρατος σε νέες ατομικές και ομαδικές συνομιλίες. Username Key: Προαιρετικό επίπεδο ασφαλείας που απαιτεί την εισαγωγή ενός συγκεκριμένου κωδικού από τον αποστολέα.

Προαιρετικό επίπεδο ασφαλείας που απαιτεί την εισαγωγή ενός συγκεκριμένου κωδικού από τον αποστολέα. Εργαλείο Δημιουργίας (Generator): Ενσωματωμένος αλγόριθμος που προτείνει διαθέσιμα, μοναδικά ονόματα.

Ενσωματωμένος αλγόριθμος που προτείνει διαθέσιμα, μοναδικά ονόματα. Διασύνδεση Meta: Δυνατότητα άμεσης μεταφοράς και κλειδώματος του Username από υπάρχοντες λογαριασμούς Instagram και Facebook για επαγγελματικά προφίλ.

Η ενσωμάτωση των Usernames έρχεται να λύσει ένα δομικό πρόβλημα δεκαετιών για την εφαρμογή. Μέχρι σήμερα, η συμμετοχή σε μαζικές ομάδες (όπως σχολικά γκρουπ, κοινότητες γειτονιάς ή ομάδες χόμπι) απαιτούσε την έκθεση του προσωπικού τηλεφωνικού αριθμού σε δεκάδες ή και εκατοντάδες αγνώστους. Το νέο σύστημα επιτρέπει τη συμμετοχή στις ίδιες ομάδες διατηρώντας τα πλήρη πλεονεκτήματα της end-to-end κρυπτογράφησης, αλλά με απόλυτο έλεγχο της ψηφιακής ταυτότητας του χρήστη.

Πώς γίνεται η κατοχύρωση του WhatsApp Username

Η διαδικασία δέσμευσης είναι ήδη ενεργή στην τελευταία έκδοση της εφαρμογής (iOS και Android), αλλά με σταδιακό rollout σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι χρήστες πρέπει να μεταβούν στο μενού των ρυθμίσεων ακολουθώντας τη διαδρομή Settings > Account > Username. Στην αντίστοιχη οθόνη, εμφανίζεται ένα πεδίο εισαγωγής κειμένου και το σύστημα ελέγχει σε πραγματικό χρόνο (real-time) τη διαθεσιμότητα του ονόματος στη βάση δεδομένων της Meta.

Δεδομένου ότι το WhatsApp εξυπηρετεί μηνιαίως πάνω από 3 δισεκατομμύρια ενεργούς χρήστες παγκοσμίως, ο κίνδυνος επικάλυψης ονομάτων είναι τεράστιος. Τα κοινά ονόματα και τα δημοφιλή ψευδώνυμα αναμένεται να δεσμευτούν μέσα στα πρώτα εικοσιτετράωρα της διάθεσης. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, η Meta άνοιξε τις προκρατήσεις αρκετούς μήνες πριν την πλήρη ενεργοποίηση της δυνατότητας αποστολής μηνυμάτων μέσω αυτών, η οποία προγραμματίζεται για τα τέλη του έτους.

Για τις επιχειρήσεις (μικρομεσαίες και μεγάλες), τους δημιουργούς περιεχομένου και τους δημόσιους οργανισμούς, η Meta έχει προβλέψει μια ξεχωριστή ροή. Όσοι διατηρούν ήδη πιστοποιημένους λογαριασμούς (verified) ή έχουν έντονη παρουσία στα οικοσυστήματα του Instagram και του Facebook, θα δουν μια αποκλειστική επιλογή μεταφοράς. Το σύστημα θα τους επιτρέψει να κλειδώσουν ακριβώς το ίδιο handle, διατηρώντας το brand consistency τους σε όλες τις πλατφόρμες της εταιρείας, προστατεύοντας τους παράλληλα από φαινόμενα cybersquatting (κακόβουλη κατοχύρωση ονομάτων από τρίτους).