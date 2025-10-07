Wi-Fi HaLow: Η τεχνολογία που υπόσχεται να καταργήσει τα καλώδια με εμβέλεια χιλιομέτρων

Μια νέα εποχή συνδεσιμότητας φαίνεται να ξεκινά, καθώς η τεχνολογία Wi-Fi HaLow κάνει σταθερά βήματα προς την καθιέρωσή της ως η πιο ευέλικτη λύση για μακρινές ασύρματες επικοινωνίες. Στο πρόσφατο συνέδριο The Things Conference 2025 στο Άμστερνταμ, οι εταιρείες Morse Micro και The Things Industries παρουσίασαν πώς το Wi-Fi HaLow μπορεί να λειτουργήσει ως ασύρματη υποδομή για τα δίκτυα LoRaWAN, αντικαθιστώντας τα παραδοσιακά ενσύρματα δίκτυα Ethernet ή τις περιορισμένες λύσεις Wi-Fi μικρής εμβέλειας.

Το LoRaWAN αποτελεί ήδη ένα θεμελιώδες πρωτόκολλο για εφαρμογές Internet of Things (IoT), καθώς επιτρέπει τη μετάδοση μικρών ποσοτήτων δεδομένων σε μεγάλες αποστάσεις με εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Ωστόσο, η σύνδεση των LoRaWAN gateways στο διαδίκτυο συνήθως απαιτεί καλώδια ή τοπικό Wi-Fi. Εδώ έρχεται να αλλάξει το σκηνικό το Wi-Fi HaLow, το οποίο λειτουργεί στη ζώνη συχνοτήτων sub-GHz, προσφέροντας κάλυψη σε ακτίνα πολλών χιλιομέτρων και πολύ καλύτερη διείσδυση μέσα από τοίχους και εμπόδια σε σχέση με το κλασικό Wi-Fi.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, η Morse Micro παρουσίασε το HaLow ως backhaul για LoRaWAN gateways, αποδεικνύοντας ότι η εγκατάσταση τέτοιων συστημάτων μπορεί πλέον να γίνει χωρίς καλώδια ή τοπική δικτύωση. Ο συνδυασμός HaLow και LoRaWAN προσφέρει ιδιαίτερα ελκυστικές δυνατότητες για βιομηχανίες, αγροτικές εκτάσεις ή μεγάλα κτίρια, όπου η εγκατάσταση καλωδίων είναι δύσκολη, δαπανηρή ή ανέφικτη.

Η τεχνολογία έχει ήδη δοκιμαστεί με επιτυχία σε αποστάσεις που ξεπερνούν τα 16 χιλιόμετρα σε αγροτικά περιβάλλοντα, ενώ στο CES 2025 η Morse Micro απέδειξε ότι το HaLow μπορεί να φτάσει ταχύτητες έως και 250 Mbps – επιδόσεις που φέρνουν το ασύρματο δίκτυο σε νέο επίπεδο.

Στο επίκεντρο της επίδειξης βρισκόταν το chip MM8108 της Morse Micro, το οποίο πλέον συνοδεύεται από νέα evaluation kits όπως το MM8108-EKH19. Το συγκεκριμένο kit περιλαμβάνει έναν USB 2.0 adapter, κεραία Wi-Fi HaLow τύπου SMA και router Wi-Fi 6 GL-MT3000, προσφέροντας στους developers όλα τα απαραίτητα εργαλεία για να προσθέσουν υποστήριξη HaLow σε νέες ή υπάρχουσες συσκευές.

Ο Wienke Giezeman, CEO της The Things Industries, υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας:

Αυτή η επίδειξη αποδεικνύει ότι η ανάπτυξη LoRaWAN gateways δεν χρειάζεται πλέον να εξαρτάται από ενσύρματες συνδέσεις ή περιορισμένα τοπικά δίκτυα. Το Wi-Fi HaLow προσφέρει ευελιξία και απλότητα, ανοίγοντας τον δρόμο για βιομηχανικές, αγροτικές και έξυπνες εφαρμογές σε ολόκληρο τον κόσμο.

Στο ίδιο πνεύμα, ο Michael De Nil, CEO της Morse Micro, τόνισε πως η σύζευξη της τεχνολογίας HaLow με το λογισμικό The Things Stack αποδεικνύει ότι «το ασύρματο, χαμηλής κατανάλωσης backhaul για LoRaWAN gateways δεν είναι μόνο εφικτό, αλλά και εξαιρετικά εύκολο στην υλοποίηση».

Παράλληλα, η Morse Micro παρουσίασε και το νέο gateway HaLowLink 2, διάδοχο του αρχικού HaLowLink 1, το οποίο συνδυάζει Wi-Fi HaLow με Wi-Fi 2.4GHz. Το νέο προϊόν υποστηρίζει περιοχές όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρώπη, η Αυστραλία, η Ιαπωνία, η Σιγκαπούρη και η Νότια Κορέα, καθιστώντας το κατάλληλο για παγκόσμια χρήση.

Το HaLowLink 2 λειτουργεί ως router, access point και extender, επιτρέποντας τη δημιουργία δικτύων ειδικά βελτιστοποιημένων για συσκευές HaLow. Όταν συνδεθεί με ένα δεύτερο HaLowLink 2, μπορεί να επεκτείνει το σήμα Wi-Fi 2.4GHz πέρα από τα όρια του συμβατικού εξοπλισμού, εξασφαλίζοντας σταθερή σύνδεση ακόμα και για μη HaLow συσκευές.

Στο εσωτερικό του, το gateway ενσωματώνει το chipset MM8108 στα 8MHz, το module Wi-Fi HaLow AW-HM677 της AzureWave και το Mediatek MT7603E 2x2 802.11n radio. Τρέχει με το λειτουργικό OpenWrt 23.05 και διαθέτει web interface, γραμμή εντολών, πίνακα κατάστασης, οδηγούς ρυθμίσεων και σύστημα αυτόματων ενημερώσεων. Ο επεξεργαστής Mediatek MT7621 συνοδεύεται από 256MB DRAM, 32MB NAND αποθήκευσης, ισχύ εκπομπής έως 26dBm και είσοδο ρεύματος 5V/2A. Η συνδεσιμότητα περιλαμβάνει δύο θύρες Gigabit Ethernet, μία USB-C για δεδομένα και τροφοδοσία, καθώς και dual-band Wi-Fi.

Ο De Nil περιέγραψε το λανσάρισμα του HaLowLink 2 και των MM8108 kits ως «μια καθοριστική στιγμή για το Internet of Things». Όπως δήλωσε,

Με το Wi-Fi HaLow δεν προσφέρουμε απλώς ένα νέο chip, αλλά βάζουμε τα θεμέλια για το IoT 2.0 – μια εποχή όπου δισεκατομμύρια συσκευές θα συνδέονται απρόσκοπτα, αξιόπιστα και με πρωτοφανή ταχύτητα και εμβέλεια. Αυτό που ξεκινά σήμερα θα καθορίσει την επόμενη δεκαετία και τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούμε με τον κόσμο γύρω μας.

Το HaLowLink 2 θα είναι σύντομα διαθέσιμο μέσα από την ιστοσελίδα της Morse Micro, σηματοδοτώντας ένα νέο βήμα προς έναν ασύρματο κόσμο χωρίς καλώδια και περιορισμούς.

