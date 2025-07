Windows 11: Αυτές είναι οι νέες AI λειτουργίες [Videos]

Η Microsoft προχωρά σε ένα ακόμη βήμα ενσωμάτωσης της τεχνητής νοημοσύνης στο λειτουργικό της σύστημα, εμπλουτίζοντας το Windows 11 με μια σειρά από νέες έξυπνες λειτουργίες. Οι δυνατότητες αυτές είναι διαθέσιμες για όσους διαθέτουν συμβατούς υπολογιστές, κυρίως από τη σειρά Copilot+ PCs, μέσω μιας νέας ενημέρωσης του λειτουργικού.

Κεντρικό στοιχείο της αναβάθμισης αποτελεί η ανασχεδιασμένη εφαρμογή Settings, η οποία πλέον υποστηρίζει την τεχνολογία agentic search. Με τη νέα αυτή δυνατότητα, οι χρήστες μπορούν να διατυπώνουν προβλήματα ή αιτήματα με φυσική γλώσσα, και το Windows θα αναλύει το περιεχόμενο για να προτείνει λύσεις ή να πραγματοποιήσει αυτόματα ενέργειες. Για παράδειγμα, μπορεί κανείς να γράψει «ο δείκτης του ποντικιού μου είναι πολύ μικρός» ή «άλλαξε την ανάλυση οθόνης σε 1920x1080» και το σύστημα να ανταποκριθεί με τις κατάλληλες ρυθμίσεις. Η λειτουργία αυτή διατίθεται αρχικά για συσκευές Copilot+ με επεξεργαστές Snapdragon, ενώ σύντομα αναμένεται να επεκταθεί και σε συστήματα με Intel ή AMD.

Η εμπειρία χρήσης βελτιώνεται ακόμη περισσότερο με νέες δυνατότητες στην υπηρεσία Click to Do. Μέσω της ενότητας Reading Coach, οι χρήστες μπορούν να εξασκηθούν στην ανάγνωση, λαμβάνοντας προτάσεις και ανατροφοδότηση σε πραγματικό χρόνο. Επιπλέον, η λειτουργία Read with Immersive Reader προσφέρει ένα καθαρό περιβάλλον ανάγνωσης, με δυνατότητες ρύθμισης μεγέθους και τύπου γραμματοσειράς, χρωμάτων φόντου, καθώς και ανάγνωσης του κειμένου με φωνή. Περιλαμβάνει επίσης δυνατότητα διάσπασης λέξεων σε συλλαβές, γραμματική ανάλυση και εικονογραφημένο λεξικό για δύσκολες λέξεις.

Στο Microsoft Word, το Draft with Copilot επιτρέπει τη μετατροπή ενός μικρού αποσπάσματος κειμένου σε πλήρες προσχέδιο, αξιοποιώντας τη δύναμη της AI για την επιτάχυνση της συγγραφής. Στην πλατφόρμα Microsoft Teams, οι νέες εντολές δράσης επιτρέπουν την άμεση αποστολή μηνυμάτων ή τον προγραμματισμό συναντήσεων με βάση το περιεχόμενο ενός email.

Το Photos app αποκτά επίσης προηγμένες δυνατότητες με τεχνητή νοημοσύνη. Η λειτουργία Relight, που δοκιμαζόταν εδώ και καιρό, διατίθεται πλέον στους χρήστες και επιτρέπει τη ρύθμιση του φωτισμού σε φωτογραφίες με τη βοήθεια της AI. Ο χρήστης μπορεί να προσθέσει έως και τρεις εικονικές πηγές φωτός ή να επιλέξει προκαθορισμένα σενάρια φωτισμού για βελτίωση της εικόνας. Προς το παρόν, η δυνατότητα αυτή περιορίζεται σε συσκευές με Snapdragon.

Αντίστοιχα, το Paint εμπλουτίζεται με μια λειτουργία δημιουργίας αυτοκόλλητων καθώς και με ένα νέο εργαλείο επιλογής αντικειμένων. Το εργαλείο αυτό μπορεί να απομονώνει αντικείμενα από μια εικόνα ακόμα και όταν βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο, επιτρέποντας την επεξεργασία τους ξεχωριστά. Παράλληλα, το Snipping Tool αποκτά τη λειτουργία Perfect Screenshot, βοηθώντας τον χρήστη να επιλέξει πιο ακριβώς την περιοχή που θέλει να αποθηκεύσει από την οθόνη, καθώς και έναν νέο Color Picker που αναγνωρίζει και εμφανίζει χρώματα σε διάφορες μορφές. Σε αντίθεση με άλλες λειτουργίες, αυτές είναι διαθέσιμες και σε υπολογιστές εκτός Copilot+.

Το Copilot app αποκτά τη λειτουργία Highlights, η οποία επιτρέπει την παροχή καθοδήγησης μέσα στο περιβάλλον της εφαρμογής που χρησιμοποιεί ο χρήστης. Η λειτουργία αυτή παρουσιάζει στον χρήστη τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να εκτελέσει συγκεκριμένες ενέργειες σε πραγματικό χρόνο, καλύπτοντας όλη την επιφάνεια εργασίας.

Πέρα από τις λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης, η Microsoft ενισχύει και τον τομέα της απόδοσης και της ασφάλειας. Ανάμεσα στις βελτιώσεις περιλαμβάνεται και η ανασχεδίαση της παραδοσιακής «μπλε οθόνης σφάλματος», καθώς και η νέα λειτουργία Quick Machine Recovery για ταχύτερη επαναφορά του συστήματος.

Οι νέες δυνατότητες διατίθενται μέσω της τελευταίας ενημέρωσης (μη ασφαλείας) του Windows 11 έκδοσης 24H2. Οι χρήστες που επιθυμούν να αποκτήσουν πρόσβαση στις βελτιώσεις μπορούν να εγκαταστήσουν την ενημέρωση άμεσα, εφόσον ο υπολογιστής τους είναι συμβατός.

