Windows 11 version 25H2: Διαθέσιμο το νέο «μεγάλο» update με έμφαση στην ασφάλεια

Η Microsoft ξεκίνησε επίσημα τη διάθεση του Windows 11 version 25H2, της νέας αναβάθμισης χαρακτηριστικών για το λειτουργικό της σύστημα. Η ανακοίνωση είχε γίνει πριν από μερικούς μήνες, ωστόσο από τις 30 Σεπτεμβρίου η ενημέρωση είναι πλέον διαθέσιμη για εγκατάσταση σε συμβατές συσκευές, σηματοδοτώντας ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην πορεία του Windows 11.

Η νέα έκδοση βασίζεται στον ίδιο κώδικα και κλάδο υποστήριξης με το Windows 11 version 24H2, όπως είχε συμβεί και στις εκδόσεις 22H2 και 23H2. Αυτό σημαίνει ότι οι δύο τελευταίες εκδόσεις θα μοιράζονται τα ίδια χαρακτηριστικά, χωρίς να υπάρχουν διαφορές στο περιεχόμενο. Όσοι χρήστες έχουν ήδη εγκαταστήσει την τελευταία του Σεπτεμβρίου για το 24H2 διαθέτουν ήδη όλες τις νέες δυνατότητες που προσφέρει και το 25H2.

Η μετάβαση στην καινούργια έκδοση γίνεται με διαφορετικό τρόπο, ανάλογα με την τρέχουσα εγκατάσταση. Οι χρήστες που βρίσκονται ήδη στο 24H2 μπορούν να προχωρήσουν σε αναβάθμιση μέσω του λεγόμενου enablement package (eKB), διαδικασία που είναι ταχεία και χωρίς ριζικές αλλαγές ή κινδύνους για νέα σφάλματα. Αντίθετα, όσοι χρησιμοποιούν ακόμα το 22H2 ή το 23H2 θα χρειαστούν πλήρη αναβάθμιση συστήματος, κάτι που συνεπάγεται περισσότερο χρόνο, αλλά και την υιοθέτηση όλων των αλλαγών και των γνωστών ιδιαιτεροτήτων του νέου κλάδου.

Η Microsoft τονίζει ότι το Windows 11 version 25H2 φέρνει σημαντικές βελτιώσεις στον τομέα της ασφάλειας. Συγκεκριμένα, εισάγει πιο προηγμένα εργαλεία ανίχνευσης ευπαθειών τόσο κατά την ανάπτυξη όσο και κατά την εκτέλεση, ενώ αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για την υποστήριξη ασφαλούς κώδικα. Η νέα έκδοση έχει σχεδιαστεί ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Security Development Lifecycle (SDL), διασφαλίζοντας την καλύτερη δυνατή προστασία απέναντι στις σύγχρονες απειλές.

Παράλληλα, το λειτουργικό σύστημα γίνεται πιο “ελαφρύ”, καθώς αφαιρούνται παλαιότερες δυνατότητες που θεωρούνται ξεπερασμένες, όπως το PowerShell 2.0 και το Windows Management Instrumentation Command-line (WMIC). Με τον τρόπο αυτό, η Microsoft απαλλάσσει το λειτουργικό από περιττά στοιχεία που δεν ανταποκρίνονται πλέον στις ανάγκες του σύγχρονου χρήστη.

Για τους επαγγελματίες και εκπαιδευτικούς χρήστες, η έκδοση 25H2 φέρνει υποστήριξη για Wi-Fi 7 σε εταιρικά περιβάλλοντα, καθώς και μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση των εφαρμογών. Μέσα από εργαλεία όπως το Intune και οι Group Policies, οι διαχειριστές μπορούν να αφαιρούν ακόμη περισσότερες προεγκατεστημένες εφαρμογές του Microsoft Store, προσαρμόζοντας έτσι το λειτουργικό στις πραγματικές ανάγκες κάθε οργανισμού.

Η εγκατάσταση της νέας έκδοσης είναι απλή. Όσοι έχουν ήδη το 24H2 μπορούν να πάνε στις Ρυθμίσεις > Windows Update και να ενεργοποιήσουν την επιλογή “Λήψη των πιο πρόσφατων ενημερώσεων μόλις είναι διαθέσιμες”. Αν η συσκευή είναι συμβατή και δεν υπάρχουν περιορισμοί, η Microsoft θα προσφέρει τη λήψη του 25H2. Η διάθεση γίνεται σταδιακά, οπότε ίσως χρειαστεί λίγος χρόνος μέχρι να εμφανιστεί σε όλους τους χρήστες. Παράλληλα, χαρακτηριστικά που είχαν παρουσιαστεί στο 24H2 αλλά ήταν απενεργοποιημένα από προεπιλογή, θα είναι ενεργοποιημένα κανονικά στο 25H2.

Η Microsoft επισημαίνει ότι η διάθεση θα επεκταθεί μέσα στους επόμενους μήνες, με περισσότερες λεπτομέρειες να αναρτώνται στην επίσημη τεκμηρίωση. Σε ό,τι αφορά τον κύκλο υποστήριξης, το Windows 11 version 25H2 θα υποστηρίζεται για 24 μήνες στις εκδόσεις Home και Pro, ενώ για τις εκδόσεις Enterprise και Education η υποστήριξη θα φτάνει τους 36 μήνες.

[via]