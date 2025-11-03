Windows 95: Κι όμως, μπορείς να το τρέξεις απευθείας από τον web browser σου!

Κάποιοι το θυμούνται από τότε που έπρεπε να το εγκαταστήσεις από δισκέτες. Άλλοι το γνωρίζουν μόνο ως meme. Αλλά το Windows 95, το λειτουργικό σύστημα που άλλαξε για πάντα τη σχέση μας με τον υπολογιστή, επιστρέφει με έναν τρόπο που δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε εκείνη την εποχή: τρέχει πλέον μέσα από τον web browser, και ναι, λειτουργεί πραγματικά.

Το Windows 95 κυκλοφόρησε στις 24 Αυγούστου 1995 και θεωρήθηκε τότε επανάσταση. Ήταν η στιγμή που ο κόσμος είδε για πρώτη φορά το Start Menu, το taskbar και την έννοια του plug-and-play να κάνουν την τεχνολογία πιο φιλική και λιγότερο τρομακτική. Η επιτυχία του ήταν άμεση: πάνω από ένα εκατομμύριο αντίτυπα πουλήθηκαν τις πρώτες τέσσερις ημέρες, και μέσα σε δύο χρόνια έγινε το πιο δημοφιλές λειτουργικό σύστημα στον κόσμο.

Σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά, ένα project αναβιώνει εκείνη την εμπειρία μέσα από ένα απλό παράθυρο του browser. Ένας ευρηματικός προγραμματιστής κατάφερε να χωρέσει ολόκληρο το Windows 95 σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον, επιτρέποντας σε οποιονδήποτε να το εκτελέσει χωρίς εγκατάσταση, χωρίς αρχεία ISO, χωρίς τεχνικές γνώσεις. Το μόνο που χρειάζεται είναι μια σύνδεση στο ίντερνετ και λίγη υπομονή μέχρι να φορτώσει.

Για να καταλάβουμε το μέγεθος αυτού του επιτεύγματος, αξίζει μια μικρή αναδρομή. Το 1995, για να εγκαταστήσεις το Windows 95, χρειαζόσουν τουλάχιστον 4 MB RAM, έναν 386DX επεξεργαστή και περίπου 50 MB ελεύθερου χώρου στον δίσκο. Για καλύτερη απόδοση, οι απαιτήσεις ανέβαιναν στα 8 MB RAM και έναν 486 CPU—προδιαγραφές που σήμερα θα προκαλούσαν χαμόγελο σε οποιονδήποτε gamer ή χρήστη laptop.

Μόλις το εργαλείο φορτώσει, μεταφέρεσαι σε μια ψηφιακή χρονοκάψουλα: το κλασικό γκρι desktop, τα pixelated εικονίδια και το χαρακτηριστικό κουμπί Start στέκονται μπροστά σου, έτοιμα για εξερεύνηση. Μπορείς να ανοίξεις παράθυρα, να παίξεις παιχνίδια, να εγκαταστήσεις παλιό λογισμικό και να περιηγηθείς στα αρχεία σαν να κρατάς έναν Pentium υπολογιστή του 1996. Με την επιλογή Full Screen, η εμπειρία γίνεται ακόμα πιο αυθεντική, καταλαμβάνοντας ολόκληρη την οθόνη σου.

Κάτω από το εικονικό παράθυρο υπάρχει μια λίστα επιλογών για "δίσκους", που λειτουργούν σαν προσομοιωμένες δισκέτες. Από εκεί μπορείς να φορτώσεις προγράμματα και games. Η διαδικασία είναι τόσο ρετρό όσο ακούγεται: επιλέγεις τον δίσκο, κάνεις κλικ στο Load, μετά ανοίγεις το My Computer, επιλέγεις το drive A: και εκτελείς το .EXE αρχείο του προγράμματος. Και ξαφνικά, έχεις αναστήσει ένα κομμάτι υπολογιστικής ιστορίας.

Φυσικά, δεν είναι όλα τέλεια. Το σύστημα παραμένει ελαφρώς ασταθές, ορισμένα προγράμματα δεν τρέχουν σωστά, και μερικές λειτουργίες παραμένουν ημιτελείς. Όμως η εμπειρία είναι μαγευτική, ειδικά για όσους δεν έζησαν ποτέ εκείνη την εποχή των πρώτων desktop. Είναι μια ευκαιρία να δεις πόσο μακριά έχουμε φτάσει και να εκτιμήσεις τη δημιουργικότητα των μηχανικών που κάποτε έστηναν λειτουργικά συστήματα με τόσο περιορισμένους πόρους.

Για τους πιο νέους, είναι σαν να επισκέπτονται ένα ψηφιακό μουσείο που λειτουργεί. Για όσους πέρασαν ώρες μπροστά σε μια CRT οθόνη, είναι ένα συναισθηματικό ταξίδι πίσω στον χρόνο, στα χρόνια πριν τα social media, πριν το cloud, όταν η εκκίνηση του υπολογιστή συνοδευόταν από το χαρακτηριστικό ήχο των Windows.

Μπορείτε να ρίξετε μια ματιά από εδώ!