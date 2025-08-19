World of Warcraft: Midnight, η νέα εποχή του Azeroth αποκαλύπτεται στη Gamescom

Η Blizzard Entertainment έδωσε στο κοινό της Gamescom 2025 την πρώτη ολοκληρωμένη ματιά στη νέα επέκταση του World of Warcraft, με τίτλο Midnight. Πρόκειται για το ενδέκατο expansion του πιο επιτυχημένου MMORPG όλων των εποχών και το δεύτερο κεφάλαιο της φιλόδοξης τριλογίας Worldsoul Saga, η οποία υπόσχεται να φέρει ανατροπές στην ιστορία του Azeroth και να ανοίξει νέους ορίζοντες στο gameplay.

Το Midnight μας μεταφέρει πίσω στο Quel’Thalas, τον εμβληματικό τόπο που πρωτογνωρίσαμε στο The Burning Crusade. Η αφήγηση επικεντρώνεται στην εισβολή των δυνάμεων του Void, που απειλούν να κατακλύσουν τον κόσμο και να διαταράξουν την ισορροπία μεταξύ φωτός και σκότους. Στην παρουσίαση, η Holly Longdale, Executive Producer και Vice President του World of Warcraft, εξήγησε ότι το νέο expansion έχει στο επίκεντρό του το φως, την ελπίδα και τους ήρωες που αναδύονται στις πιο σκοτεινές στιγμές. Όπως τόνισε, όλα ξεκινούν από το Sunwell, έναν τόπο γεμάτο ιστορική και συναισθηματική βαρύτητα για τους παίκτες της σειράς.

Μία από τις σημαντικότερες καινοτομίες που φέρνει το Midnight είναι η εισαγωγή του πολυαναμενόμενου συστήματος player housing. Οι παίκτες θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν και να διαμορφώσουν τον δικό τους προσωπικό χώρο μέσα στον κόσμο του Azeroth, μια λειτουργία που ζητούν εδώ και χρόνια. Σύμφωνα με την Blizzard, το housing θα ενεργοποιηθεί λίγο πριν την κυκλοφορία του νέου expansion, σηματοδοτώντας μια νέα διάσταση στην αλληλεπίδραση με το παιχνίδι.

Στο περιεχόμενο του Midnight περιλαμβάνονται νέες και ανανεωμένες ζώνες που συνδυάζουν γνώριμα στοιχεία με φρέσκες προσεγγίσεις. Οι παίκτες θα επιστρέψουν στα Eversong Woods και Zul’aman, περιοχές που θα παρουσιαστούν εκ νέου με νέες αποστολές και αισθητική αναβάθμιση. Παράλληλα, θα εξερευνήσουν το Harandar, μια πρωτόγονη ζούγκλα με βιοφωταυγή χλωρίδα, που βρίσκεται στις ρίζες των world trees. Ακόμα πιο εντυπωσιακή φαίνεται η εισαγωγή ενός απομακρυσμένου κόσμου κατεστραμμένου από το Void, όπου κάθε σκιά κρύβει κινδύνους και η επιβίωση αποτελεί πρόκληση.

Η Blizzard παρουσίασε και ένα gameplay trailer, το οποίο αποκάλυψε δύο ακόμα μεγάλες προσθήκες. Πρώτον, την εμφάνιση της νέας Allied Race, των Haranir, που έρχεται να εμπλουτίσει το ήδη τεράστιο roster του παιχνιδιού. Δεύτερον, το Midnight φέρνει για πρώτη φορά την τρίτη εξειδίκευση για την κλάση του Demon Hunter, με το spec Devourer να υπόσχεται ένα πιο επιθετικό και σκοτεινό στυλ μάχης.

Η Worldsoul Saga προβλέπεται να ολοκληρωθεί με το expansion The Last Titan, το οποίο θα μας μεταφέρει πίσω στη Northrend, την παγωμένη ήπειρο που αποτέλεσε το σκηνικό του Wrath of the Lich King, ενός από τα πιο αγαπημένα κεφάλαια της ιστορίας του World of Warcraft. Η τριλογία, λοιπόν, φαίνεται να έχει σχεδιαστεί με τέτοιον τρόπο ώστε να κλείσει θεαματικά έναν μεγάλο κύκλο αφήγησης και gameplay.

Παρά την πλούσια παρουσίαση και το εντυπωσιακό cinematic trailer που προβλήθηκε στη Gamescom, η Blizzard δεν ανακοίνωσε ακόμα συγκεκριμένη ημερομηνία κυκλοφορίας για το Midnight, πέρα από το ότι προγραμματίζεται για το 2026.