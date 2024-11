Η Blizzard φαίνεται ότι ετοιμάζει το Warcraft II: Remastered!

Καθώς πλησιάζει ο εορτασμός της 30ης επετείου του Warcraft, φαίνεται ότι μία από τις εκπλήξεις που ετοιμάζειι η Blizzard θα είναι η ανακοίνωση ενός remaster. Εμφανίστηκαν διαρροές από δύο πηγές με το όνομα Warcraft II: Remastered, που σημαίνει ότι το κλασικό real-time strategy game από το 1995 μπορεί να είναι το τελευταίο project του studio.

Το Blizztracker, η υπηρεσία που παρακολουθεί τις ενημερώσεις και τους servers των παιχνιδιών της Blizzard, έλαβε ξαφνικά μια καταχώρηση με το όνομα «Warcraft II: Remastered Internal Alpha» νωρίτερα σήμερα. Την ίδια στιγμή, ο dataminer της Blizzard, Stiven, κατάφερε επίσης να αποσπάσει νέες εικόνες από τους servers της εταιρείας από αυτό το επερχόμενο remaster.

Εκτός από το λογότυπο, το key art που διέρρευσε δείχνει ένα ναυτικό θέμα, το οποίο ταιριάζει με το περιβάλλον του κλασικού παιχνιδιού. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαρροή έχει την ετικέτα "Internal Alpha", ωστόσο, μπορεί να μην έχουμε κυκλοφορία το 2024, ακόμη και αν η Blizzard ανακοινώσει το project την επόμενη εβδομάδα.

Η Blizzard πουλάει ήδη το Warcraft II: Battle.net Edition στο κατάστημά της και στην DRM-free πλατφόρμα GOG. Ωστόσο, αυτή εξακολουθεί να είναι η συλλογή που κυκλοφόρησε το 1999 και περιλαμβάνει το βασικό παιχνίδι Tides of Darkness και το expansion Beyond the Dark Portal, χωρίς πολλές σύγχρονες βελτιώσεις. Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς θα προσεγγίσει η Blizzard αυτό το remaster και αν οι αντιδράσεις των fans θα είναι θετικές, λαμβάνοντας υπόψη την πανωλεθρία με το λανσάρισμα του Warcraft III: Reforged.

Αν η Blizzard ετοιμάζεται να ανακοινώσει το project, αυτό θα συμβεί πιθανότατα στην παρουσίαση του Warcraft 30th Anniversary Direct στις 13 Νοεμβρίου.