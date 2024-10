Warcraft 30th Anniversary Direct: Επετειακή εκδήλωση με πολλές εκπλήξεις για τους fans της σειράς

Μπορεί η BlizzCon να μη διοργανώνεται πλέον κάθε χρόνο, αλλά με το Warcraft να κλείνει σύντομα τα 30 του χρόνια, η Blizzard σχεδιάζει ένα event για τον εορτασμό του. Το πρώτο Warcraft Direct stream ξεκινάει στις 13 Νοεμβρίου, υποσχόμενο μια αναδρομή στις μεγαλύτερες επιτυχίες του franchise, πολλές από τις οποίες είναι ακόμα εν ενεργεία, ενώ έχει και πολλές εκπλήξεις για τους fans που ανυπομονούν για το μέλλον των projects της εταιρείας.

Η παρουσίαση του Warcraft 30th Anniversary Direct θα ξεκινήσει στις 20:00 ώρα Ελλάδας, με την προβολή της να είναι δυνατή στα κανάλια YouTube, Twitch και TikTok της Blizzard. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, η εταιρεία έχει προγραμματίσει κάτι για τους φίλους σχεδόν κάθε σειράς Warcraft:

Είναι μια μεγάλη χρονιά για το σύμπαν του Warcraft και είτε είστε fan του Hearthstone, είτε συμμετείχατε στο χάος στο Warcraft Rumble, είτε επιχειρήσατε να μπείτε στον κόσμο του Azeroth για πρώτη φορά στο Warcraft: Orcs and Humans, ή είστε παίκτης του World of Warcraft, υπάρχει κάτι για όλους στο Direct stream για την 30ή επέτειο του Warcraft.

Μετά το Direct, θα μεταδοθεί επίσης μια συναυλιακή εκπομπή «World of Warcraft: 20 Years of Music» που γιορτάζει τη μουσική της σειράς ανά τις δεκαετίες:

Η συναυλία, η οποία έχει παραχθεί από την Helvepic και γυρίστηκε ζωντανά στην Ελβετία από την 21st Century Orchestra και τρεις χορωδίες - την Tale of Fantasy, την Ardito και την Madrijazz Gospel - αυτό το σαρωτικό σύνολο 190 ερμηνευτών θα σας ταξιδέψει σε μια μουσική περιπέτεια μέσα στο χρόνο και τα συναισθήματα.

Η Blizzard υπόσχεται πολλές εκπλήξεις που θα λάβουν χώρα κατά τη διάρκεια του show, αλλά δεν δίνει περισσότερες πληροφορίες, προσθέτοντας μόνο ότι "δεν θα θέλετε να χάσετε ούτε μια στιγμή". Οι εκτιμήσεις των fans σχετικά με το ποιες θα είναι αυτές οι εκπλήξεις έχουν ήδη αρχίσει να πυκνώνουν, με κάποιους μάλιστα να πιστεύουν ότι μπορεί να πρόκειται για ανακοινώσεις νέων παιχνιδιών.

Η εταιρεία έχει ήδη ανακοινώσει τρία μεγάλα expansions για τη συνέχιση της ιστορίας του World of Warcraft, με την ανάπτυξη να γίνεται υπό την καθοδήγηση του Chris Metzen. Η πρώτη της τριλογίας των επεκτάσεων The Worldsoul Saga, το The War Within, κυκλοφόρησε τον περασμένο Αύγουστο.