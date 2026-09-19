World War Z 2: Επίσημο το sequel με πρωταγωνιστή ξανά τον Brad Pitt!

Σύνοψη

Επίσημη επιστροφή του Brad Pitt στον πρωταγωνιστικό ρόλο του Gerry Lane για το πολυαναμενόμενο sequel του World War Z.

Τη σκηνοθεσία της ταινίας αναλαμβάνει ο καταξιωμένος Edward Berger, δίνοντας τέλος στην πολυετή αναζήτηση καθοδηγητή από την πλευρά της Paramount.

Η απόφαση για την ανάθεση προέκυψε αμέσως μετά την ολοκλήρωση των απαιτητικών γυρισμάτων του ψυχολογικού θρίλερ «The Riders», το οποίο γυρίστηκε εν μέρει στο ελληνικό νησί της Ύδρας.

Η αρχική ταινία αποτέλεσε τεράστια εμπορική επιτυχία με έσοδα 540 εκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως, παρά τα διαβόητα προβλήματα παραγωγής που εκτίναξαν τον προϋπολογισμό.

Η αναμονή των αμέτρητων θαυμαστών της κινηματογραφικής μεταφοράς του ομώνυμου μυθιστορήματος του Max Brooks λαμβάνει τέλος, καθώς επιβεβαιώνεται επίσημα η επιστροφή του Brad Pitt στον εμβληματικό ρόλο του Gerry Lane για τις ανάγκες του World War Z 2. Τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο καταξιωμένος Edward Berger, επωμιζόμενος το βαρύ φορτίο να καθοδηγήσει ένα παγκόσμιο franchise που βρισκόταν για χρόνια εγκλωβισμένο στα γρανάζια των συνεχόμενων καθυστερήσεων και των δημιουργικών διαφωνιών.

Το ιστορικό της πρώτης ταινίας παραμένει μέχρι και σήμερα ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά παραδείγματα των αμέτρητων κινδύνων που κρύβουν οι υπερπαραγωγές τεράστιου προϋπολογισμού. Παρά το γεγονός ότι η κεντρική ιδέα της μεταφοράς του βιβλίου φάνταζε εξαρχής ιδανική, με τον Brad Pitt να ηγείται με πάθος της προσπάθειας, το τελικό αποτέλεσμα απαίτησε εκτεταμένες και επώδυνες αλλαγές στο σενάριο, αλλεπάλληλα επαναληπτικά γυρίσματα και μια δραστική, σχεδόν πρωτοφανή για τα δεδομένα του Χόλιγουντ, αλλαγή ολόκληρης της τρίτης πράξης.

Το αρχικό πλάνο προέβλεπε μια φρενήρη κορύφωση γεμάτη ασταμάτητη δράση στους παγωμένους δρόμους της Ρωσίας, μια μάχη επικών διαστάσεων η οποία μάλιστα είχε γυριστεί εξ ολοκλήρου κοστίζοντας δεκάδες εκατομμύρια δολάρια. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του μοντάζ, οι παραγωγοί συνειδητοποίησαν πως το υπάρχον φινάλε ήταν συναισθηματικά εντελώς αποκομμένο από την υπόλοιπη αφήγηση του έργου. Η γενναία απόφαση των ιθυνόντων να απορρίψουν οριστικά το υλικό πολλών εβδομάδων προκειμένου να γράψουν από την αρχή ένα εντελώς νέο, κλειστοφοβικό και αγωνιώδες φινάλε σε ιατρικές εγκαταστάσεις στην Ουαλία, μπορεί να εκτόξευσε τον συνολικό προϋπολογισμό πάνω από το όριο των διακοσίων πενήντα εκατομμυρίων, ωστόσο, η τολμηρή επιλογή απέδωσε τελικά καρπούς, καθώς το παγκόσμιο box office ξεπέρασε τα 540 εκατομμύρια δολάρια.

Η ανάθεση των σκηνοθετικών καθηκόντων στον Edward Berger αποτελεί μια απόφαση εξαιρετικά υψηλής στρατηγικής σημασίας για το μέλλον του franchise. Ο Γερμανός δημιουργός έχει αποδείξει έμπρακτα, μέσα από τη θριαμβευτική πορεία των προηγούμενων έργων του, την ικανότητα του να διαχειρίζεται απρόσκοπτα εξαιρετικά απαιτητικά περιβάλλοντα και βαριά, σκοτεινή θεματολογία, φέρνοντας σταθερά μια οπτική που εστιάζει στον άνθρωπο εν μέσω του απόλυτου πολεμικού ή κοινωνικού χάους. Ο βασικός παράγοντας ωστόσο που φαίνεται να κλείδωσε οριστικά τη συμφωνία ανάμεσα στα μεγάλα στούντιο παραγωγής και τον σκηνοθέτη αφορά την ήδη δοκιμασμένη και άκρως επιτυχημένη καλλιτεχνική χημεία του με τον πρωταγωνιστή. Οι δυο τους μόλις ολοκλήρωσαν την εξαιρετικά απαιτητική συνεργασία τους στο επερχόμενο ψυχολογικό θρίλερ «The Riders», μια πολυαναμενόμενη παραγωγή της διάσημης εταιρείας A24, η οποία αποτελεί την πολυδάπανη κινηματογραφική προσαρμογή του σπουδαίου μυθιστορήματος του Αυστραλού συγγραφέα Tim Winton.

Πριν ανακοινωθεί επίσημα η συνεργασία τους στο sequel του παγκόσμιου πολέμου των ζόμπι, ο σκηνοθέτης και ο κεντρικός πρωταγωνιστής φρόντισαν να δοκιμάσουν εκτενώς τις αντοχές τους σε ένα εντελώς διαφορετικό, πολύ πιο εσωτερικό κινηματογραφικό είδος. Το «The Riders» παρακολούθησε μια δική του πολυετή και εξαιρετικά βασανιστική πορεία ανάπτυξης πριν βρει επιτέλους το δρόμο προς τις κινηματογραφικές αίθουσες, με τα δικαιώματα του βιβλίου να αλλάζουν διαρκώς χέρια για περισσότερες από δύο δεκαετίες. Χρειάστηκε τελικά η καταλυτική παρέμβαση της εταιρείας παραγωγής του Ridley Scott, αλλά και της Plan B Entertainment του ίδιου του Pitt, προκειμένου να μπει το έργο σε οριστική τροχιά υλοποίησης, βασισμένο σε ένα εξαιρετικό σενάριο του David Kajganich.

Στο εν λόγω ψυχολογικό θρίλερ, ο Brad Pitt υποδύεται τον Fred Scully, έναν αφοσιωμένο πατέρα ο οποίος εργάζεται ακατάπαυστα ανακαινίζοντας ένα παλιό αγροτόσπιτο στην ιρλανδική ύπαιθρο, προετοιμάζοντας με κάθε λεπτομέρεια το έδαφος για τον μόνιμο ερχομό της οικογένειάς του από την Αυστραλία. Τα πάντα ανατρέπονται βίαια όταν στο αεροδρόμιο της χώρας καταφθάνει μόνη της η επτάχρονη κόρη του, δίχως να υπάρχει κανένα απολύτως ίχνος της μητέρας της. Το αβάσταχτο συναίσθημα της απώλειας και το ανεξήγητο μυστήριο της εξαφάνισης πυροδοτούν ένα εφιαλτικό οδοιπορικό απεγνωσμένης αναζήτησης σε ολόκληρο το ευρωπαϊκό έδαφος.

Το βάρος της τεράστιας αυτής παραγωγής αναλογεί άμεσα στο πλήθος των πραγματικών τοποθεσιών που χρησιμοποιήθηκαν για τις ανάγκες της αυθεντικής κινηματογράφησης. Τα απαιτητικά γυρίσματα ξεκίνησαν στην Ιρλανδία, μεταφέρθηκαν σύντομα στα γραφικά κανάλια του Άμστερνταμ και στις ιστορικές πόλεις του Βελγίου, ενώ επισφραγίστηκαν στη χώρα μας και ειδικότερα στο νησί της Ύδρας. Ο αριστοτεχνικός τρόπος με τον οποίο ο Berger συντόνισε ένα τόσο πολυπληθές και αναγνωρισμένο καστ ηθοποιών, όπου συναντάμε ονόματα όπως η Julianne Nicholson, η Camille Cottin, ο Danny Huston, ο Michael Smiley και ο Ulrich Thomsen, ταξιδεύοντας διαρκώς σε πολλαπλές χώρες, ήταν ακριβώς το στοιχείο που τον έχρισε ως τον πλέον ιδανικό υποψήφιο για την εξαιρετικά απαιτητική καρέκλα του World War Z 2.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει γίνει γνωστό κάποιο χρονοδιάγραμμα για την έναρξη των γυρισμάτων και την πρεμιέρα της ταινίας.