Ξεκίνησε η δίκη της Huawei στις ΗΠΑ: Κατηγορίες για βιομηχανική κατασκοπεία 20 ετών

Σύνοψη

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ) χαρακτηρίζει τη Huawei ως «εγκληματική οργάνωση» κατά την έναρξη της πολυαναμενόμενης δίκης, κατηγορώντας την για συστηματική κλοπή εμπορικών μυστικών επί δύο δεκαετίες.

Στο επίκεντρο των κατηγοριών βρίσκονται καταγγελλόμενες υποκλοπές πνευματικής ιδιοκτησίας από αμερικανικούς κολοσσούς τεχνολογίας όπως η T-Mobile, η Cisco, η Motorola, η CNEX Labs και η Akhan Semiconductor.

Η υπερασπιστική γραμμή της κινεζικής εταιρείας αρνείται κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς περί κατασκοπείας, τονίζοντας ότι η τεράστια επιτυχία της οφείλεται στην τεχνολογική καινοτομία και στις επενδύσεις και όχι σε παράνομες πρακτικές.

Η δικαστική διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει περίπου τρεις μήνες, ενώ τα αποτελέσματά της ενδέχεται να επηρεάσουν δραματικά την παγκόσμια και ευρωπαϊκή αγορά τηλεπικοινωνιών.

Ύστερα από οκτώ ολόκληρα χρόνια εντατικών ερευνών και εξαντλητικών νομικών διαδικασιών, η πολυαναμενόμενη δικαστική διαμάχη ανάμεσα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ) και τη Huawei ξεκίνησε επίσημα, φέρνοντας στο προσκήνιο βαρύτατες κατηγορίες που αφορούν βιομηχανική κατασκοπεία και συστηματική κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας.

Κατά την εναρκτήρια αγόρευση του, ο δικηγόρος του αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης, Taylor Stout, δεν δίστασε να χαρακτηρίσει την εταιρεία ως μια εγκληματική οργάνωση, η οποία επί δύο δεκαετίες θυματοποιούσε αμερικανικές επιχειρήσεις και καταχρώνονταν το αμερικανικό χρηματοπιστωτικό σύστημα με απώτερο σκοπό την απόλυτη κυριαρχία στην παγκόσμια βιομηχανία των τηλεπικοινωνιών.

Η εξαιρετικά σοβαρή δικαστική εξέλιξη έρχεται να κορυφώσει την ήδη τεταμένη σχέση μεταξύ της Ουάσιγκτον και του Πεκίνου, προσθέτοντας ένα νέο κεφάλαιο στον εν εξελίξει τεχνολογικό πόλεμο που επηρεάζει άμεσα τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται, υλοποιούνται και προστατεύονται τα σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα παγκοσμίως.

Στο επίκεντρο του κατηγορητηρίου βρίσκονται λεπτομερείς αναφορές για υποκλοπή εμπορικών μυστικών από μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της αμερικανικής τεχνολογικής σκηνής, συμπεριλαμβανομένων των T-Mobile US, Cisco Systems, Motorola, CNEX Labs και Akhan Semiconductor. Οι αμερικανικές διωκτικές αρχές υποστηρίζουν ότι η κινεζική εταιρεία ακολουθούσε μια καλά ενορχηστρωμένη στρατηγική αθέμιτου ανταγωνισμού, αποσπώντας κρίσιμα τεχνολογικά δεδομένα τα οποία στη συνέχεια ενσωμάτωνε στα δικά της προϊόντα και στις υποδομές δικτύων που ανέπτυσσε για την παγκόσμια αγορά.

Οι κατηγορίες αυτές δεν περιορίζονται μόνο σε μεμονωμένα περιστατικά, αλλά περιγράφουν μια μακροχρόνια και απόλυτα συντονισμένη προσπάθεια απόσπασης ευαίσθητων πληροφοριών, υποδεικνύοντας ότι η ραγδαία άνοδος της εταιρείας στον τομέα του εξοπλισμού δικτύων βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στην παράνομη οικειοποίηση δυτικής τεχνογνωσίας.

Ένα από τα πλέον κομβικά σημεία της δίκης αναμένεται να είναι η αξιοποίηση των παραδοχών της οικονομικής διευθύντριας της εταιρείας, Meng Wanzhou, ως αποδεικτικά στοιχεία κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, παρά το γεγονός ότι οι προσωπικές κατηγορίες εναντίον της είχαν αποσυρθεί οριστικά στο παρελθόν. Οι αμερικανικές εισαγγελικές αρχές συνδέουν άμεσα τις δραστηριότητες της επιχείρησης με την εταιρεία Skycom, η οποία φέρεται να προσπάθησε να πουλήσει εξοπλισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών της Hewlett-Packard σε ιρανικές επιχειρήσεις καταστρατηγώντας το αυστηρό εμπορικό εμπάργκο που είχαν επιβάλει οι ΗΠΑ.

Το δικαστήριο καλείται πλέον να εξετάσει αυτές τις σκοτεινές επιχειρηματικές διαδρομές προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρξε εσκεμμένη παραπλάνηση των αμερικανικών τραπεζών και των διεθνών ρυθμιστικών αρχών σχετικά με τις πραγματικές σχέσεις και τις εμπορικές συναλλαγές που διατηρούσε η μητρική εταιρεία με οντότητες που δραστηριοποιούνται στο Ιράν.

Από την πλευρά της, η πολυπληθής υπερασπιστική ομάδα απορρίπτει κατηγορηματικά όλους τους ισχυρισμούς του αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης, προβάλλοντας το επιχείρημα ότι η εταιρεία αποτελεί απλώς έναν ισχυρό ανταγωνιστή που βασίζεται αποκλειστικά στην τεχνολογική καινοτομία για να κερδίσει και να διατηρήσει τα τεράστια μερίδια αγοράς της.

Ο επικεφαλής συνήγορος υπεράσπισης, Brian Heberling, τόνισε στην εναρκτήρια αγόρευση του ότι η εντυπωσιακή επιτυχία που έχει σημειώσει η επιχείρηση στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών κερδήθηκε με απόλυτα δίκαιο τρόπο, υπογραμμίζοντας πως οι ενέργειες της εντάσσονται στα αυστηρά πλαίσια της θεμιτής εμπορικής αντιπαλότητας και δεν αποτελούν επ' ουδενί προϊόν σκοτεινής συνωμοσίας ή εγκληματικής συμπεριφοράς.

Σύμφωνα με τη γραμμή υπεράσπισης, οι επιθετικές τακτικές που ακολούθησε η εταιρεία κατά τη διάρκεια των τελευταίων είκοσι ετών αποτελούν εντελώς συνήθεις πρακτικές στον εξαιρετικά απαιτητικό χώρο της υψηλής τεχνολογίας, ενώ η κολοσσιαία επένδυση στην έρευνα και την ανάπτυξη αποτελεί την πραγματική κινητήρια δύναμη πίσω από τα κορυφαία τηλεπικοινωνιακά προϊόντα που διαθέτει αδιάλειπτα στην παγκόσμια αγορά.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η δομή ιδιοκτησίας της εταιρείας, η οποία σε πλήρη αντίθεση με άλλους μεγάλους πολυεθνικούς οργανισμούς της Κίνας, δεν βρίσκεται υπό τον άμεσο έλεγχο του κράτους αλλά ανήκει εξ ολοκλήρου στους ίδιους τους εργαζομένους της μέσω ενός πολύπλοκου μετοχικού συστήματος. Η παντελής απουσία κρατικής ιδιοκτησίας ή ειδικών μετοχών που θα μπορούσαν να παρέχουν δικαιώματα αρνησικυρίας στην κινεζική κυβέρνηση δημιουργεί ένα ισχυρό νομικό ανάχωμα απέναντι στους συνεχιζόμενους υπαινιγμούς των αμερικανικών αρχών περί άμεσης εμπλοκής του Πεκίνου στις φερόμενες δραστηριότητες βιομηχανικής κατασκοπείας. Παραμένει βέβαια ασαφές εάν το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης είχε κατανοήσει πλήρως αυτή την ιδιόμορφη εταιρική δομή κατά την αρχική φάση των ερευνών του, ωστόσο, η υπεράσπιση αναμένεται να χρησιμοποιήσει στο έπακρο αυτό το στοιχείο για να αποδείξει στο σώμα των ενόρκων ότι η επιχείρηση λειτουργεί με γνώμονα αποκλειστικά τα δικά της εμπορικά συμφέροντα και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση εκτελεστικό όργανο στους ευρύτερους γεωπολιτικούς σχεδιασμούς του κινεζικού κράτους.

Η προσπάθεια απόλυτης κυριαρχίας στον τομέα των τηλεπικοινωνιών απαιτεί αμύθητες επενδύσεις στην ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων και η διασφάλιση της πνευματικής ιδιοκτησίας αποτελεί θεμέλιο λίθο για κάθε εταιρεία που δραστηριοποιείται στην έρευνα τεχνολογιών αιχμής. Το κατηγορητήριο περιγράφει με μεγάλη λεπτομέρεια τους πλάγιους τρόπους με τους οποίους οι μηχανικοί της κινεζικής εταιρείας φέρονται να αποκτούσαν παράνομη πρόσβαση σε αυστηρά διαβαθμισμένα εργαστήρια των Αμερικανών ανταγωνιστών τους, φωτογραφίζοντας πειραματικές διατάξεις, αντιγράφοντας πηγαίο κώδικα και οικειοποιούμενοι δεδομένα τα οποία αποτελούσαν προϊόν πολυετούς και δαπανηρής έρευνας.

Αυτές οι κρυφές μέθοδοι, σύμφωνα πάντα με τους αλλεπάλληλους ισχυρισμούς του Υπουργείου Δικαιοσύνης, επέτρεψαν στην εταιρεία να μειώσει δραματικά τον χρόνο και τα λειτουργικά έξοδα ανάπτυξης νέων προϊόντων, προσφέροντας τελικά στην αγορά προηγμένο τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό σε τιμές που ήταν πρακτικά αδύνατον να ανταγωνιστούν οι αντίστοιχες δυτικές επιχειρήσεις.

Η δικαστική διαδικασία εκτιμάται ότι θα διαρκέσει τουλάχιστον τρεις μήνες, διάστημα κατά το οποίο θα παρουσιαστεί ένας πρωτοφανής όγκος αποδεικτικών στοιχείων, χιλιάδες σελίδες εσωτερικής αλληλογραφίας, τεχνικά εγχειρίδια και αμέτρητες μαρτυρίες πρώην υπαλλήλων που ίσως ρίξουν επιτέλους φως στις πολύπλοκες εσωτερικές διαδικασίες ανάπτυξης τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού. Μια ενδεχόμενη βαριά καταδίκη θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα εξαιρετικά αυστηρό νομικό προηγούμενο για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται νομικά οι ασιατικές εταιρείες τεχνολογίας που επιχειρούν να διατηρήσουν ή να επεκτείνουν τις δραστηριότητες τους στις αγορές της Δύσης.

Η άποψη του Techgear

Η εξέλιξη της νομικής σύγκρουσης στα αμερικανικά δικαστήρια ξεπερνά κατά πολύ τα στενά όρια μιας απλής εμπορικής διαμάχης για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, καθώς στον πυρήνα της κρύβεται η λυσσαλέα μάχη για τον απόλυτο έλεγχο των παγκόσμιων τηλεπικοινωνιακών υποδομών.

Παρακολουθώντας την πορεία της Huawei τα τελευταία χρόνια, αντιλαμβανόμαστε ότι η αμερικανική πλευρά επιχειρεί να χρησιμοποιήσει κάθε διαθέσιμο νομικό εργαλείο προκειμένου να ανακόψει την αδιαμφισβήτητη τεχνολογική επέλαση της Κίνας, ανεξάρτητα από την τελική ετυμηγορία των ενόρκων. Παρά τις ασφυκτικές γεωπολιτικές πιέσεις, η τεράστια ανθεκτικότητα που επιδεικνύει η εταιρεία αποδεικνύει περίτρανα ότι ο τεχνολογικός διαχωρισμός του πλανήτη σε δύο εντελώς διαφορετικά και ασύμβατα οικοσυστήματα αποτελεί πλέον μια μη αναστρέψιμη ψηφιακή πραγματικότητα την οποία οφείλουμε όλοι να διαχειριστούμε με τον μέγιστο δυνατό ρεαλισμό.