Ξεπεράστηκαν τα κρίσιμα κλιματικά όρια για τον πάγο του πλανήτη

Σύνοψη

Η κρυόσφαιρα της Γης έχει ξεπεράσει τα ασφαλή όρια λειτουργίας της, απειλώντας άμεσα τα παγκόσμια οικοσυστήματα.

Οι εκτάσεις του θαλάσσιου πάγου και του χιονιού έχουν συρρικνωθεί πολύ πέρα από τα ιστορικά τους όρια, καταγράφοντας απώλειες πολλαπλάσιες της έκτασης της Καλιφόρνιας.

Η μέση θερμοκρασία του μόνιμου παγετού (permafrost) αυξήθηκε κατά 0,8 βαθμούς Κελσίου, διασπώντας τη βασική μεταβλητότητα της Ολόκαινου εποχής.

Η προδιαγεγραμμένη απώλεια του πάγου της ξηράς αναμένεται να απελευθερώσει 490 δισεκατομμύρια λίτρα νερού στους ωκεανούς, εντείνοντας το πρόβλημα της ανόδου της στάθμης των υδάτων.

Στην Ελλάδα, οι επιπτώσεις περιλαμβάνουν την άμεση απειλή των παράκτιων υποδομών και την επιδείνωση των παρατεταμένων καυσώνων λόγω των αλλαγών στα ατμοσφαιρικά ρεύματα.

Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου της Στοκχόλμης υπογραμμίζουν την απόλυτη ανάγκη για δραστική μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου πριν επέλθει πλήρης κλιματική κατάρρευση.

Καθώς οι παγετώνες υποχωρούν, οι εκτάσεις του θαλάσσιου πάγου συρρικνώνονται αισθητά και οι καταστροφικές πυρκαγιές πλήττουν περιοχές που ιστορικά καλύπτονταν από μόνιμο παγετό, η επιστημονική κοινότητα εκφράζει την έντονη ανησυχία της για την κατάσταση της κρυόσφαιρας της Γης. Τα παγωμένα τμήματα του πλανήτη διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη ρύθμιση του παγκόσμιου κλίματος, ωστόσο, μέσα στο σύγχρονο περιβάλλον της υπερθέρμανσης, τα συστήματα αυτά καταρρέουν με ρυθμούς που υπερβαίνουν κατά πολύ τις αρχικές εκτιμήσεις των κλιματολόγων.

Μια νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό Science φέρνει την παγκόσμια κλιματική κρίση στο προσκήνιο, αποδεικνύοντας ότι οι βασικές λειτουργίες της κρυόσφαιρας δεν βρίσκονται πλέον εντός ενός «ασφαλούς χώρου λειτουργίας», γεγονός που εγκλωβίζει τις ανθρώπινες κοινωνίες και τα οικοσυστήματα σε μακροπρόθεσμους, ανυπολόγιστους κινδύνους. Σύμφωνα με την Lan Wang-Erlandsson, αναπληρώτρια καθηγήτρια και κύρια ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης η οποία συμμετείχε ενεργά στη συγγραφή της έρευνας, η ανθρωπότητα οφείλει να λάβει άμεσα μέτρα για τη δραστική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου προτού χαθεί οριστικά κάθε δυνατότητα αντιστροφής της ζημιάς.

Γιατί οι επιστήμονες κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την κρυόσφαιρα

Η έρευνα αποδεικνύει τεκμηριωμένα ότι οι τέσσερις βασικοί δείκτες της κρυόσφαιρας (όγκος πάγου ξηράς, έκταση θαλάσσιου πάγου, κάλυψη χιονιού και θερμοκρασία μόνιμου παγετού) έχουν αποκλίνει οριστικά από τα ιστορικά πρότυπα της Ολόκαινου εποχής, καταδικάζοντας τον πλανήτη σε μη αναστρέψιμες κλιματικές μεταβολές και προκαλώντας τεράστιες οικολογικές διαταραχές που δεν μπορούν πλέον να ανασχεθούν χωρίς άμεση διακοπή των βιομηχανικών εκπομπών.

Τα στατιστικά στοιχεία που προκύπτουν από την πολυετή ερευνητική διαδικασία είναι αμείλικτα και υπογραμμίζουν το μέγεθος του προβλήματος μέσα από αυστηρά μετρήσιμα, επιστημονικά δεδομένα:

Θαλάσσιος πάγος και χιόνι: Η συνολική έκταση του θαλάσσιου πάγου έχει μειωθεί κατά μια επιφάνεια 7,8 φορές μεγαλύτερη από το μέγεθος της Πολιτείας της Καλιφόρνιας, ενώ ταυτόχρονα η απώλεια της κάλυψης του χιονιού αντιστοιχεί σε μια έκταση 6,8 φορές το μέγεθος της ίδιας πολιτείας.

Η συνολική έκταση του θαλάσσιου πάγου έχει μειωθεί κατά μια επιφάνεια 7,8 φορές μεγαλύτερη από το μέγεθος της Πολιτείας της Καλιφόρνιας, ενώ ταυτόχρονα η απώλεια της κάλυψης του χιονιού αντιστοιχεί σε μια έκταση 6,8 φορές το μέγεθος της ίδιας πολιτείας. Θερμοκρασία μόνιμου παγετού (Permafrost): Οι θερμοκρασίες στα εδάφη του μόνιμου παγετού έχουν αυξηθεί κατά 0,8 βαθμούς Κελσίου (1,4 βαθμούς Φαρενάιτ) πάνω από το βασικό εύρος της φυσικής μεταβλητότητας, με την ήδη χαμένη έκταση να υπερβαίνει τη βασική γραμμή κατά 2,6 φορές το μέγεθος της Καλιφόρνιας.

Οι θερμοκρασίες στα εδάφη του μόνιμου παγετού έχουν αυξηθεί κατά 0,8 βαθμούς Κελσίου (1,4 βαθμούς Φαρενάιτ) πάνω από το βασικό εύρος της φυσικής μεταβλητότητας, με την ήδη χαμένη έκταση να υπερβαίνει τη βασική γραμμή κατά 2,6 φορές το μέγεθος της Καλιφόρνιας. Προδιαγεγραμμένη απώλεια παγετού: Εάν διατηρηθεί απλώς το σημερινό κλίμα, χωρίς καμία απολύτως περαιτέρω αύξηση της θερμοκρασίας, η μελλοντική απώλεια του μόνιμου παγετού θα ξεπεράσει το όριο της βασικής γραμμής κατά 10,6 φορές το μέγεθος της Καλιφόρνιας.

Εάν διατηρηθεί απλώς το σημερινό κλίμα, χωρίς καμία απολύτως περαιτέρω αύξηση της θερμοκρασίας, η μελλοντική απώλεια του μόνιμου παγετού θα ξεπεράσει το όριο της βασικής γραμμής κατά 10,6 φορές το μέγεθος της Καλιφόρνιας. Όγκος πάγου ξηράς: Αν και προσφάτως θεωρούνταν εντός ιστορικών ορίων, η προδιαγεγραμμένη απώλεια πάγου αναμένεται να τον ωθήσει πολύ πέρα από τα ανεκτά επίπεδα της Ολόκαινου εποχής, μεταφραζόμενη σε πρόσθετο όγκο νερού που ξεπερνά τα 490 δισεκατομμύρια λίτρα, επιβαρύνοντας δραματικά τους παγκόσμιους ωκεανούς.

Το πλαίσιο των πλανητικών ορίων και η μετάβαση στην Ανθρωπόκαινο

Οι επιστήμονες χρησιμοποιούν πλέον συστηματικά την έννοια του «ασφαλούς χώρου λειτουργίας» προκειμένου να καθορίσουν τα περιβαλλοντικά όρια που κρίνονται απολύτως απαραίτητα ώστε να διατηρηθεί ο πλανήτης αρκετά σταθερός και φιλόξενος, επιτρέποντας την ευημερία του ανθρώπινου είδους και την απρόσκοπτη λειτουργία της βιόσφαιρας. Αυτό το επιστημονικό μοντέλο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ευρύτερου πλαισίου των Πλανητικών Ορίων, το οποίο προσδιορίζει εννέα θεμελιώδεις διαδικασίες που διασφαλίζουν τη σταθερότητα και την ανθεκτικότητα ολόκληρου του γήινου οικοσυστήματος. Αξίζει να σημειωθεί πως, σύμφωνα με τα νεότερα δεδομένα, επτά από τα εννέα αυτά πλανητικά όρια έχουν ήδη παραβιαστεί εξαιτίας του τεράστιου, συσσωρευμένου περιβαλλοντικού αποτυπώματος που αφήνουν οι βιομηχανικές, ενεργειακές και καταναλωτικές δραστηριότητες των τελευταίων αιώνων.

Η κρυόσφαιρα εντάσσεται πρωτίστως στο πλανητικό όριο του κλίματος, όμως η επιστημονική ομάδα επιδίωξε να εξετάσει το κατά πόσον το υποσύστημα καταφέρνει να διατηρηθεί έστω και οριακά εντός του ασφαλούς χώρου λειτουργίας του. Οι ακαδημαϊκοί γνώριζαν φυσικά ότι η συρρίκνωση της κρυόσφαιρας συντελείται με επιταχυνόμενους ρυθμούς, αλλά η βασική επιδίωξη της έρευνας ήταν να εξακριβωθεί εάν η υφιστάμενη κατάσταση βρίσκεται οριστικά εκτός των συνθηκών της Ολόκαινου, των συνθηκών δηλαδή που έχουν αποδεδειγμένα συντηρήσει την ανάπτυξη του ανθρώπινου πολιτισμού.

Οι άνθρωποι υπάρχουν στον πλανήτη για περίπου 300.000 χρόνια, αλλά μόνο κατά τη διάρκεια των τελευταίων 11.700 ετών μπόρεσαν οι κοινωνίες να αναπτύξουν τη γεωργία, να οργανώσουν μεγάλες πόλεις και να ευημερήσουν χάρη σε ένα αξιοσημείωτα σταθερό κλίμα. Παρόλο που τυπικά εξακολουθούμε να διανύουμε την Ολόκαινο, ένα μεγάλο μέρος της επιστημονικής κοινότητας υποστηρίζει σθεναρά ότι μια νέα γεωλογική εποχή, γνωστή ως Ανθρωπόκαινος, έχει ήδη ξεκινήσει από τη στιγμή που η ανθρωπότητα αναδείχθηκε στην κυρίαρχη δύναμη διαμόρφωσης του κλίματος.

Η χρονική υστέρηση του συστήματος και το ζήτημα του «φρεναρίσματος»

Το φυσικό περιβάλλον υφίσταται ασύλληπτες πιέσεις από τις σύγχρονες ανθρώπινες παρεμβάσεις και το κλιματικό σύστημα διαθέτει μια εγγενή καθυστέρηση όσον αφορά την αντίδραση του στις μεταβολές, η οποία προσομοιάζει λειτουργικά σε μια τεράστια απόσταση φρεναρίσματος ενός οχήματος βαρέως τύπου. Η κρυόσφαιρα επιδεικνύει μια πολύπλοκη, καθυστερημένη απόκριση στην υπερθέρμανση του πλανήτη, γεγονός που καθιστά την κατανόηση των προδιαγεγραμμένων, μελλοντικών αλλαγών στον πάγο της ξηράς και στον θαλάσσιο πάγο απολύτως κρίσιμη για τον σχεδιασμό μακροπρόθεσμων πολιτικών προστασίας. Εάν οι παγκόσμιες κυβερνήσεις επιθυμούν πραγματικά να ανακόψουν την πορεία προς την απόλυτη οικολογική απορρύθμιση, η διαδικασία αυτής της επιβράδυνσης οφείλει να ενεργοποιηθεί αμέσως, διότι τα αέρια που έχουν ήδη εγκλωβιστεί στην ατμόσφαιρα έχουν δημιουργήσει μια ισχυρή αδράνεια.

Νωρίτερα μέσα στον μήνα, μια εκτενής έκθεση των Ηνωμένων Εθνών διαπίστωσε ξεκάθαρα ότι η ενδεχόμενη υπέρβαση του στόχου της Συμφωνίας του Παρισιού κατά 1,5 βαθμούς Κελσίου θα οδηγήσει σε μεγάλης κλίμακας και εντελώς μη αναστρέψιμες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, οι οποίες πηγάζουν απευθείας από την αποσταθεροποίηση της κρυόσφαιρας. Πλέον, επικρατεί η ευρύτερη άποψη μεταξύ των κορυφαίων κλιματολόγων ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη βρίσκεται σε τροχιά υπέρβασης αυτού του εξαιρετικά ευαίσθητου ορίου μέσα στα επόμενα λίγα χρόνια, εκμηδενίζοντας τα περιθώρια αντίδρασης. Η τελική μοίρα της κρυόσφαιρας και όλων των ζωτικών συστημάτων υποστήριξης της Γης θα εξαρτηθεί άμεσα από την ταχύτητα με την οποία η παγκόσμια κοινότητα θα καταφέρει να συνεργαστεί για τη σταδιακή αλλά απόλυτη κατάργηση των ορυκτών καυσίμων, ενόψει και της 31ης ετήσιας διάσκεψης του ΟΗΕ για το κλίμα που αναμένεται να αναδείξει την κρισιμότητα των παραπάνω ευρημάτων.

Οι επιπτώσεις για την Ελλάδα και τη Μεσόγειο

Οι απότομες μεταβολές στα παγωμένα οικοσυστήματα του πλανήτη ενδέχεται να φαντάζουν γεωγραφικά απομακρυσμένες στα μάτια του μέσου αναγνώστη, ωστόσο, οι επιπτώσεις τους μεταφράζονται σε άμεσους και υπαρξιακούς κινδύνους για την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και φυσικά για την Ελλάδα. Η προδιαγεγραμμένη τήξη των πάγων της ξηράς συνδέεται ευθέως με τη ραγδαία άνοδο της στάθμης της θάλασσας, απειλώντας ευθέως χιλιάδες χιλιόμετρα πολύτιμης ελληνικής ακτογραμμής, δεκάδες παραθαλάσσια τουριστικά θέρετρα που βρίσκονται ελάχιστα εκατοστά πάνω από το επίπεδο των υδάτων, καθώς και κρίσιμες εθνικές υποδομές σε λιμάνια και νησιωτικούς οικισμούς. Παράλληλα, η ενεργειακή αποσταθεροποίηση της κρυόσφαιρας αναδιαμορφώνει τα μεγάλα ατμοσφαιρικά ρεύματα και τη συμπεριφορά του αεροχείμαρρου (jet stream), φέρνοντας διαρκώς πιο ακραία, βίαια και παρατεταμένα κύματα καύσωνα σε ολόκληρο τον ευρωπαϊκό νότο.

Η γεωργική παραγωγή, η οποία αποτελεί παραδοσιακό και αναντικατάστατο πυλώνα της ελληνικής οικονομίας, καλείται να αντιμετωπίσει την εντεινόμενη ξηρασία και τη δραματική μείωση των διαθέσιμων υδάτινων αποθεμάτων, καθώς τα ευνοϊκά καιρικά μοτίβα της Ολόκαινου εποχής φαίνεται να αποτελούν οριστικά παρελθόν. Η τουριστική βιομηχανία, αντιμέτωπη με αφόρητες θερμοκρασιακές συνθήκες κατά τους θερινούς μήνες, ενδέχεται να χρειαστεί μια ολική δομική αναδιάρθρωση, μετατοπίζοντας υποχρεωτικά το ενδιαφέρον των επισκεπτών σε διαφορετικές, πιο ήπιες κλιματικά εποχές του έτους προκειμένου να διατηρηθεί η βιωσιμότητα της.