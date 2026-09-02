Xiaomi 18 Fold: Πρώτη επίσημη εικόνα πριν την παρουσίαση της 7ης Σεπτεμβρίου

Σύνοψη

Η Xiaomi επιβεβαίωσε την επίσημη παρουσίαση του Xiaomi 18 Fold στην Κίνα για τις 7 Σεπτεμβρίου 2026, επιταχύνοντας τις εξελίξεις στον τομέα των αναδιπλούμενων συσκευών.

Η συσκευή εισάγει τη γεωμετρία "mid-fold", διαθέτοντας πρακτική εξωτερική οθόνη 5.38 ιντσών και εκτεταμένη εσωτερική οθόνη 7.58 ιντσών που βελτιστοποιεί την παραγωγικότητα.

Εξοπλίζεται αποκλειστικά με τον νέο ιδιόκτητο επεξεργαστή XRing O3 της Xiaomi, αναβαθμίζοντας την αυτονομία και τη συνολική διαχείριση των ενεργειακών πόρων του συστήματος.

Το κορυφαίο φωτογραφικό σύστημα, ανεπτυγμένο σε συνεργασία με τη Leica, περιλαμβάνει τρεις αισθητήρες με ενσωματωμένο τηλεφακό οπτικού ζουμ 3.5x, ξεπερνώντας τους βασικούς ανταγωνιστές του.

Η ανακοίνωση προηγείται στρατηγικά κατά μόλις 48 ώρες από την προγραμματισμένη εκδήλωση της Apple, στοχεύοντας στην κυριαρχία των εντυπώσεων ενόψει της αναμενόμενης παρουσίας του iPhone Ultra.

Η αγορά των αναδιπλούμενων συσκευών αποκτά εντελώς νέα δυναμική καθώς ο πρόεδρος του τμήματος mobile της Xiaomi, Lu Weibing, ανακοίνωσε μέσω του κοινωνικού δικτύου Weibo την επίσημη παρουσίαση του Xiaomi 18 Fold για τις 7 Σεπτεμβρίου 2026.

Η επιλογή της ημερομηνίας παρουσίασης κρύβει βαθύτερες στρατηγικές προεκτάσεις, λαμβάνοντας υπόψη ότι τοποθετείται ακριβώς δύο ημέρες πριν από την προγραμματισμένη εκδήλωση της Apple στις 9 Σεπτεμβρίου, κατά την οποία οι αναλυτές αναμένουν την αποκάλυψη του πρώτου αναδιπλούμενου iPhone Ultra.

Η επιλογή αυτή αποδεικνύει την πρόθεση της κινεζικής εταιρείας να μονοπωλήσει το αρχικό ενδιαφέρον των καταναλωτών και των μέσων ενημέρωσης γύρω από τη νέα, ευρύτερη κατηγορία των συσκευών "wide-fold", ενισχύοντας τη θέση της απέναντι στον παραδοσιακό ανταγωνισμό που περιλαμβάνει ήδη τις αντίστοιχες ισχυρές προτάσεις της Samsung με το Galaxy Z Fold 8 και τα πρόσφατα μοντέλα της HUAWEI.

Κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά

Εξωτερική οθόνη: 5.38 ίντσες, σχεδιασμένη με φυσιολογικό λόγο πλευρών για άνετη πλοήγηση με το ένα χέρι χωρίς παραμορφώσεις του περιεχομένου.

5.38 ίντσες, σχεδιασμένη με φυσιολογικό λόγο πλευρών για άνετη πλοήγηση με το ένα χέρι χωρίς παραμορφώσεις του περιεχομένου. Εσωτερική οθόνη: 7.58 ίντσες, προσφέροντας εκτεταμένο τετραγωνισμένο χώρο εργασίας για απρόσκοπτη εκτέλεση πολλαπλών εφαρμογών ταυτόχρονα.

7.58 ίντσες, προσφέροντας εκτεταμένο τετραγωνισμένο χώρο εργασίας για απρόσκοπτη εκτέλεση πολλαπλών εφαρμογών ταυτόχρονα. Επεξεργαστής: Xiaomi XRing O3 System-on-Chip (SoC), κατασκευασμένος για απόλυτη ενεργειακή αποδοτικότητα και αυτόνομη διαχείριση θερμικού φορτίου.

Xiaomi XRing O3 System-on-Chip (SoC), κατασκευασμένος για απόλυτη ενεργειακή αποδοτικότητα και αυτόνομη διαχείριση θερμικού φορτίου. Φωτογραφικό σύστημα: Τριπλή διάταξη Leica Summilux που περιλαμβάνει κύριο αισθητήρα με διάφραγμα f/1.7, τηλεφακό με οπτικό ζουμ 3.5x (f/2.8) και υπερευρυγώνιο φακό 17mm.

Τριπλή διάταξη Leica Summilux που περιλαμβάνει κύριο αισθητήρα με διάφραγμα f/1.7, τηλεφακό με οπτικό ζουμ 3.5x (f/2.8) και υπερευρυγώνιο φακό 17mm. Βιομετρική ασφάλεια: Πλευρικός αναγνώστης δακτυλικών αποτυπωμάτων ενσωματωμένος στο πλήκτρο ενεργοποίησης για άμεση απόκριση κατά το κράτημα.

Η σχεδιαστική φιλοσοφία του νέου μοντέλου στηρίζεται αποκλειστικά στον κατασκευαστικό όρο "mid-fold", μια προσέγγιση που στοχεύει να γεφυρώσει οριστικά το χάσμα μεταξύ των παραδοσιακών μεγάλων αναδιπλούμενων συσκευών τύπου βιβλίου και των μικρότερων συσκευών τύπου flip.

Η ενσωμάτωση μιας εξωτερικής οθόνης 5.38 ιντσών επιλύει ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα χρήσης των προηγούμενων γενεών, καθώς παρέχει στον κάτοχο μια εμπειρία πληκτρολόγησης που προσομοιάζει απόλυτα με αυτήν ενός συμβατικού συμπαγούς smartphone, παρακάμπτοντας τον υπερβολικά στενόμακρο λόγο πλευρών που δυσχεραίνει την ακρίβεια των πατημάτων. Παράλληλα, το πλήρες άνοιγμα της συσκευής αποκαλύπτει την κύρια εύκαμπτη οθόνη των 7.58 ιντσών, η οποία προσφέρει υπερεπαρκή επιφάνεια για απαιτητική πολυδιεργασία, ενδελεχή ανάγνωση επαγγελματικών εγγράφων και παρακολούθηση multimedia, διατηρώντας ταυτόχρονα τις συνολικές διαστάσεις του σώματος σε λογικά επίπεδα που επιτρέπουν την άνετη μεταφορά στην τσέπη.

Στον τομέα της κάμερας, η συνεργασία με τη γερμανική Leica συνεχίζει να αποδίδει κορυφαία αποτελέσματα, με το Xiaomi 18 Fold να φιλοξενεί μια μεγάλου μεγέθους κυκλική νησίδα στο πίσω μέρος που περιλαμβάνει τρεις διαφορετικούς αισθητήρες της σειράς Summilux. Η παρουσία ενός πραγματικού τηλεφακού με οπτικό ζουμ 3.5x και διάφραγμα f/2.8 αποτελεί ίσως το σημαντικότερο τεχνολογικό επίτευγμα του μοντέλου, διότι η ενσωμάτωση τέτοιων περίπλοκων και ογκωδών οπτικών διατάξεων στον εξαιρετικά περιορισμένο χώρο που αφήνει ένας αναδιπλούμενος μηχανισμός απαιτεί τεράστια ακρίβεια στη μηχανική σχεδίαση.

Το κορυφαίο σύστημα συμπληρώνεται από τον κύριο φακό με εντυπωσιακά ευρύ διάφραγμα f/1.7, το οποίο εξασφαλίζει μέγιστη απορρόφηση φωτός σε απαιτητικές συνθήκες χαμηλού φωτισμού, καθώς και από έναν υπερευρυγώνιο φακό εστιακής απόστασης 17mm που καλύπτει ιδανικά τις ανάγκες για λήψεις μεγάλων τοπίων και εσωτερικής αρχιτεκτονικής. Ακόμη πιο ενδιαφέρουσα από τεχνολογικής σκοπιάς είναι η απόφαση της εταιρείας να βασίσει την κεντρική λειτουργία της συσκευής στον δικό της επεξεργαστή XRing O3 SoC.

Υπομονή μέχρι τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου για να μάθουμε όλες τις λεπτομέρειες για το Xiaomi 18 Fold!