Xiaomi Mijia Smart Air Purifier 6 & Humidifier Pro: Αναβαθμίζουν την ποιότητα αέρα στα ελληνικά σπίτια

Σύνοψη

Η Xiaomi λανσάρει δύο νέες smart συσκευές Mijia στην ελληνική αγορά, στοχεύοντας στη βελτίωση του εσωτερικού περιβάλλοντος.

Το Mijia Smart Evaporative Humidifier Pro εξασφαλίζει αθόρυβη, φυσική ύγρανση, αποτρέποντας την ξηρότητα από τη χρήση κλιματιστικών χωρίς να εκπέμπει ορατό ατμό.

Το Mijia Smart Air Purifier 6 ενσωματώνει 5 αισθητήρες και μπορεί να ολοκληρώσει τον καθαρισμό του αέρα του δωματίου σε μόλις 3,5 λεπτά.

Οι συσκευές υποστηρίζουν απομακρυσμένο έλεγχο μέσω του Xiaomi Home app, καθώς και φωνητικές εντολές μέσω Google Assistant και Alexa.

Τα προϊόντα είναι ήδη διαθέσιμα στα φυσικά Xiaomi Stores, στο mistore-greece.gr και σε επίσημα σημεία πώλησης.

Η αναζήτηση ενός ιδανικού και υγιεινού εσωτερικού περιβάλλοντος αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες στα αστικά κέντρα. Η Xiaomi απαντά σε αυτή την ανάγκη του σύγχρονου home living, παρουσιάζοντας στην ελληνική αγορά δύο νέες smart συσκευές της σειράς Mijia. Στόχος της εταιρείας είναι να προσφέρει καθαρό αέρα και ισορροπημένη ατμόσφαιρα, συνδυάζοντας την προηγμένη τεχνολογία αισθητήρων με την έξυπνη διαχείριση του οικοσυστήματός της.

Mijia Smart Evaporative Humidifier Pro: Φυσική ύγρανση χωρίς συμβιβασμούς

Η εκτεταμένη χρήση κλιματιστικών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού αφυδατώνει αισθητά την ατμόσφαιρα, προκαλώντας ξηρότητα που επηρεάζει την αναπνοή και την επιδερμίδα. Το Mijia Smart Evaporative Humidifier Pro αναλαμβάνει να επαναφέρει την ισορροπία, προσφέροντας φυσική ύγρανση.

Το βασικό του πλεονέκτημα εντοπίζεται στην τεχνολογία εξάτμισης που αποτρέπει τη δημιουργία ορατού ατμού. Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης απολαμβάνει τα οφέλη της βελτιωμένης υγρασίας χωρίς τις ανεπιθύμητες επιπτώσεις της υγροποίησης σε έπιπλα ή ηλεκτρονικές συσκευές. Παράλληλα, ο σχεδιασμός της συσκευής ακολουθεί μια minimal, διακριτική γραμμή που της επιτρέπει να ενσωματώνεται αρμονικά σε κάθε χώρο, ενώ η λειτουργία της παραμένει απολύτως αθόρυβη.

Mijia Smart Air Purifier 6: Κορυφαία απόδοση καθαρισμού

Η ποιότητα του αέρα δεν εξαρτάται μόνο από την υγρασία, αλλά κυρίως από την απουσία αιωρούμενων σωματιδίων και ρύπων. Εδώ αναλαμβάνει δράση το Mijia Smart Air Purifier 6. Το σύστημα καθαρισμού έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί ταχύτατα, απαιτώντας μόλις 3,5 λεπτά για να ολοκληρώσει τη διαδικασία εξυγίανσης ενός δωματίου.

Σύστημα 5 Αισθητήρων: Η συσκευή ενσωματώνει 5 αισθητήρες που λειτουργούν ταυτόχρονα.

Η συσκευή ενσωματώνει 5 αισθητήρες που λειτουργούν ταυτόχρονα. Ανίχνευση Ρύπων: Εντοπίζει και εξουδετερώνει ακόμα και μικροσκοπικούς ρύπους, όπως αλλεργιογόνα σωματίδια και δυσάρεστες οσμές.

Εντοπίζει και εξουδετερώνει ακόμα και μικροσκοπικούς ρύπους, όπως αλλεργιογόνα σωματίδια και δυσάρεστες οσμές. Πραγματικός Χρόνος: Διαθέτει σύστημα έξυπνης παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα σε πραγματικό χρόνο.

Χάρη στο προηγμένο σύστημα φιλτραρίσματος, ο καθαριστής λειτουργεί διακριτικά στο παρασκήνιο, εξασφαλίζοντας ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον.

Έξυπνη συνδεσιμότητα και το οικοσύστημα AIoT της Xiaomi

Οι δύο αυτές συσκευές δεν αποτελούν απλώς μεμονωμένα προϊόντα, αλλά εντάσσονται ομαλά στο τεράστιο οικοσύστημα smart home της εταιρείας. Η Xiaomi έχει ήδη εδραιώσει τη θέση της στον χώρο του Internet of Things, διαθέτοντας 943,7 εκατομμύρια έξυπνες συσκευές συνδεδεμένες στην πλατφόρμα της (εξαιρουμένων των smartphones και των laptops), σύμφωνα με στοιχεία του Μαρτίου 2025.

Και οι δύο συσκευές Mijia συνδέονται άμεσα με την εφαρμογή Xiaomi Home. Αυτό επιτρέπει στους χρήστες να:

Ελέγχουν εύκολα τη λειτουργία των συσκευών τους μέσω του smartphone τους.

Δημιουργούν πολύπλοκους αυτοματισμούς βάσει συνθηκών.

Διαχειρίζονται την κατάσταση της ατμόσφαιρας του σπιτιού τους απομακρυσμένα.

Επιπρόσθετα, η καθημερινή χρήση διευκολύνεται περαιτέρω χάρη στην πλήρη συμβατότητα με τα οικοσυστήματα Google Assistant και Amazon Alexa, τα οποία επιτρέπουν τον άμεσο φωνητικό έλεγχο.

Διαθεσιμότητα στην Ελλάδα

Για τους καταναλωτές στην Ελλάδα, τόσο το Mijia Smart Evaporative Humidifier Pro όσο και το Mijia Smart Air Purifier 6 διατίθενται ήδη στην εγχώρια αγορά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα προμηθευτούν μέσα από το επίσημο δίκτυο των Xiaomi Stores, το ηλεκτρονικό κατάστημα mistore-greece.gr, καθώς και από το δίκτυο των επίσημων συνεργατών και σημείων πώλησης.