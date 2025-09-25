Xiaomi Pad 8 και Pad 8 Pro: Επίσημα τα νέα premium tablets με κορυφαία specs

Η Xiaomi παρουσίασε επίσημα τη νέα σειρά Xiaomi 17, όμως η μεγάλη βραδιά δεν σταμάτησε εκεί. Μαζί με τα smartphones, η εταιρεία αποκάλυψε και δύο νέα tablets, το Xiaomi Pad 8 και το Xiaomi Pad 8 Pro, που φιλοδοξούν να αποτελέσουν ισχυρούς ανταγωνιστές στην premium κατηγορία.

Αμφότερα μοιράζονται αρκετά κοινά στοιχεία. Στο επίκεντρο βρίσκεται η οθόνη LCD 11,2 ιντσών με ανάλυση 3.2K, φωτεινότητα που φτάνει τα 800 nits και ρυθμό ανανέωσης 144Hz. Η υποστήριξη για HDR10, HDR Vivid και Dolby Vision υπόσχεται κορυφαία εμπειρία θέασης, είτε για ταινίες είτε για gaming. Παράλληλα, διαθέτουν πλήρες DC dimming για πιο άνετη χρήση σε χαμηλό φωτισμό.

Η Xiaomi λάνσαρε επίσης τη Matte edition, μια ειδική εκδοχή με AG texture στην οθόνη που μειώνει τις αντανακλάσεις έως και 70%. Στον τομέα του ήχου, τα tablets εξοπλίζονται με τέσσερα ηχεία με τεχνολογία Dolby Atmos, ενώ για την ασφάλεια υπάρχει πλευρικός αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων. Η μπαταρία των 9.200 mAh προσφέρει μεγάλη αυτονομία, με το Pad 8 να υποστηρίζει ταχεία φόρτιση 45W και το Pro να ανεβαίνει στα 67W.

Όσον αφορά τον σχεδιασμό, τα δύο μοντέλα είναι πανομοιότυπα. Έχουν πάχος μόλις 5,75 χιλιοστά και βάρος 485 γραμμάρια, ενώ τρέχουν το HyperOS 3, βασισμένο στο Android 16. Στα χαρακτηριστικά συνδεσιμότητας περιλαμβάνονται Wi-Fi 7, υποστήριξη 5G και Bluetooth 5.4.

Οι διαφορές τους, βέβαια, είναι αυτές που καθορίζουν και το κοινό στο οποίο απευθύνονται. Το Xiaomi Pad 8 τροφοδοτείται από τον επεξεργαστή Snapdragon 8s Gen 4, με επιλογές έως 12 GB RAM και 256 GB αποθηκευτικού χώρου. Στον αντίποδα, το Pad 8 Pro διαθέτει τον ισχυρότερο Snapdragon 8 Elite, με δυνατότητα έως 16 GB RAM και 512 GB storage.

Σημαντικές είναι και οι διαφοροποιήσεις στις κάμερες. Το απλό μοντέλο διαθέτει βασικό αισθητήρα 13 MP και selfie κάμερα 8 MP, ενώ το Pro ανεβάζει τον πήχη με κύρια κάμερα 50 MP και εμπρόσθια 32 MP, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στη φωτογραφία και τις βιντεοκλήσεις.

Σε επίπεδο αισθητικής, και τα δύο tablets διατίθενται σε τρεις αποχρώσεις: Black, Turquoise Green και Ice Crystal Blue. Οι τιμές ξεκινούν στην Κίνα από τα 2.199 γουάν (περίπου €300) για το Xiaomi Pad 8 και 2.799 γουάν (περίπου €360) για το Xiaomi Pad 8 Pro.

Με την έλευση των νέων μοντέλων, η Xiaomi επιχειρεί να ενισχύσει τη θέση της σε μια αγορά που μέχρι πρότινος κυριαρχούσαν Apple και Samsung, προτείνοντας ισχυρές εναλλακτικές σε πιο ανταγωνιστικές τιμές.