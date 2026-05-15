Σύνοψη

Το REDMI A7 Pro είναι το πρώτο "Pro" μοντέλο της σειράς REDMI A και ενσωματώνει οθόνη 6,9 ιντσών με ρυθμό ανανέωσης 120 Hz και φωτεινότητα έως 800 nits.

Η αυτονομία της συσκευής ξεπερνά τις δύο ημέρες χάρη στην μπαταρία των 6000 mAh, η οποία διατηρεί το 80% της χωρητικότητάς της μετά από 1000 κύκλους φόρτισης.

Αποτελεί την πρώτη συσκευή της σειράς που εξοπλίζεται με το Xiaomi HyperOS 3, προσφέροντας πρόσβαση στο Google Gemini και στο Circle to Search with Google.

Στην Ελλάδα είναι διαθέσιμο σε τρία χρώματα (Black, Blue, Green) με 4GB RAM και 64GB αποθηκευτικού χώρου, με προτεινόμενη τιμή λιανικής στα 129,90 ευρώ.

Μέχρι τις 25 Μαΐου (ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων) ισχύει προσφορά "early bird", με τους αγοραστές να λαμβάνουν ως δώρο ένα Xiaomi Tag.

Η Xiaomi προχώρησε στην επίσημη παρουσίαση του REDMI A7 Pro, εμπλουτίζοντας τη δημοφιλή προσιτή σειρά της με το πρώτο μοντέλο που φέρει την ονομασία "Pro". Το νέο smartphone έχει σχεδιαστεί για να καλύψει τις καθημερινές ανάγκες των χρηστών, εστιάζοντας σε τρεις βασικούς πυλώνες: την εκτεταμένη αυτονομία, τη μεγάλη επιφάνεια προβολής και την ενσωμάτωση προηγμένων λειτουργιών λογισμικού που μέχρι πρότινος συναντούσαμε σε ακριβότερες κατηγορίες.

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της οθόνης και του σχεδιασμού του REDMI A7 Pro;

Το REDMI A7 Pro εξοπλίζεται με μια μεγάλη οθόνη 6,9 ιντσών, η οποία προσφέρει ρυθμό ανανέωσης έως 120 Hz και μέγιστη φωτεινότητα 800 nits. Η τεχνολογία Wet Touch 2.0 εξασφαλίζει την ακριβή απόκριση στην αφή ακόμα και όταν τα χέρια του χρήστη είναι βρεγμένα ή λιπαρά. Παράλληλα, η συσκευή φέρει πιστοποιήσεις TÜV Rheinland για την προστασία των ματιών.

Η οθόνη του νέου μοντέλου της Xiaomi είναι σχεδιασμένη για να προσφέρει βελτιωμένη εμπειρία προβολής, είτε πρόκειται για περιήγηση σε κοινωνικά δίκτυα, είτε για παρακολούθηση βίντεο. Η υποστήριξη ρυθμού ανανέωσης έως 120 Hz στις συμβατές εφαρμογές εγγυάται ομαλή αλληλεπίδραση κατά το scrolling, ενώ η μέγιστη φωτεινότητα των 800 nits καθιστά την οθόνη ευανάγνωστη ακόμη και σε συνθήκες έντονου εξωτερικού φωτισμού. Η τεχνολογία ρύθμισης φωτεινότητας DC (DC dimming) συμβάλλει περαιτέρω στην άνετη χρήση καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, μειώνοντας την καταπόνηση των ματιών.

Στον τομέα του σχεδιασμού, το REDMI A7 Pro διαθέτει λεπτό σώμα με πάχος 8,15 mm, το οποίο εξασφαλίζει άνετο κράτημα στο χέρι. Στο πίσω μέρος, η διάταξη των καμερών φιλοξενείται σε έναν πρισματικό δακτύλιο φακού, προσδίδοντας μια πιο εκλεπτυσμένη αισθητική στη συσκευή. Στην ελληνική αγορά, η συσκευή είναι διαθέσιμη σε τρεις χρωματικές επιλογές: Black, Blue και Green. Επιπλέον πρακτικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν την κλασική υποδοχή ακουστικών 3,5 mm, δυνατότητα ξεκλειδώματος μέσω αισθητήρα δακτυλικού αποτυπώματος που βρίσκεται στο πλάι, υποστήριξη NFC για ανέπαφες συναλλαγές, καθώς και λειτουργία αύξησης της έντασης του ήχου κατά 200%.

Πόσο διαρκεί η μπαταρία του νέου REDMI A7 Pro;

Το REDMI A7 Pro ενσωματώνει μπαταρία χωρητικότητας 6000 mAh, η οποία μπορεί να προσφέρει αυτονομία για πάνω από δύο ημέρες χρήσης με μία μόνο φόρτιση. Παρέχει έως και 49 ώρες τηλεφωνικών κλήσεων, 35 ώρες αναπαραγωγής βίντεο ή 77 ώρες ακρόασης μουσικής. Η μπαταρία διατηρεί το 80% της αρχικής της χωρητικότητας ακόμα και μετά από 1000 κύκλους φόρτισης.

Η επιλογή της Xiaomi να εξοπλίσει τη συσκευή με μπαταρία 6000 mAh καθιστά το REDMI A7 Pro μια εξαιρετική επιλογή για χρήστες με αυξημένες ανάγκες αυτονομίας, όπως κατά τη διάρκεια μακρινών ταξιδιών ή παρατεταμένης κατανάλωσης πολυμέσων. Η μακροχρόνια αντοχή της μπαταρίας αποτελεί εξίσου σημαντικό παράγοντα. Η διατήρηση του 80% της υγείας της μπαταρίας μετά από 1000 κύκλους φόρτισης, όπως έχει μετρηθεί στα εσωτερικά εργαστήρια της Xiaomi, υποδηλώνει ότι η συσκευή θα προσφέρει σταθερή ισχύ για μεγάλο χρονικό διάστημα, μειώνοντας την ανάγκη για πρόωρη αντικατάσταση.

Ποιο λογισμικό και επεξεργαστή χρησιμοποιεί το REDMI A7 Pro;

Η συσκευή τροφοδοτείται από έναν οκταπύρηνο επεξεργαστή, συνδυασμένο με αποθηκευτικό χώρο τεχνολογίας UFS 2.2 για ταχύτερη διαχείριση δεδομένων. Υποστηρίζει επέκταση μνήμης RAM έως 8 GB (για την έκδοση των 4GB). Είναι το πρώτο κινητό της σειράς REDMI A που φέρει το Xiaomi HyperOS 3, το οποίο προσφέρει λειτουργίες όπως το Google Gemini, το Circle to Search και το Xiaomi HyperIsland.

Η χρήση αποθηκευτικού χώρου UFS 2.2 αποτελεί μια σημαντική αναβάθμιση στην κατηγορία τιμής του REDMI A7 Pro, προσφέροντας πιο ομαλή και αποδοτική διαχείριση των καθημερινών εργασιών σε σχέση με παλαιότερα πρότυπα μνήμης. Η δυνατότητα επέκτασης της μνήμης RAM (δεσμεύοντας τμήμα του αποθηκευτικού χώρου ROM) βελτιώνει την ανταπόκριση της συσκευής κατά την ταυτόχρονη χρήση πολλών εφαρμογών.

Το σημαντικότερο στοιχείο, ωστόσο, είναι το λογισμικό. Το νέο Xiaomi HyperOS 3 φέρνει εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης στα χέρια των χρηστών. Η ενσωμάτωση του Google Gemini προσφέρει έξυπνη βοήθεια σε πραγματικό χρόνο, ενώ το Circle to Search with Google επιτρέπει τη γρήγορη αναζήτηση πληροφοριών κυκλώνοντας απλώς αντικείμενα στην οθόνη. Επιπρόσθετα, το περιβάλλον χρήσης ενισχύεται από το Xiaomi HyperIsland, το οποίο διευκολύνει το multitasking, και το Xiaomi Interconnectivity, το οποίο εξασφαλίζει την απρόσκοπτη συνεργασία μεταξύ διαφορετικών συσκευών του οικοσυστήματος της Xiaomi.

Τι προσφέρει το σύστημα καμερών;

Το REDMI A7 Pro διαθέτει σύστημα διπλής πίσω κάμερας, με τον κύριο αισθητήρα να έχει ανάλυση 13 MP, ενισχυμένο με AI και αυξημένη πρόσληψη φωτός κατά 13% σε σχέση με το REDMI A5. Η μπροστινή κάμερα ανέρχεται στα 8 MP. Και οι δύο κάμερες υποστηρίζουν νυχτερινή λειτουργία (Night Mode) για λήψεις σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

Η διπλή κάμερα των 13 MP (που περιλαμβάνει έναν κύριο φακό και έναν βοηθητικό αισθητήρα) χρησιμοποιεί λειτουργίες HDR+ για την απόδοση ζωντανών και ισορροπημένων φωτογραφιών, ανεξάρτητα από τις συνθήκες φωτισμού. Ο μεγαλύτερος αισθητήρας, που βελτιώνει την πρόσληψη φωτός, σε συνδυασμό με τη νυχτερινή λειτουργία, επιτρέπει τη λήψη λεπτομερών φωτογραφιών ακόμα και κατά τη διάρκεια βραδινών εξόδων.

Η συσκευή περιλαμβάνει επίσης εργαλεία δημιουργικής επεξεργασίας απευθείας στο λογισμικό της. Το εργαλείο AI Sky επιτρέπει στους χρήστες να βελτιώνουν την εμφάνιση του ουρανού στις φωτογραφίες τους ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών. Ακόμη, η πρακτική λειτουργία εγγράφων μπορεί να μετατρέψει την κάμερα του REDMI A7 Pro σε έναν φορητό σαρωτή, διευκολύνοντας την εν κινήσει ψηφιοποίηση αποδείξεων και σημειώσεων.

Τιμές και διαθεσιμότητα στην Ελλάδα

Στην ελληνική αγορά, το REDMI A7 Pro κυκλοφορεί στην έκδοση με 4GB RAM και 64GB αποθηκευτικού χώρου, με την προτεινόμενη τιμή λιανικής πώλησης να διαμορφώνεται στα 129,90 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Για όσους προχωρήσουν σε αγορά έως και τις 25 Μαΐου (ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων), ισχύει ειδική προσφορά "early bird" που περιλαμβάνει ως δώρο ένα Xiaomi Tag.

