Ξημέρωσε η νέα εποχή του Chrome: Από απλός browser σε ψηφιακός «πράκτορας» με το Gemini 3

Η εποχή που ο browser ήταν απλώς ένα παράθυρο ανάγνωσης φαίνεται να περνάει ανεπιστρεπτί. Η Google προχωρά στη μεγαλύτερη αναβάθμιση στην ιστορία του Chrome. Ενσωματώνοντας το Gemini 3, το πιο εξελιγμένο μοντέλο της μέχρι σήμερα, ο δημοφιλής browser αποκτά «agentic» δυνατότητες, μετατρέποντας τον εαυτό του από παθητικό εργαλείο σε ενεργό βοηθό που μπορεί να αναλάβει και να εκτελέσει σύνθετες εργασίες για λογαριασμό του χρήστη.

Η νέα εποχή του «Agentic Web» δεν είναι πλέον θεωρία, αλλά πράξη, με αιχμή του δόρατος τη λειτουργία «Auto Browse».

Auto Browse: Ο «πράκτορας» στην οθόνη σας

Στο επίκεντρο βρίσκεται το Auto Browse (αυτόματη περιήγηση), μια λειτουργία που επιτρέπει στο Chrome να αναλαμβάνει δράση. Μέχρι σήμερα, το Autofill μας γλίτωνε χρόνο συμπληρώνοντας κωδικούς ή διευθύνσεις. Το Auto Browse πηγαίνει πολλά βήματα παραπέρα, αναλαμβάνοντας ολόκληρες διαδικασίες πολλαπλών βημάτων.

Σύμφωνα με την Google, η νέα λειτουργία μπορεί να διαχειριστεί βαρετές γραφειοκρατικές και οργανωτικές εργασίες. Θέλετε να οργανώσετε ένα ταξίδι; Το Auto Browse δεν θα σας δώσει απλώς λίστες. Μπορεί να ερευνήσει τιμές ξενοδοχείων και πτήσεων σε διαφορετικές ημερομηνίες για να βρει την πιο οικονομική επιλογή, να προχωρήσει σε κρατήσεις, ακόμα και να συμπληρώσει κουραστικές φόρμες.

Τα σενάρια χρήσης που παρουσίασε η εταιρεία περιλαμβάνουν από τον προγραμματισμό ραντεβού και τη συμπλήρωση φορολογικών εγγράφων, μέχρι την ανανέωση συνδρομών και την έκδοση προσφορών από επαγγελματίες (π.χ. υδραυλικούς). Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα ενός πάρτι με θέμα το «Y2K»: Ο χρήστης μπορεί να δείξει μια φωτογραφία εποχής στο Gemini και το Auto Browse, χρησιμοποιώντας τις πολυτροπικές (multimodal) δυνατότητες του Gemini 3, θα αναγνωρίσει τα αντικείμενα, θα ψάξει για παρόμοια προϊόντα σε e-shops, θα τα προσθέσει στο καλάθι τηρώντας τον προϋπολογισμό που έχετε ορίσει, και θα εφαρμόσει ακόμη και εκπτωτικούς κωδικούς.

Universal Commerce Protocol: Το νέο πρότυπο αγορών

Για να γίνουν όλα τα παραπάνω εφικτά χωρίς λάθη, η Google δεν βασίζεται μόνο στην «εξυπνάδα» του AI. Η εταιρεία ανακοίνωσε το Universal Commerce Protocol (UCP), ένα νέο ανοιχτό πρότυπο που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με κολοσσούς του λιανεμπορίου όπως το Shopify, το Etsy, η Wayfair και η Target.

Το πρωτόκολλο αυτό διασφαλίζει ότι οι AI agents μπορούν να «καταλαβαίνουν» τα ηλεκτρονικά καταστήματα και να εκτελούν ενέργειες (όπως η προσθήκη στο καλάθι ή η επιλογή μεγέθους) απρόσκοπτα και με ακρίβεια, ελαχιστοποιώντας την πιθανότητα λάθους που συχνά συναντάμε σε αυτοματοποιημένα συστήματα.

Nano Banana και Side Panel: Multitasking και εικόνα

Πέρα από τις αυτόματες αγορές, το Chrome αποκτά ένα νέο, μόνιμο Side Panel για πραγματικό multitasking. Ο χρήστης μπορεί να έχει την κύρια εργασία του σε ένα tab και παράλληλα να χρησιμοποιεί το Gemini στο πλάι για να συγκρίνει προϊόντα, να συνοψίζει κριτικές ή να διαχειρίζεται το πρόγραμμά του.

Ακόμη, η εταιρεία ενσωματώνει το περίφημο Nano Banana για επεξεργασία εικόνας απευθείας στον browser. Οι χρήστες μπορούν να μετασχηματίζουν εικόνες (π.χ. για έμπνευση διακόσμησης ή δημιουργία infographics) γράφοντας απλώς ένα prompt στο side panel, χωρίς να χρειάζεται να κατεβάσουν την εικόνα, να ανοίξουν εξωτερικό πρόγραμμα επεξεργασίας και να την ανεβάσουν ξανά.

Connected Apps και Personal Intelligence

Το Gemini στο Chrome διασυνδέεται πλέον βαθύτερα με το οικοσύστημα της Google (Gmail, Calendar, Maps, Flights). Έτσι, αν σχεδιάζετε ένα ταξίδι για συνέδριο, η AI μπορεί να ανασύρει το email με τις λεπτομέρειες της εκδήλωσης, να διασταυρώσει πτήσεις και να συντάξει ένα email ενημέρωσης στους συναδέλφους σας.

Στους επόμενους μήνες αναμένεται και η λειτουργία «Personal Intelligence». Πρόκειται για μια opt-in δυνατότητα όπου το Chrome θα θυμάται το ιστορικό και το πλαίσιο των συζητήσεών σας, προσφέροντας εξατομικευμένες απαντήσεις. Ο browser θα μετατραπεί από εργαλείο γενικής χρήσης σε έναν συνεργάτη που γνωρίζει τις προτιμήσεις σας.

Ασφάλεια και Διαθεσιμότητα

Η Google τονίζει ότι η ασφάλεια παραμένει προτεραιότητα. Το Auto Browse είναι σχεδιασμένο να ζητάει ρητή επιβεβαίωση για ευαίσθητες ενέργειες, όπως η ολοκλήρωση μιας αγοράς ή η ανάρτηση στα social media. Επίσης, μπορεί να συνεργαστεί με το Google Password Manager για ασφαλή είσοδο σε λογαριασμούς.

Προς το παρόν, το νέο Gemini στο Chrome γίνεται διαθέσιμο σε περιβάλλοντα Windows, MacOS και Chromebook Plus. Ωστόσο, η προηγμένη λειτουργία Auto Browse θα διατεθεί αρχικά σε φάση preview μόνο στις ΗΠΑ και αποκλειστικά για τους συνδρομητές των πακέτων Google AI Pro και Google AI Ultra.