YouTube Music: Λειτουργία δημιουργίας custom ραδιοφωνικού σταθμού μέσω AI

Φαίνεται ότι η Google δοκιμάζει μια νέα λειτουργία AI για το YouTube Music. Μέσω της νέας λειτουργίας, οι χρήστες του YouTube Music θα μπορούν να εισάγουν μια προτροπή και να δημιουργήσουν ένα custom ραδιοφωνικό σταθμό. Η λειτουργία εντοπίστηκε από έναν χρήστη του Reddit, τον kater_pro, και φαίνεται να είναι διαθέσιμη για περιορισμένο αριθμό χρηστών.



Αναμένεται ότι μόλις η λειτουργία τεθεί σε κυκλοφορία για τους χρήστες, μια καρτέλα "Ask for music any way you like" θα εμφανιστεί απευθείας στο Home feed. Σύμφωνα με το screenshot που μοιράστηκε ο χρήστης, η καρτέλα εμφανίζεται σε μοβ/ροζ χρώμα και είναι παρόμοια με την υπάρχουσα σήμερα "Create a radio: Your music tuner", η οποία έχει πλέον αποκτήσει μόνιμη θέση μέσα στην καρτέλα Library > New FAB νωρίτερα φέτος.



Όταν πατάτε στην κάρτα "Ask for music any way you like", ανοίγει ένα chat-based περιβάλλον χρήσης. Υπάρχει ένα κενό πεδίο στο κάτω μέρος που σας επιτρέπει να επιλέξετε "Ask for music". Αυτή η σελίδα εκκινείται ως ένα περιβάλλον χρήσης σε ολόκληρη τη σελίδα, με ένα σήμα "Experiment" στην επάνω δεξιά γωνία.





Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να εισάγουν την προτροπή είτε φωνητικά είτε χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο της συσκευής τους. Το YouTube Music εξηγεί πως "οι απαντήσεις που δημιουργούνται από την AI είναι πειραματικές. Η ποιότητα και η ακρίβεια ενδέχεται να ποικίλλουν. Παρακαλούμε μην εισάγετε εμπιστευτικές ή προσωπικές πληροφορίες που αφορούν τον εαυτό σας ή άλλους".

Στην κορυφή του πεδίου enter a prompt, το screenshot δείχνει ένα καρουσέλ με δύο γραμμές προτεινόμενων υποδείξεων, το οποίο περιλαμβάνει Catchy pop choruses, Epic soundtracks, Upbeat pop anthems και Moscow rock scene. Υπάρχει επίσης μια προτροπή "Surprise me!", η οποία πιθανώς θα δημιουργήσει αυτόματα έναν ραδιοφωνικό σταθμό.



Στη συνέχεια, το YouTube Music θα δημιουργήσει και θα εμφανίσει έναν ραδιοφωνικό σταθμό και θα χρησιμοποιήσει την υπάρχουσα κάρτα λίστας αναπαραγωγής για να εμφανίσει το αποτέλεσμα. Αξίζει να σημειωθεί ότι το όνομα της προτροπής χρησιμοποιείται ως όνομα του σταθμού, ενώ η ετικέτα γράφει "Created for you" και συνοδεύεται από μια περιγραφή.



Σύμφωνα με το screenshot που μοιράστηκε ο χρήστης του Reddit, για το "Queer Hip Hop Beats" το YouTube Music δημιούργησε "Rhymes and flows from the heart, a celebration of queer pride in hip hop's art". Τα τρία πρώτα τραγούδια παρατίθενται με κουμπιά για αναπαραγωγή/παύση, αποθήκευση στη βιβλιοθήκη και ένα overflow menu.

Δεν έχει γίνει γνωστό πότε θα λανσαριστεί η λειτουργία για όλους τους συνδρομητές της υπηρεσίας.

[via]