YouTube: Πώς να εξαφανίσετε τα Shorts από τις αναζητήσεις σας

Ήταν ένα από τα πιο συχνά παράπονα της κοινότητας των χρηστών τα τελευταία χρόνια: η αναζήτηση στο YouTube είχε μετατραπεί σε ένα χαοτικό μωσαϊκό, όπου το long-form περιεχόμενο «πνιγόταν» κάτω από δεκάδες βίντεο λίγων δευτερολέπτων. Η Google φαίνεται πως επιτέλους άκουσε το κοινό της και προχωρά σε μια αλλαγή που, αν και φαντάζει τεχνική, ουσιαστικά επαναφέρει τον έλεγχο στα χέρια του θεατή.

Η πλατφόρμα ανακοίνωσε και επίσημα την προσθήκη νέων φίλτρων αναζήτησης, δίνοντας για πρώτη φορά τη δυνατότητα στους χρήστες να αποκλείσουν εντελώς τα YouTube Shorts από τα αποτελέσματά τους. Πρόκειται για μια κίνηση που έρχεται να διορθώσει μια σημαντική δυσλειτουργία στην εμπειρία χρήσης, διαχωρίζοντας πλέον ξεκάθαρα το «snackable» περιεχόμενο από τα παραδοσιακά βίντεο.

Το τέλος της «καταιγίδας» των 60 δευτερολέπτων

Μέχρι χθες, όταν ένας χρήστης έψαχνε για παράδειγμα «συνταγή για παστίτσιο» ή «κριτική iPhone 17», τα αποτελέσματα ήταν ένα μείγμα από αναλυτικά βίντεο 15 λεπτών και δεκάδες Shorts κάθετης μορφής. Αυτό συχνά οδηγούσε σε εκνευρισμό, καθώς όσοι έψαχναν βάθος και ανάλυση έπρεπε να προσπεράσουν σωρεία από clips που προσέφεραν μόνο επιφανειακή πληροφορία.

Με τη νέα ενημέρωση, η οποία κυκλοφορεί σταδιακά σε όλους τους λογαριασμούς, προστίθεται μια σαφής επιλογή στο μενού των φίλτρων. Κάτω από την κατηγορία Type, ο χρήστης μπορεί πλέον να επιλέξει συγκεκριμένα Videos για να δει αποκλειστικά long-form περιεχόμενο, ή Shorts αν επιθυμεί να καταναλώσει γρήγορο υλικό. Μέχρι πρότινος, η προεπιλογή εμφάνιζε και τα δύο, χωρίς ξεκάθαρο τρόπο διαχωρισμού τους κατά την αναζήτηση.

Η στροφή στην «ποιότητα»

Πέρα από τον διαχωρισμό των Shorts, το YouTube προχώρησε σε ένα ευρύτερο «νοικοκύρεμα» των εργαλείων αναζήτησης. Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα αλλαγή είναι η μετονομασία και η αναβάθμιση του φίλτρου ταξινόμησης. Το παλιό μενού Sort by μετονομάζεται σε Prioritize.

Το πιο σημαντικό εδώ είναι η κατάργηση της ταξινόμησης βάσει απλού View count και η αντικατάστασή της από την επιλογή Popularity. Μπορεί να ακούγεται ως απλή αλλαγή ονομασίας, αλλά ο αλγόριθμος πίσω από αυτήν είναι διαφορετικός. Ενώ το παλιό φίλτρο εμφάνιζε απλώς τα βίντεο με τα περισσότερα κλικ, το νέο φίλτρο Popularity συνυπολογίζει και τον χρόνο παρακολούθησης , καθώς και άλλα σήματα ποιότητας.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ένα βίντεο που έχει εκατομμύρια κλικς λόγω ενός παραπλανητικού τίτλου αλλά μικρό χρόνο παραμονής, θα εμφανίζεται πλέον χαμηλότερα από ένα βίντεο που κράτησε πραγματικά το ενδιαφέρον του κοινού, ακόμη κι αν έχει λιγότερες συνολικές προβολές.

Τι φεύγει από το μενού

Στο πλαίσιο της απλούστευσης, η Google αποφάσισε να αφαιρέσει και ορισμένα εργαλεία που, σύμφωνα με την εταιρεία, δεν λειτουργούσαν σωστά ή δεν χρησιμοποιούνταν αρκετά. Συγκεκριμένα, καταργούνται τα φίλτρα «Ημερομηνία μεταφόρτωσης – Τελευταία ώρα» και «Ταξινόμηση κατά βαθμολογία». Η εταιρεία παραδέχτηκε ότι αυτές οι επιλογές συχνά δημιουργούσαν παράπονα στους χρήστες λόγω ανακριβών αποτελεσμάτων. Πλέον, για την εύρεση φρέσκου περιεχομένου, οι χρήστες καλούνται να χρησιμοποιούν τις γενικότερες επιλογές χρονικού ορίζοντα (π.χ. «Σήμερα» ή «Αυτή την εβδομάδα»).

Η στρατηγική σημασία της κίνησης

Το YouTube Shorts, που ξεκίνησε το 2020 ως απάντηση στην εκρηκτική άνοδο του TikTok, έχει καταφέρει να συγκεντρώσει δισεκατομμύρια προβολές ημερησίως. Ωστόσο, η επιθετική προώθησή του μέσα στην πλατφόρμα άρχισε να αλλοιώνει τον χαρακτήρα του YouTube, το οποίο παραδοσιακά αποτελούσε τη «βιβλιοθήκη» του διαδικτύου για εκπαιδευτικό, ψυχαγωγικό και ενημερωτικό περιεχόμενο μεγάλης διάρκειας.

Πολλοί δημιουργοί περιεχομένου είχαν εκφράσει την ανησυχία ότι τα Shorts «κανιβαλίζουν» τα μεγάλα βίντεο, μειώνοντας τον χρόνο που οι χρήστες περνούν παρακολουθώντας αναλυτικό υλικό. Με τη νέα αυτή ρύθμιση, το YouTube φαίνεται να αναγνωρίζει ότι οι δύο αυτές μορφές κατανάλωσης περιεχομένου – το γρήγορο scrolling και η εστιασμένη παρακολούθηση – εξυπηρετούν διαφορετικές ανάγκες και πρέπει να μπορούν να υπάρχουν παράλληλα, χωρίς η μία να ενοχλεί την άλλη.

Για τον μέσο χρήστη, η αλλαγή αυτή είναι μια ανάσα ανακούφισης. Η δυνατότητα να φιλτράρεις τον θόρυβο και να πας κατευθείαν στην ουσία είναι, στην εποχή της υπερπληροφόρησης, το πιο χρήσιμο εργαλείο. Αν ψάχνετε λοιπόν το επόμενο tutorial και δεν θέλετε να χαθείτε σε ατελείωτες λούπες των 15 δευτερολέπτων, η λύση βρίσκεται πλέον ένα κλικ μακριά, στο μενού των φίλτρων.