Zanvastro: Εγκρίθηκε η πρώτη θεραπεία για τη σπάνια νευρολογική νόσο Alexander

Σύνοψη

Ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) ενέκρινε το Zanvastro, το πρώτο φάρμακο που τροποποιεί τη νόσο Alexander, μια εξαιρετικά σπάνια και συχνά θανατηφόρο νευρολογική διαταραχή.

Η θεραπεία αποτελεί το επιστέγασμα ερευνών 30 ετών από το Πανεπιστήμιο του Wisconsin-Madison και στοχεύει απευθείας στη γενετική ρίζα της ασθένειας και όχι απλώς στα συμπτώματα.

Το φάρμακο αξιοποιεί την τεχνολογία των αντικωδικών ολιγονουκλεοτιδίων (ASOs) για να μειώσει την παραγωγή της τοξικής πρωτεΐνης GFAP στον εγκέφαλο των ασθενών.

Στις κλινικές δοκιμές, οι ασθενείς εμφάνισαν σημαντική σταθεροποίηση της κινητικότητας τους και καλύτερες ταχύτητες βάδισης.

Στις ευρωπαϊκές αγορές, η διανομή του φαρμάκου θα πραγματοποιηθεί μέσω αδειοδότησης από την ιταλική φαρμακευτική εταιρεία Recordati.

Ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) προχώρησε πρόσφατα στην επίσημη έγκριση του Zanvastro, προσφέροντας για πρώτη φορά στην ιατρική ιστορία μια στοχευμένη θεραπευτική προσέγγιση για τη νόσο Alexander, ανταποκρινόμενος στις αγωνιώδεις εκκλήσεις ασθενών και ιατρών. Η εξαιρετικά σπάνια και συνήθως θανατηφόρος αυτή νευρολογική διαταραχή ταλαιπωρεί έναν πολύ μικρό αριθμό ανθρώπων παγκοσμίως, στερώντας τους σταδιακά βασικές κινητικές και γνωστικές λειτουργίες, ενώ μέχρι σήμερα η επιστήμη μπορούσε να προσφέρει μόνο παρηγορητική φροντίδα.

Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου του Wisconsin-Madison, μέσα από τα εργαστήρια της Κτηνιατρικής Σχολής και του περίφημου Waisman Center, σε συνεργασία με τη βιοτεχνολογική εταιρεία Ionis Pharmaceuticals, χρειάστηκαν περισσότερα από 30 χρόνια εντατικών κλινικών και εργαστηριακών μελετών για να φτάσουν στη δημιουργία ενός φαρμάκου που δεν περιορίζεται απλώς στην ανακούφιση των συμπτωμάτων. Αντιθέτως, η νέα αυτή θεραπευτική παρέμβαση δρα ευθέως στον βιολογικό μηχανισμό που προκαλεί τη φθορά του νευρικού συστήματος, καταστέλλοντας την παραγωγή της καταστροφικής πρωτεΐνης και προσφέροντας ελπίδα σε οικογένειες που είχαν εξαντλήσει κάθε άλλη ιατρική επιλογή.

Το Zanvastro είναι η πρώτη και μοναδική εγκεκριμένη θεραπεία τροποποίησης της νόσου Alexander, σχεδιασμένη να μειώνει την παραγωγή της πρωτεΐνης GFAP στον εγκέφαλο. Χορηγείται μέσω ένεσης στον νωτιαίο σωλήνα κάθε τρεις μήνες και, χάρη στην τεχνολογία των αντικωδικών ολιγονουκλεοτιδίων (ASOs), εμποδίζει τη συσσώρευση τοξικών πρωτεϊνικών συμπλεγμάτων, σταθεροποιώντας έτσι την κινητική και νευρολογική λειτουργία των ασθενών.

Η φύση της νόσου Alexander και οι επιπτώσεις στους ασθενείς

Η νόσος Alexander κατατάσσεται στις υπερσπάνιες ασθένειες του κεντρικού νευρικού συστήματος, καθώς τα επιδημιολογικά δεδομένα υποδεικνύουν ότι πλήττει λιγότερους από έναν στο εκατομμύριο ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι ασθενείς που καλούνται να ζήσουν με τη συγκεκριμένη πάθηση έρχονται αντιμέτωποι με μια σειρά από τρομακτικές προκλήσεις που υποβαθμίζουν δραματικά την ποιότητα της καθημερινότητάς τους, αναπτύσσοντας συμπτώματα που περιλαμβάνουν έντονους επιληπτικούς σπασμούς, προοδευτική απώλεια των ήδη αποκτηθέντων αναπτυξιακών δεξιοτήτων και τεράστιες δυσκολίες στην αυτόνομη μετακίνηση. Ταυτόχρονα, τα άτομα που νοσούν εμφανίζουν σταδιακά σοβαρά προβλήματα στη διαδικασία της σίτισης και της ομιλίας, ενώ σε αρκετές καταγεγραμμένες περιπτώσεις παρατηρείται επικίνδυνη αύξηση της πίεσης στο εσωτερικό του κρανίου που απειλεί άμεσα την ίδια τους τη ζωή, διαταράσσοντας ζωτικές αυτόνομες λειτουργίες όπως είναι ο καρδιακός ρυθμός και η αναπνοή.

Τα πρώτα ύπουλα σημάδια της εκφυλιστικής αυτής διαδικασίας μπορούν να κάνουν την εμφάνιση τους οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της ζωής ενός ανθρώπου, ξεκινώντας από την πρώιμη βρεφική ηλικία και φτάνοντας μέχρι την πλήρη ενηλικίωση, με τη σοβαρότητα των επιπτώσεων να ποικίλλει σε τεράστιο βαθμό ανάλογα με την ηλικία έναρξης των συμπτωμάτων.

Μια τυχαία ανακάλυψη που οδήγησε στη λύση του μυστηρίου

Η εξαιρετικά περίπλοκη πορεία προς την ανακάλυψη της πραγματικής αιτίας της πάθησης ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 1990 μέσα από το οραματικό ερευνητικό έργο του Albee Messing, ομότιμου καθηγητή συγκριτικών βιοεπιστημών στο Waisman Center, και του διακεκριμένου συνεργάτη του Michael Brenner από το Πανεπιστήμιο της Alabama στο Birmingham. Οι δύο καταξιωμένοι επιστήμονες προσπαθούσαν αρχικά να κατανοήσουν τη βασική λειτουργία των αστροκυττάρων, τροποποιώντας γενετικά ποντίκια στο εργαστήριο προκειμένου να παράγουν αφύσικα υψηλές ποσότητες μιας συγκεκριμένης ουσίας που ονομάζεται γλοιακή ινιδιακή όξινη πρωτεΐνη (GFAP). Προς μεγάλη τους έκπληξη, καθώς προχωρούσε το πείραμα, τα γενετικά τροποποιημένα ποντίκια άρχισαν να αναπτύσσουν περίεργα συμπλέγματα πρωτεϊνών διάσπαρτα σε ολόκληρο τον εγκέφαλό τους, τα οποία εντοπίζονταν αποκλειστικά στα αστροκύτταρα και έμοιαζαν εκπληκτικά με τις αλλοιώσεις που παρατηρούνται στους ανθρώπους που έχουν διαγνωστεί με τη νόσο Alexander.

Αυτά τα χαρακτηριστικά πρωτεϊνικά συμπλέγματα, που είναι ευρέως γνωστά στον ιατρικό κόσμο ως ίνες Rosenthal, αποτελούν το απόλυτο διαγνωστικό γνώρισμα της ασθένειας και η φαινομενικά τυχαία δημιουργία τους στο ελεγχόμενο περιβάλλον του εργαστηρίου άνοιξε διάπλατα τον δρόμο για την πλήρη κατανόηση της υποκείμενης παθογένειας. Μεταγενέστερες ενδελεχείς γενετικές αναλύσεις σε δείγματα ασθενών επιβεβαίωσαν χωρίς καμία αμφιβολία ότι οι μεταλλάξεις στο γονίδιο που είναι υπεύθυνο για την παραγωγή της πρωτεΐνης GFAP αποτελούν τη βαθύτερη και μοναδική αιτία για την εκδήλωση της νόσου, προσφέροντας στους ερευνητές έναν ξεκάθαρο, απτό και απόλυτα μετρήσιμο βιολογικό στόχο. Η κρίσιμη αυτή γνώση απλοποίησε δραματικά και τη διαδικασία της διάγνωσης, καθώς οι ιατροί δεν χρειάζεται πλέον να καταφεύγουν σε επικίνδυνες και εξαιρετικά επεμβατικές βιοψίες εγκεφάλου για τον εντοπισμό των ιστικών ανωμαλιών, αφού μια απλή γενετική εξέταση αίματος επαρκεί για την ταυτοποίηση της επικίνδυνης μετάλλαξης.

Ο ρόλος των ASOs και η επιτυχία των κλινικών δοκιμών

Έχοντας χαρτογραφήσει με ακρίβεια τον εχθρό, ο Messing συνεργάστηκε στενά με την Tracy Hagemann, αναπληρώτρια καθηγήτρια έρευνας, ώστε να σχεδιάσουν βελτιωμένα ζωικά μοντέλα της ασθένειας που θα προσομοίαζαν με απόλυτη ακρίβεια την ανθρώπινη φυσιολογία και θα τους επέτρεπαν να δοκιμάσουν με ασφάλεια την αποτελεσματικότητα των νέων πειραματικών φαρμάκων. Η στρατηγική τους σύμπραξη με τους επιστήμονες της Ionis Pharmaceuticals οδήγησε στην αξιοποίηση της επαναστατικής τεχνολογίας των αντικωδικών ολιγονουκλεοτιδίων (ASOs), μια πρωτοποριακή μέθοδο που χρησιμοποιεί μικρά, τεχνητά κατασκευασμένα τμήματα γενετικού υλικού ικανά να παρεμβαίνουν στις εσωτερικές οδηγίες των κυττάρων. Αντί να επηρεάζουν τη συνολική λειτουργία του κυττάρου, τα ASOs λειτουργούν ως μοριακοί διακόπτες που μπλοκάρουν αποκλειστικά τη δημιουργία της πρωτεΐνης GFAP, προστατεύοντας τον εγκέφαλο από την τοξική της υπερσυσσώρευση.

Το καλοκαίρι του 2021 ξεκίνησαν οι πρώτες διεθνείς κλινικές δοκιμές σε ανθρώπους, οι οποίες διεξήχθησαν με αυστηρά πρωτόκολλα σε 54 ασθενείς μέσα από 13 διαφορετικά εξειδικευμένα κλινικά κέντρα σε διάφορες χώρες, προσφέροντας τα πρώτα αισιόδοξα αποτελέσματα.

Κλινική σταθεροποίηση: Οι ασθενείς που υποβλήθηκαν στη θεραπεία δεν εμφάνισαν την αναμενόμενη επιδείνωση των κινητικών τους λειτουργιών, διατηρώντας σε ικανοποιητικό βαθμό την προσωπική τους αυτονομία.

Οι ασθενείς που υποβλήθηκαν στη θεραπεία δεν εμφάνισαν την αναμενόμενη επιδείνωση των κινητικών τους λειτουργιών, διατηρώντας σε ικανοποιητικό βαθμό την προσωπική τους αυτονομία. Βελτίωση ταχύτητας βάδισης: Μετά τη συμπλήρωση ενός έτους χορήγησης του Zanvastro, οι συμμετέχοντες στη μελέτη κατέγραψαν στατιστικά σημαντικά καλύτερες επιδόσεις στην ταχύτητα βαδίσματος συγκριτικά με τους ασθενείς που δεν έλαβαν την αγωγή.

Μετά τη συμπλήρωση ενός έτους χορήγησης του Zanvastro, οι συμμετέχοντες στη μελέτη κατέγραψαν στατιστικά σημαντικά καλύτερες επιδόσεις στην ταχύτητα βαδίσματος συγκριτικά με τους ασθενείς που δεν έλαβαν την αγωγή. Καθολική ηλικιακή κάλυψη: Ο FDA ενέκρινε την ασφαλή χορήγηση του φαρμάκου για ασθενείς κάθε ηλικιακής ομάδας, εξασφαλίζοντας ότι ακόμα και τα βρέφη που διαγιγνώσκονται νωρίς θα μπορούν να ξεκινήσουν άμεσα την απαραίτητη θεραπεία.

Το φάρμακο αναμένεται να κυκλοφορήσει στην αγορά των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια των προσεχών εβδομάδων, προσφέροντας μια τεράστια ανακούφιση σε όσους συμμετείχαν ενεργά σε αυτόν τον επιστημονικό μαραθώνιο των 30 ετών. Όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών σε όλες τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου, συμπεριλαμβανομένης φυσικά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εμπορική διανομή και διαχείριση θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσω της ιταλικής φαρμακευτικής εταιρείας Recordati, η οποία έχει ήδη υπογράψει τη σχετική συμφωνία αδειοδότησης με την Ionis Pharmaceuticals, δημιουργώντας το κατάλληλο πλαίσιο για την παγκόσμια διάθεση του φαρμάκου.