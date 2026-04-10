Wi-Fi 8: Τι περιμένουμε από το νέο πρότυπο και πότε αναμένεται

Σύνοψη

Το Wi-Fi 8 (πρότυπο IEEE 802.11bn) εστιάζει στην «Απόλυτη Αξιοπιστία» διατηρώντας τις θεωρητικές ταχύτητες του Wi-Fi 7 (46 Gbps).

Εισάγει το Multi-AP Coordination (Co-BF, Co-SR) για την εξάλειψη των παρεμβολών μεταξύ πολλαπλών routers ή κόμβων Mesh.

Νέες τεχνολογίες όπως τα Unequal Modulation (UEQM) και Single Mobility Domain (SMD) εγγυώνται αδιάλειπτη συνδεσιμότητα κατά την κίνηση στον χώρο.

Τα πρώτα chips (Draft) αναμένονται στα τέλη του 2026, με την επίσημη επικύρωση του προτύπου να τοποθετείται τον Μάιο του 2028.

Η λειτουργία του απαιτεί αυξημένη επεξεργαστική ισχύ, γεγονός που εγείρει προκλήσεις για την κατανάλωση μπαταρίας στις φορητές συσκευές.

Στην Ελλάδα, η ουσιαστική εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του Wi-Fi 8 είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επέκταση των δικτύων FTTH (Fiber to the Home).

Η εξέλιξη των ασύρματων δικτύων ακολουθούσε μέχρι σήμερα έναν απολύτως γραμμικό και προβλέψιμο κανόνα: κάθε νέα γενιά έπρεπε να προσφέρει υψηλότερες ονομαστικές ταχύτητες. Το Wi-Fi 7 (802.11be), το οποίο εισέρχεται σταδιακά στην αγορά, ανέβασε τον πήχη στα 46 Gbps θεωρητικής ταχύτητας, εστιάζοντας στο Extremely High Throughput.

Το επερχόμενο Wi-Fi 8, με την τεχνική ονομασία IEEE 802.11bn, αλλάζει ριζικά κατεύθυνση. Ο πρωταρχικός του στόχος δεν είναι η περαιτέρω αύξηση των gigabits, αλλά η μετάβαση στο Ultra-High Reliability (UHR), δηλαδή στην εξασφάλιση απόλυτης σταθερότητας που θα εξομοιώνει την εμπειρία ενός ενσύρματου δικτύου Ethernet.

Η απόφαση του οργανισμού IEEE να διατηρήσει τα βασικά χαρακτηριστικά ταχύτητας στο νέο πρότυπο βασίζεται σε ξεκάθαρα τεχνικά δεδομένα. Το Wi-Fi 8 διατηρεί το εύρος ζώνης στα 320 MHz, τα φάσματα συχνοτήτων στα 2.4, 5 και 6 GHz, και τη διαμόρφωση στα 4096-QAM (4K-QAM), ακριβώς όπως και ο προκάτοχός του. Η μέγιστη θεωρητική απόδοση παραμένει στα 46 Gbps με τη χρήση 16 χωρικών ροών, ή πιο ρεαλιστικά στα 23 Gbps με τη χρήση 8 ροών, τα οποία αποτελούν το σημερινό όριο του hardware.

Το πρόβλημα που καλείται να λύσει το πρότυπο 802.11bn είναι η απώλεια πακέτων δεδομένων, το αυξημένο ping και οι διακυμάνσεις του σήματος όταν μεσολαβούν φυσικά εμπόδια ή όταν δεκάδες συσκευές ανταγωνίζονται για το ίδιο φάσμα. Η προσέγγιση του Wi-Fi 8 είναι η δημιουργία ενός έξυπνου οικοσυστήματος, όπου τα ασύρματα σημεία πρόσβασης παύουν να λειτουργούν ως απομονωμένες νησίδες και ξεκινούν να συνεργάζονται στενά μεταξύ τους.

Multi-AP Coordination: Ο πυρήνας του Wi-Fi 8

Η σημαντικότερη τεχνολογική καινοτομία του νέου προτύπου είναι το Multi-AP Coordination. Στα σημερινά δίκτυα Mesh, οι διαφορετικοί κόμβοι συχνά προκαλούν παρεμβολές ο ένας στον άλλον, μειώνοντας τη συνολική απόδοση. Το Wi-Fi 8 επιτρέπει τον άμεσο συντονισμό των routers μέσω αρκετών διαφορετικών υποσυστημάτων:

Coordinated Beamforming (Co-BF): Πολλαπλά σημεία πρόσβασης εστιάζουν την ενέργεια του σήματός τους σε μια συγκεκριμένη συσκευή στόχο. Αυτό μειώνει δραστικά τις παρεμβολές και αυξάνει τη χωρητικότητα του δικτύου σε πυκνοκατοικημένες περιοχές ή εταιρικά περιβάλλοντα.

Coordinated Spatial Reuse (Co-SR): Τα routers συντονίζουν τις μεταδόσεις και τα επίπεδα ισχύος τους, ώστε να μπορούν να μοιράζονται το ίδιο κανάλι εκπομπής χωρίς να δημιουργούν επικαλύψεις και ηλεκτρομαγνητικό θόρυβο.

Coordinated Time Division Multiple Access (Co-TDMA): Επιτρέπει τον αυστηρό χρονικό συγχρονισμό για την αποστολή δεδομένων, ελαχιστοποιώντας την καθυστέρηση σε εφαρμογές πραγματικού χρόνου, όπως η ρομποτική, το cloud gaming και τα περιβάλλοντα εικονικής πραγματικότητας (VR/AR).

Πέραν της συνεργασίας μεταξύ των routers, το Wi-Fi 8 αντιμετωπίζει και τους περιορισμούς των ίδιων των τερματικών συσκευών (smartphones, tablets, laptops). Συχνά, εάν ο χρήστης καλύψει με το χέρι του την εσωτερική κεραία του κινητού ή εάν παρεμβληθεί ένας συμπαγής τοίχος, η ταχύτητα μετάδοσης ολόκληρης της συσκευής μειώνεται. Μέσω της τεχνολογίας Unequal Modulation (γνωστή και ως DRU - Distributed-tone Resource Unit), το πρότυπο επιτρέπει σε διαφορετικές κεραίες της ίδιας συσκευής να λειτουργούν ταυτόχρονα σε διαφορετικές ταχύτητες. Εάν μια κεραία μπλοκαριστεί, οι υπόλοιπες συνεχίζουν ακαριαία να μεταδίδουν δεδομένα με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα.

Παράλληλα, το Single Mobility Domain (SMD) αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η εναλλαγή μεταξύ των κόμβων ενός δικτύου. Η μετάβαση από το router του σαλονιού στο router του υπνοδωματίου θα πραγματοποιείται χωρίς την παραμικρή διακοπή στα πακέτα δεδομένων, διασφαλίζοντας ότι βιντεοκλήσεις και live streams δεν θα παρουσιάζουν παγώματα ή πτώσεις σύνδεσης κατά την κίνηση στον χώρο.

Προκλήσεις υλοποίησης

Η μετάβαση σε ένα τόσο πολύπλοκο επίπεδο συντονισμού συνοδεύεται από συγκεκριμένες τεχνικές προκλήσεις. Η συνεχής επικοινωνία και διαχείριση πόρων μεταξύ των Access Points απαιτεί σημαντικά αυξημένη επεξεργαστική ισχύ. Τα chips του Wi-Fi 8 θα λειτουργούν εντατικότερα, γεγονός που μεταφράζεται σε υψηλότερες θερμοκρασίες λειτουργίας και αυξημένη κατανάλωση ενέργειας. Οι κατασκευαστές φορητών συσκευών θα κληθούν να βρουν τη χρυσή τομή, εφαρμόζοντας επιθετικές στρατηγικές διαχείρισης ενέργειας ή ακόμα και απενεργοποιώντας δυναμικά ορισμένες λειτουργίες του προτύπου για να προστατεύσουν την αυτονομία της μπαταρίας των smartphones.

Επιπρόσθετα, για να αποδώσει τα μέγιστα το Multi-AP Coordination, η ασύρματη επικοινωνία δεν αρκεί. Τα προηγμένα δίκτυα Mesh θα απαιτούν ισχυρό ενσύρματο backhaul, κατά προτίμηση μέσω υποδομών Multi-Gigabit Ethernet (2.5G ή 10G), ώστε η επικοινωνία μεταξύ των κόμβων να γίνεται ακαριαία και χωρίς περιορισμούς στο διαθέσιμο εύρος ζώνης.

Ημερομηνίες κυκλοφορίας και χρονοδιάγραμμα

Η ανάπτυξη του προτύπου IEEE 802.11bn βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο. Η Ομάδα Μελέτης (Study Group) δημιουργήθηκε το 2021, ενώ η τελική επικύρωση του προτύπου είναι προγραμματισμένη για τον Μάιο του 2028. Ωστόσο, ακολουθώντας την πρακτική των προηγούμενων γενεών, η βιομηχανία δεν θα περιμένει την τελική υπογραφή. Το Draft 2.0 αναμένεται τον Μάιο του 2026. Με βάση αυτά τα προσχέδια, κατασκευαστές όπως η MediaTek, η TP-Link και η ASUS εκτιμάται ότι θα παρουσιάσουν τα πρώτα εμπορικά διαθέσιμα routers και συστήματα Mesh (βασισμένα στο draft-Wi-Fi 8) στα τέλη του 2026 ή στις αρχές του 2027.

Η πραγματικότητα για την ελληνική αγορά

Η έλευση του Wi-Fi 8 δημιουργεί συγκεκριμένα δεδομένα για την ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών. Αυτή τη στιγμή, η διείσδυση του Wi-Fi 7 βρίσκεται στα σπάργανα, με τον εξοπλισμό να παραμένει δυσπρόσιτος για τον μέσο οικιακό χρήστη λόγω κόστους. Οι τιμές των πρώτων Wi-Fi 8 routers αναμένεται να ξεκινούν από ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, στοχεύοντας αρχικά αυστηρά σε εταιρικά περιβάλλοντα και βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Το κρισιμότερο ζήτημα, ωστόσο, αφορά τις τοπικές υποδομές. Οι προδιαγραφές αξιοπιστίας και ταχύτητας του Wi-Fi 8 έχουν πρακτικό αντίκρισμα μόνο όταν τροφοδοτούνται από αντίστοιχα γρήγορες συνδέσεις διαδικτύου. Ενώ η κάλυψη του δικτύου οπτικών ινών (FTTH) στη χώρα μας επεκτείνεται συνεχώς από τους εγχώριους παρόχους (Cosmote, Nova, Vodafone, Inalan), μεγάλο τμήμα των συνδέσεων παραμένει σε ταχύτητες VDSL (έως 100/200 Mbps). Η απόκτηση εξοπλισμού Wi-Fi 8 θα έχει ουσιαστικό νόημα μόνο για χρήστες που διαθέτουν συνδέσεις FTTH τουλάχιστον 1 Gbps, ή για επαγγελματίες που διατηρούν εξαιρετικά απαιτητικά τοπικά δίκτυα (όπως μεταφορά αρχείων σε NAS) εντός της έδρας τους.

Η άποψη του Techgear

Η επιλογή του οργανισμού IEEE να βάλει φρένο στην άσκοπη κούρσα των ονομαστικών ταχυτήτων και να επικεντρωθεί στην ουσιαστική αξιοπιστία αποτελεί μια εξαιρετικά ώριμη απόφαση για τα ασύρματα δίκτυα. Τα 46 Gbps είναι ένα θεωρητικό νούμερο που υπερκαλύπτει τις ανάγκες της επόμενης δεκαετίας. Το πραγματικό εμπόδιο για τον τελικό χρήστη ήταν ανέκαθεν η απρόβλεπτη συμπεριφορά του ασύρματου σήματος, οι αποσυνδέσεις κατά την κίνηση και οι παρεμβολές από γειτονικά δίκτυα.

Με το Wi-Fi 8, ο στόχος είναι τα οικιακά και εταιρικά δίκτυα να λειτουργούν αόρατα και αψεγάδιαστα, παρέχοντας σταθερότητα εφάμιλλη ενός καλωδίου Ethernet. Παρόλα αυτά, οι καταναλωτές καλούνται να είναι προσεκτικοί και να μην παρασυρθούν από το marketing των πρώτων draft συσκευών που θα εμφανιστούν στα τέλη του 2026. Η πραγματική αξία του προτύπου θα διαφανεί όταν ολοκληρωθεί η επικύρωσή του το 2028 και κυρίως, όταν το ελληνικό δίκτυο οπτικών ινών προσφέρει εκτεταμένη κάλυψη FTTH σε πιο προσιτές τιμές. Μέχρι τότε, μια ποιοτική και σωστά ρυθμισμένη εγκατάσταση Wi-Fi 6 ή Wi-Fi 7 παραμένει απολύτως επαρκής.