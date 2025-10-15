Wi-Fi 8: Επίσημα τα πρώτα chipsets από τη Broadcom για AI και edge computing

Η Broadcom ανακοίνωσε επίσημα τη νέα γενιά Wi-Fi 8 chipsets, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή για τις ασύρματες επικοινωνίες στην εποχή του τεχνητής νοημοσύνης (AI). Πρόκειται για τις πρώτες Wi-Fi 8 λύσεις στον κλάδο, ειδικά σχεδιασμένες για το broadband wireless edge οικοσύστημα, το οποίο περιλαμβάνει οικιακά routers, εταιρικά access points και έξυπνες φορητές συσκευές. Με αυτή την κίνηση, η Broadcom στοχεύει να καλύψει τη ραγδαία αυξανόμενη ζήτηση για συνδέσεις υψηλής αξιοπιστίας και απόδοσης που απαιτεί ο κόσμος του AI και του Internet of Things (IoT).

Η νέα σειρά Wi-Fi 8 chipsets έχει αναπτυχθεί με βασική έμφαση στην απόδοση, τη σταθερότητα και την ενεργειακή αποδοτικότητα. Αντί να επικεντρώνεται αποκλειστικά στη μέγιστη ταχύτητα, η Broadcom δίνει προτεραιότητα στην έννοια του Ultra High Reliability (UHR) — μια προσέγγιση που στοχεύει στην παροχή σταθερής, προβλέψιμης απόδοσης ακόμη και σε δύσκολες συνθήκες. Η φιλοσοφία αυτή ανταποκρίνεται στις ανάγκες των AI workloads, όπου κρίσιμα δεδομένα, όπως φωνή, βίντεο ή cloud επικοινωνίες, απαιτούν συμμετρική, χαμηλού latency σύνδεση τόσο στο uplink όσο και στο downlink.

Η Broadcom επισημαίνει ότι οι λύσεις Wi-Fi 8 της εταιρείας ενσωματώνουν προηγμένες τεχνολογίες προγραμματισμού μετάδοσης, οι οποίες εξασφαλίζουν υψηλότερες ταχύτητες, μεγαλύτερη εμβέλεια και συνεπή απόδοση. Το σύστημα Ultra High Reliability περιλαμβάνει χαρακτηριστικά όπως Inter-AP Coordination (Co-SR, Co-BF) για καλύτερη συνεργασία μεταξύ σημείων πρόσβασης, Congestion Avoidance (DSO, NPCA, DBE) για αποφυγή συμφόρησης δικτύου, καθώς και Range Enhancements (ELR, dRu) που βελτιώνουν σημαντικά την εμβέλεια και την ποιότητα σήματος. Επιπλέον, η τεχνολογία Seamless Roaming επιτρέπει τη μετάβαση μεταξύ διαφορετικών σημείων πρόσβασης χωρίς διακοπές στη σύνδεση, κάτι που είναι ζωτικής σημασίας για εφαρμογές real-time όπως τα smart homes, τα αυτοκίνητα και οι φορητές συσκευές.

Μια από τις πιο εντυπωσιακές καινοτομίες που εισάγει η Broadcom είναι η hardware-επιταχυνόμενη μηχανή τηλεμετρίας, η οποία λειτουργεί ως «game-changer» για τα AI-καθοδηγούμενα δίκτυα. Η συγκεκριμένη τεχνολογία συλλέγει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο σχετικά με την απόδοση του δικτύου, τη συμπεριφορά των συσκευών και τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Τα δεδομένα αυτά τροφοδοτούν μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, είτε τοπικά στο edge είτε στο cloud, βοηθώντας στη βελτιστοποίηση του Quality of Experience (QoE), την ενίσχυση της ασφάλειας μέσω ανίχνευσης ανωμαλιών και τη μείωση του κόστους συντήρησης χάρη στην προγνωστική ανάλυση (predictive maintenance).

Η σειρά προϊόντων της Broadcom αποτελείται από τέσσερα νέα chipsets, καθένα σχεδιασμένο για διαφορετικές κατηγορίες συσκευών. Το BCM6718 προορίζεται για οικιακά δίκτυα και routers, ενώ τα BCM43840 και BCM43820 στοχεύουν σε επαγγελματικές λύσεις και enterprise access points. Για φορητές συσκευές, laptops και οχήματα, η εταιρεία παρουσίασε το BCM43109, ένα ιδιαίτερα ολοκληρωμένο chip που υποστηρίζει Wi-Fi 8, Bluetooth 6.0 υψηλού εύρους ζώνης και τα πρωτόκολλα 802.15.4 (Thread V1.4 και Zigbee Pro). Όλα τα chipsets συμμορφώνονται πλήρως με τα πρότυπα IEEE 802.11bn και τις προδιαγραφές Wi-Fi 8 του Wi-Fi Alliance, εξασφαλίζοντας απόλυτη συμβατότητα και μελλοντική βιωσιμότητα.

Επιπλέον, τα chips που προορίζονται για οικιακά και επιχειρηματικά περιβάλλοντα ενσωματώνουν το BroadStream wireless telemetry σύστημα, προσφέροντας έως και 30% καλύτερη ενεργειακή απόδοση χάρη σε βελτιωμένα eco modes. Αυτή η βελτίωση καθιστά τα νέα Wi-Fi 8 chipsets ιδανικά όχι μόνο για υψηλές επιδόσεις αλλά και για βιώσιμη χρήση, μειώνοντας το ενεργειακό αποτύπωμα των σύγχρονων δικτύων.

Παράλληλα με την παρουσίαση των νέων προϊόντων, η Broadcom ανακοίνωσε και μια ευέλικτη πολιτική αδειοδότησης για το Wi-Fi 8 intellectual property της. Μέσω αυτής της νέας στρατηγικής, εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους τομείς IoT, automotive και mobile τεχνολογιών θα μπορούν να ενσωματώνουν τα χαρακτηριστικά του Wi-Fi 8 πιο γρήγορα και με μικρότερο κόστος, επιταχύνοντας τη μαζική διάθεση της τεχνολογίας στην αγορά.

