Αναφορά: Η OpenAI σχεδιάζει τα δικά της AI chips σε συνεργασία με τη Broadcom για το 2026

Η OpenAI φαίνεται πως ετοιμάζεται να κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης: την ανάπτυξη και παραγωγή δικών της επεξεργαστών. Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, η εταιρεία που βρίσκεται πίσω από το ChatGPT σχεδιάζει να προχωρήσει στη μαζική παραγωγή in-house AI chips από το επόμενο έτος, σηματοδοτώντας μια στροφή που θα μπορούσε να αλλάξει τις ισορροπίες στην αγορά των ημιαγωγών.

Πηγές που μίλησαν ανώνυμα στην εφημερίδα αναφέρουν ότι τα τσιπ έχουν σχεδιαστεί σε συνεργασία με τη Broadcom, έναν από τους μεγαλύτερους αμερικανικούς κολοσσούς της βιομηχανίας ημιαγωγών. Η συνεργασία αυτή ήρθε στο φως όταν η Broadcom ανακοίνωσε την Πέμπτη παραγγελία ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων από «άγνωστο πελάτη». Η ταυτότητα του πελάτη δεν αποκαλύφθηκε επίσημα, ωστόσο αναλυτές του κλάδου θεωρούν σχεδόν βέβαιο ότι πρόκειται για την OpenAI, καθώς η συνεργασία των δύο πλευρών αποτελεί εδώ και μήνες «ανοικτό μυστικό».

Η OpenAI σχεδιάζει να χρησιμοποιεί τα τσιπ αποκλειστικά για εσωτερική χρήση και όχι για πώληση σε τρίτους. Πρόκειται για στρατηγική που έχουν ήδη ακολουθήσει τεχνολογικοί γίγαντες όπως η Google και η Amazon, οι οποίοι ανέπτυξαν δικούς τους επεξεργαστές για να μειώσουν την εξάρτησή τους από την Nvidia. Ο στόχος είναι τριπλός: μείωση του κόστους, καλύτερος έλεγχος στην εφοδιαστική αλυσίδα και διασφάλιση επάρκειας σε μια περίοδο όπου η ζήτηση για εξειδικευμένα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης ξεπερνά κάθε προηγούμενο.

Η απόφαση δεν προκαλεί έκπληξη. Τα τελευταία δύο χρόνια, η OpenAI έχει επενδύσει δισεκατομμύρια δολάρια για να ενισχύσει την υποδομή της και να εξασφαλίσει τους απαραίτητους πόρους για την εκπαίδευση και λειτουργία των μοντέλων της. Η εξάρτηση από την Nvidia και τις GPU της έχει προκαλέσει σημαντικές πιέσεις, καθώς οι χρόνοι παράδοσης και οι υψηλές τιμές δημιουργούν εμπόδια στην ταχεία ανάπτυξη προϊόντων.

Η ανάγκη για εξειδικευμένα τσιπ αυξάνεται εκθετικά. Κάθε νέα έκδοση των γλωσσικών μοντέλων της OpenAI απαιτεί τεράστια υπολογιστική ισχύ, ενώ οι εφαρμογές σε τομείς όπως η ρομποτική, η υγεία και οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες καθιστούν αναγκαία την ύπαρξη μιας αξιόπιστης και οικονομικά βιώσιμης υποδομής. Με τα δικά της τσιπ, η εταιρεία θα μπορέσει όχι μόνο να εξασφαλίσει σταθερό εφοδιασμό, αλλά και να σχεδιάσει αρχιτεκτονικές ειδικά προσαρμοσμένες στις ανάγκες των μοντέλων της.

Η στρατηγική αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση του κλάδου. Η Google, με τα Tensor Processing Units (TPUs), και η Amazon, με τα Graviton και Trainium, έχουν ήδη αποδείξει ότι η ανάπτυξη custom chips μπορεί να αποτελέσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Αντίστοιχα, η OpenAI φιλοδοξεί να αποκτήσει μεγαλύτερη αυτονομία και να μειώσει την εξάρτηση από τρίτους προμηθευτές.

Η κίνηση της OpenAI ενδέχεται να έχει βαθιές επιπτώσεις στην αγορά. Η Nvidia εξακολουθεί να κυριαρχεί στον χώρο των GPU για AI, με μερίδιο που ξεπερνά το 80%. Όμως, η είσοδος μιας εταιρείας με την ισχύ και την επιρροή της OpenAI στον τομέα των custom chips μπορεί να δημιουργήσει νέα δεδομένα.

Από την άλλη πλευρά, η Broadcom ενισχύει περαιτέρω τη θέση της ως στρατηγικός εταίρος κορυφαίων παικτών στην τεχνολογία. Η παραγγελία των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων δεν είναι απλώς μια επιχειρηματική συμφωνία, αλλά δείχνει τη δυναμική που μπορεί να αποκτήσει η συνεργασία της με την OpenAI.

