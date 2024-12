28 Years Later Part II: The Bone Temple, ανακοινώθηκε η ημερομηνία κυκλοφορίας!

Η τριλογία 28 Years Later αρχίζει να παίρνει μορφή. Μια εβδομάδα μετά την κυκλοφορία του trailer για το 28 Years Later, η Sony ανακοίνωσε την ημερομηνία κυκλοφορίας του 28 Years Later Part II: The Bone Temple. Φτάνει στους κινηματογράφους στις 16 Ιανουαρίου 2026.

Τη σκηνοθεσία του 28 Years Later Part II: The Bone Temple υπογράφει η Nia DaCosta του The Marvels και το σενάριο ο Alex Garland. Αν και οι ανακοινώσεις για το casting δεν είναι επίσημες, πιστεύεται ότι ο Aaron Taylor-Johnson και ο Cillian Murphy θα έχουν ρόλους στο The Bone Temple.



Νωρίτερα, το 2024, η Sony κέρδισε τα δικαιώματα για την τριλογία 28 Years Later. Την πρώτη ταινία, 28 Years Later, σκηνοθετεί ο Danny Boyle σε σενάριο του Garland. Στην ταινία πρωταγωνιστούν οι Jodie Comer, Taylor-Johnson, Ralph Fiennes, Jack O'Connell, Alfie Williams, Edvin Ryding και Erin Kellyman. Ο Murphy, ο οποίος πρωταγωνίστησε ως Jim στο 28 Days Later, φημολογείται ότι θα εμφανιστεί στην ταινία. Ο Murphy έχει επίσης αναλάβει ως εκτελεστικός παραγωγός.





Η ταινία 28 Years Later βγαίνει στις αίθουσες στις 20 Ιουνίου 2025. Οι ταινίες «28 Years Later» και «28 Years Later Part II: The Bone Temple» γυρίστηκαν διαδοχικά σε iPhone.



Η σειρά 28 ξεκίνησε το 2002 με την ταινία 28 Days Later. Αφού ακτιβιστές για τα δικαιώματα των ζώων απελευθερώνουν έναν μολυσμένο χιμπατζή από το εργαστήριό του στο Ηνωμένο Βασίλειο, το ζώο μεταδίδει τον «ιό της οργής», ο οποίος μετατρέπει τους ανθρώπους σε επιθετικά ζόμπι. Σε σκηνοθεσία του Garland και σενάριο του Garland, στο 28 Days Later πρωταγωνίστησαν οι Murphy, Naomie Harris και Brendan Gleeson. Το 28 Days Later γυρίστηκε με 8 εκατομμύρια δολάρια, έφερε 84 εκατομμύρια δολάρια και δημιούργησε ένα sequel, το 28 Weeks Later του 2007.