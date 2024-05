Για τον εορτασμό των 35 χρόνων του Game Boy, οι συνδρομητές της υπηρεσίας Nintendo Switch Online μπορούν να παίξουν τρεις πρωτότυπους τίτλους που κυκλοφόρησαν ως τις τελευταίες προσθήκες στη βιβλιοθήκη παιχνιδιών. Το Game Boy κυκλοφόρησε το 1989 και μαζί του εμφανίστηκαν τα Alleyway, Baseball και το πρώτο παιχνίδι Super Mario που ήταν διαθέσιμο για το σύστημα, το Super Mario Land.

Το Super Mario Land διαδραματίζεται στα γραφικά βασίλεια της Sarasaland, όπου θα ταξιδέψετε μέσα από αρχαία ερείπια, θα επιπλεύσετε σε άγρια νερά και θα αντιμετωπίσετε προκλήσεις. Ως Mario, θα τρέξετε, θα πηδήξετε και θα αναπηδήσετε στην αποστολή σας να σώσετε την πριγκίπισσα Daisy από έναν μυστηριώδη εξωγήινο και να αποκαταστήσετε την ειρήνη στη χώρα. Το παιχνίδι διαθέτει επίσης ξεχωριστές ιδιαιτερότητες στο gameplay, όπως το powerup Superball Mario και επίπεδα όπου ο Mario πιλοτάρει αεροπλάνο και υποβρύχιο.

Το Baseball είναι ένα κλασικό παιχνίδι του 1989 για το Game Boy, στο οποίο ρίχνετε μια σειρά από fastballs ρυθμίζοντας την καμπύλη και την ταχύτητα, απλά φροντίστε να μην εξαντλήσετε τον pitcher σας. Ως η ομάδα που χτυπάει, μπορείτε να μετατοπίσετε τον παίκτη σας στο γήπεδο και να χρονομετρήσετε το χτύπημά του στην εισερχόμενη μπάλα. Σχεδιάστε στρατηγικά τις κινήσεις της ομάδας σας και μπορεί να γευτείτε τη νίκη.

Το Alleyway σας αναθέτει να χρησιμοποιείτε μια ενεργειακή μπάλα που αναπηδά για να κατεδαφίζετε τουβλάκια, κερδίζοντας πόντους στην πορεία. Ως Mario, θα οδηγήσετε το διαστημόπλοιο σας στην πύλη του Alleyway και θα καταστρέψετε τα διαστημικά πλέγματα εκτρέποντας την ενεργειακή μπάλα προς αυτά. Κρατήστε το σκάφος σας σε κίνηση και τη μπάλα στο παιχνίδι μέχρι να καθαρίσετε κάθε εμπόδιο. Καθώς προχωράτε σε κάθε επίπεδο, θα συναντήσετε προκλητικά εναλλασσόμενα στάδια, γύρους μπόνους και πολλά άλλα. Η ταχύτητα και τα γρήγορα αντανακλαστικά θα γίνουν οι ισχυρότεροι σύμμαχοι σας.

Αυτά τα παιχνίδια έρχονται να προστεθούν σε ένα άλλο κλασικό παιχνίδι του 1989 για το Game Boy που βρίσκεται ήδη στην υπηρεσία, όπως το Tetris, και σε άλλα κλασικά παιχνίδια που κυκλοφόρησαν αργότερα, όπως τα Metroid 2: Return of Samus, Kirby's Dream Land, Super Mario Land 2: 6 Golden Coins, The Legend of Zelda: Link's Awakening DX, Wario Land 3 και άλλα.

Με μια συνδρομή Nintendo Switch Online ή Nintendo Switch Online + Expansion Pass, μπορείτε να απολαμβάνετε online παιχνίδι με συμβατά παιχνίδια, μια αυξανόμενη βιβλιοθήκη κλασικών παιχνιδιών και τη δυνατότητα εξοικονόμησης χρημάτων σε επιλεγμένα ψηφιακά παιχνίδια.