Αυτό είναι το πρώτο Xbox game που έρχεται στο Nintendo Switch 2!

Η φετινή Gamescom Opening Night Live 2025 έκρυβε αρκετές εκπλήξεις, αλλά μία ανακοίνωση ξεχώρισε περισσότερο από όλες. Η Microsoft παρουσίασε όχι μόνο νέο περιεχόμενο για το πολυαναμενόμενο Indiana Jones and the Great Circle, αλλά και την πρώτη της συνεργασία με τη Nintendo για το Nintendo Switch 2. Για πρώτη φορά, ένα παιχνίδι που φέρει την υπογραφή των Xbox Studios θα κυκλοφορήσει σε κονσόλα της Nintendo, σηματοδοτώντας μια ιστορική στιγμή για τη βιομηχανία του gaming.

Το νέο DLC, με τίτλο The Order of Giants, έρχεται να επεκτείνει την ήδη συναρπαστική εμπειρία του Indiana Jones and the Great Circle. Σύμφωνα με την MachineGames, το σενάριο οδηγεί τους παίκτες βαθύτερα στα μυστήρια της Nephilim Order, της αρχαίας φυλής γιγάντων που έκανε την εμφάνισή της στο βασικό παιχνίδι. Η ιστορία ξεκινά με τον Indiana Jones να ενώνει τις δυνάμεις του με τον νεαρό ιερέα Father Ricci, ο οποίος αναζητά ένα μυστηριώδες τεχνούργημα. Η συνεργασία αυτή τους φέρνει αντιμέτωπους με μια περιπέτεια που ξεπερνά τα όρια του Βατικανού, οδηγώντας τους στα στενά σοκάκια της Ρώμης και στις κατακόμβες που κρύβονται κάτω από την πόλη.

Ο πρωταγωνιστής θα κληθεί να αντιμετωπίσει τα μέλη της Cult of Mithras, μιας μυστικιστικής αδελφότητας που επιχειρεί να εκμεταλλευτεί τις υπερφυσικές δυνάμεις του αντικειμένου που αναζητεί ο Ricci. Το DLC δεν αποτελεί συνέχεια της βασικής ιστορίας αλλά ενσωματώνεται χρονικά μέσα στα γεγονότα του παιχνιδιού, δίνοντας στους παίκτες την ευκαιρία να ζήσουν μια παράλληλη αφήγηση χωρίς να διαταράσσεται η συνολική πλοκή.

Η Bethesda σημειώνει ότι το The Order of Giants θα οδηγήσει τους παίκτες σε νέες τοποθεσίες, από τις σκοτεινές κρύπτες μέχρι τις όχθες του ποταμού Τίβερη. Όλα αυτά θα συνοδεύονται από ολοκαίνουργιο soundtrack που υπόσχεται να ενισχύσει την ατμόσφαιρα της περιπέτειας και να προσφέρει μια πιο κινηματογραφική εμπειρία.

Η ανακοίνωση για το Nintendo Switch 2, ωστόσο, ήταν εκείνη που τράβηξε όλα τα βλέμματα. Πρόκειται για την πρώτη φορά που η Microsoft αποφασίζει να διαθέσει έναν τίτλο-ναυαρχίδα των Xbox Studios σε κονσόλα της Nintendo, ανοίγοντας τον δρόμο για μια νέα εποχή στη συνεργασία των δύο εταιρειών. Μέχρι πρόσφατα, οι περισσότεροι αναλυτές ανέμεναν ότι η πολυετής σειρά Call of Duty θα ήταν το πρώτο μεγάλο franchise που θα έκανε το άλμα στο Switch 2. Ωστόσο, το όνομα του τίτλου έλειπε από την παρουσίαση, παρόλο που η σειρά εξακολουθεί να υποστηρίζεται στις παλαιότερες πλατφόρμες Xbox One και PlayStation 4.

Παρά τη μεγάλη αποκάλυψη, η έκδοση του Indiana Jones and the Great Circle για το Nintendo Switch 2 δεν συνοδεύτηκε από συγκεκριμένη ημερομηνία κυκλοφορίας. Το μόνο που έγινε γνωστό είναι πως θα κυκλοφορήσει εντός του 2026, αφήνοντας τους κατόχους της νέας κονσόλας σε αναμονή. Αυτό το χρονικό κενό δείχνει ότι η Microsoft επιθυμεί να εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή προσαρμογή του παιχνιδιού στη νέα πλατφόρμα της Nintendo, ώστε να μην υστερεί σε εμπειρία έναντι των εκδόσεων για PC και κονσόλες νέας γενιάς.

Όσον αφορά το ίδιο το DLC, η κυκλοφορία του έχει προγραμματιστεί για τις 4 Σεπτεμβρίου 2025. Το The Order of Giants θα διατεθεί ταυτόχρονα σε PC, Xbox Series X|S και PlayStation 5. Όσοι έχουν στην κατοχή τους την Premium Edition, το Premium Upgrade, την Collector’s Edition ή το Collector’s Bundle θα αποκτήσουν το νέο περιεχόμενο χωρίς επιπλέον κόστος.