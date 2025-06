Indiana Jones and the Great Circle: The Order of Giants, το πρώτο DLC έρχεται τον Σεπτέμβριο!

Στο πλαίσιο του Xbox Games Showcase, το κοινό είχε την ευκαιρία να ρίξει μια πρώτη ματιά στο νέο expansion του Indiana Jones. Η MachineGames αποκάλυψε το πρώτο DLC για το Indiana Jones and the Great Circle, με τίτλο The Order of Giants . Το νέο αυτό κεφάλαιο έρχεται να εμπλουτίσει την εμπειρία των παικτών με καινούργιες τοποθεσίες, γρίφους και εχθρούς, προσθέτοντας ακόμη μεγαλύτερο βάθος στο μυστηριώδες σύμπαν του παιχνιδιού.

Η πλοκή του DLC εκτυλίσσεται στην Ιταλία και ενσωματώνεται χρονικά μέσα στην κεντρική ιστορία του βασικού παιχνιδιού. Ο παίκτης ακολουθεί τον Indiana Jones σε μια νέα αποστολή που σχετίζεται με την μυστηριώδη φυλή των γιγάντων, τη Nephilim Order — μια μυστική αδελφότητα που είχε ήδη παρουσιαστεί επιφανειακά στο αρχικό σενάριο. Αυτή τη φορά, όμως, η ιστορία εμβαθύνει στον μύθο και στην ιστορία της οργάνωσης, εξερευνώντας τις ρίζες και τα κίνητρά της.

Η δράση ξεκινά όταν ο Indiana Jones προσφέρει τη βοήθειά του σε έναν νεαρό ιερέα, τον πατέρα Ricci, ο οποίος έχει βάλει σκοπό να εντοπίσει ένα αρχαίο, μυστηριώδες τεχνούργημα. Η έρευνά τους τούς οδηγεί πέρα από τα όρια του Βατικανού και στα βάθη της Ρώμης, με εξερεύνηση στα στενά δρομάκια της αιώνιας πόλης και τις κατακόμβες κάτω από αυτήν. Οι παίκτες θα βρεθούν αντιμέτωποι με νέους αντιπάλους και θα πρέπει να λύσουν πολύπλοκους γρίφους για να προχωρήσουν στην υπόθεση.

Ο John Jennings, Διευθυντής Παραγωγής της MachineGames, δήλωσε σχετικά:

Ένα από τα πιο ικανοποιητικά κομμάτια της ανάπτυξης του Indiana Jones and the Great Circle ήταν η δημιουργία της Nephilim Order, μιας μυστικής αδελφότητας γιγάντων, απογόνων πεσμένων αγγέλων που επιδιώκουν να εξιλεωθούν για τις αμαρτίες των προγόνων τους. Η ιστορία τους εκτείνεται μέσα στους αιώνες και αυτή η νέα προσθήκη μάς δίνει την ευκαιρία να εμβαθύνουμε περαιτέρω στο παρελθόν τους και να αγγίξουμε πτυχές που δεν είχαμε καλύψει στην αρχική εκστρατεία.

Ο Jennings υπογράμμισε πως πρόκειται για ένα κεφάλαιο που φέρνει κάτι νέο και αναπάντεχο στην εμπειρία του παιχνιδιού, ειδικά για τους φανατικούς της σειράς, τονίζοντας την ανυπομονησία της ομάδας να δει την ανταπόκριση του κοινού όταν κυκλοφορήσει.

Το Indiana Jones and the Great Circle: The Order of Giants αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 4 Σεπτεμβρίου 2025. Θα είναι διαθέσιμο για PC, Xbox Series X|S και PlayStation 5. Οι κάτοχοι των εκδόσεων Premium Edition, Premium Upgrade, Collector’s Edition και Collector’s Bundle θα μπορούν να αποκτήσουν το DLC χωρίς επιπλέον κόστος από την ημέρα κυκλοφορίας του.