5 κατηγορίες δεδομένων που δεν πρέπει να μοιράζεστε με AI chatbots

Σύνοψη

Η αλληλεπίδραση με τα chatbots τεχνητής νοημοσύνης απαιτεί αυξημένη προσοχή, καθώς συχνά αποθηκεύουν τις πληροφορίες που τους παρέχετε για τη βελτίωση των υπηρεσιών τους ή τον έλεγχο παραβιάσεων.

Δεν πρέπει ποτέ να καταχωρείτε κωδικούς πρόσβασης ή διαπιστευτήρια ελέγχου ταυτότητας (MFA), καθώς η ενδεχόμενη διαρροή τους μπορεί να οδηγήσει σε άμεση παραβίαση των λογαριασμών σας.

Αποφεύγετε την κοινοποίηση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων (SPII) όπως αριθμούς διαβατηρίων, διευθύνσεις και οικονομικά στοιχεία, προκειμένου να αποτρέψετε τον κίνδυνο κλοπής ταυτότητας.

Η εισαγωγή εμπιστευτικών εταιρικών εγγράφων, πηγαίου κώδικα ή ιατρικών αρχείων ενδέχεται να παραβιάζει τόσο τις εσωτερικές πολιτικές των οργανισμών όσο και τη νομοθεσία περί ιατρικού απορρήτου.

Ακόμα και οι λειτουργίες «ανώνυμης περιήγησης» ή διαγραφής συνομιλιών δεν εγγυώνται την οριστική απομάκρυνση των δεδομένων σας από τους διακομιστές των παρόχων.

Τα chatbots τεχνητής νοημοσύνης ενδέχεται να αποθηκεύουν τα δεδομένα των συνομιλιών σας για εκτεταμένα χρονικά διαστήματα με σκοπό τη διατήρηση του πλαισίου επικοινωνίας, την εκπαίδευση μελλοντικών μοντέλων ή την παρακολούθηση της τήρησης των Όρων Παροχής Υπηρεσιών. Προκειμένου να διασφαλίσετε την ψηφιακή σας ιδιωτικότητα, επιβάλλεται να αποφεύγετε αυστηρά την εισαγωγή κωδικών πρόσβασης, οικονομικών στοιχείων, εμπιστευτικών εταιρικών εγγράφων, ιατρικών αρχείων και προσωπικών δεδομένων τρίτων.

Η διαρκής αλληλεπίδραση των πολιτών με πλατφόρμες όπως το ChatGPT, το Claude και το Copilot, έχει δημιουργήσει μια νέα συνθήκη στην οποία οι χρήστες τείνουν να αντιμετωπίζουν αυτά τα ψηφιακά εργαλεία ως έμπιστα πρόσωπα. Η εσφαλμένη αυτή εντύπωση οικειότητας οδηγεί συχνά στην απρόσεκτη κοινοποίηση πληροφοριών οι οποίες υπό κανονικές συνθήκες θα προστατεύονταν με αυστηρά μέτρα ασφαλείας, γεγονός που καθιστά την κατανόηση της διαχείρισης δεδομένων από αυτά τα συστήματα μια απολύτως κρίσιμη ψηφιακή δεξιότητα. Τα γλωσσικά μοντέλα δεν είναι απλά απομονωμένα προγράμματα αλλά πολύπλοκα συστήματα που συνήθως αποθηκεύουν τις εισροές των χρηστών για πολλαπλούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της μελλοντικής αναζήτησης, της δημιουργίας ιστορικού, του ελέγχου συμμόρφωσης με τους όρους χρήσης και της συνεχούς εκπαίδευσης των αλγορίθμων τους.

Παρόλο που ορισμένες πλατφόρμες προσφέρουν λειτουργίες μηδενικής διατήρησης δεδομένων δεσμευόμενες πως δεν θα αξιοποιήσουν το υλικό σας για την εκπαίδευση των μοντέλων τους, η ασφάλεια των δεδομένων σας μπορεί να διακυβευτεί από πολλαπλούς αστάθμητους παράγοντες. Οι πληροφορίες που μοιράζεστε παραμένουν ευάλωτες απέναντι σε ενδεχόμενα περιστατικά παραβίασης ασφάλειας στους servers του παρόχου, σε ακούσια έκθεση μέσω κοινόχρηστων συνδέσμων συνομιλιών ή ακόμα και μέσω των ενσωματώσεων που προωθούν αυτόματα τα ερωτήματα σας σε τρίτες, λιγότερο ασφαλείς υπηρεσίες. Για τον λόγο αυτό, οι ειδικοί κυβερνοασφάλειας της ESET επισημαίνουν πέντε κρίσιμες κατηγορίες δεδομένων που πρέπει να αποκλείονται ρητά από κάθε αλληλεπίδραση με συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.

Πρωτίστως, οι κωδικοί πρόσβασης, τα ονόματα χρήστη, οι κωδικοί ανάκτησης για τον έλεγχο ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων (MFA) και οι απαντήσεις σε ερωτήσεις ασφαλείας δεν πρέπει ποτέ να εισάγονται σε ένα prompt. Εάν τα διαπιστευτήρια αυτά εκτεθούν λόγω ακατάλληλου χειρισμού των δεδομένων από την εταιρεία ανάπτυξης ή υποκλαπούν μέσω μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, οι επιπτώσεις για την ασφάλεια των προσωπικών και εταιρικών σας λογαριασμών θα είναι άμεσες και καταστροφικές.

Δεύτερον, τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που επιτρέπουν την ταυτοποίηση, γνωστά και ως SPII, όπως οι αριθμοί ταυτότητας, τα στοιχεία διαβατηρίων, οι διευθύνσεις κατοικίας και τα αναλυτικά οικονομικά δεδομένα, απαιτούν εξαιρετική προσοχή. Η τυχόν διαρροή τους σε μη εξουσιοδοτημένα χέρια διευκολύνει δραματικά την κλοπή ταυτότητας και την εκτέλεση πολύπλοκων μορφών απάτης, με τους χρήστες να οφείλουν να διαχωρίζουν την ασφάλεια μιας κρυπτογραφημένης πύλης πληρωμών από το περιβάλλον ενός απλού παραθύρου συνομιλίας.

Εξίσου σημαντικός είναι ο κίνδυνος που προκύπτει από την κοινοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών που σχετίζονται με την εργασία, κατηγορία η οποία περιλαμβάνει εσωτερικές αναφορές, δεδομένα πελατολογίου, στρατηγικά σχέδια προϊόντων και ιδιόκτητο πηγαίο κώδικα. Η πρακτική της χρήσης ενός εργαλείου AI για τη γρήγορη σύνοψη εκτενών εγγράφων ενδέχεται να παραβιάζει ευθέως τις συμβατικές υποχρεώσεις και τις πολιτικές προστασίας δεδομένων της επιχείρησής σας, όπως ακριβώς συνέβη στο γνωστό περιστατικό του 2023, κατά το οποίο υπάλληλοι μεγάλου τεχνολογικού κολοσσού εισήγαγαν στο ChatGPT απόρρητες πληροφορίες σχετικά με δοκιμές ημιαγωγών στην προσπάθειά τους να εξοικονομήσουν χρόνο.

Η τέταρτη κατηγορία αφορά τα ιατρικά αρχεία, τα αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων και τις πληροφορίες που σχετίζονται με την υγεία, δεδομένα τα οποία υπόκεινται παγκοσμίως σε εξαιρετικά αυστηρά νομικά και δεοντολογικά πλαίσια προστασίας. Τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης δεν φέρουν καμία από τις δεσμεύσεις ιατρικού απορρήτου που υποχρεούνται να τηρούν οι επαγγελματίες υγείας, καθιστώντας την εισαγωγή αναγνωρίσιμων ιατρικών πληροφοριών μια πρακτική υψηλού ρίσκου.

Τέλος, η προστασία της ιδιωτικότητας επεκτείνεται υποχρεωτικά και στα δεδομένα τρίτων, περιλαμβάνοντας στοιχεία συναδέλφων, αρχεία συνεργατών, ιδιωτικές συνομιλίες και στοιχεία επικοινωνίας. Η παραβίαση της ιδιωτικότητας άλλων ατόμων μέσω της ανάρτησης πληροφοριών τους χωρίς ρητή συγκατάθεση όχι μόνο εγείρει σοβαρά ηθικά και νομικά ζητήματα, αλλά μπορεί να οδηγήσει σε εκτεταμένες διαρροές, όπως καταδείχθηκε το 2025 όταν χιλιάδες συνομιλίες εμφανίστηκαν στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης έπειτα από απρόσεκτη χρήση των δημόσιων συνδέσμων κοινοποίησης.

Η εφαρμογή λύσεων όπως η λειτουργία ανώνυμης περιήγησης ή η διαγραφή του ιστορικού προσφέρει περιορισμένη προστασία, καθώς η διαγραφή μιας συνομιλίας αφαιρεί την εγγραφή από το ορατό περιβάλλον του χρήστη αλλά δεν συνεπάγεται απαραίτητα την άμεση και οριστική καταστροφή των δεδομένων από τους διακομιστές και τα λειτουργικά αρχεία καταγραφής του παρόχου. Αντιμετωπίζετε την τεχνητή νοημοσύνη ως έναν δημόσιο χώρο όπου η ανωνυμοποίηση και η αφαίρεση αναγνωριστικών στοιχείων αποτελούν την ελάχιστη απαιτούμενη προφύλαξη προτού αποφασίσετε να μοιραστείτε οποιαδήποτε πληροφορία.