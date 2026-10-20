Πώς η νέα τεχνολογία της Apple περιορίζει την παρακολούθηση στο διαδίκτυο

Σύνοψη

Η Apple ανακοίνωσε νέες τεχνικές δικλείδες ασφαλείας στο WebKit που στοχεύουν τις υποδομές ταυτοποίησης χρηστών (Identity Resolution Infrastructure) στο διαδίκτυο.

Το σύστημα εμποδίζει τις διαφημιστικές εταιρείες να συσχετίζουν ανώνυμα δεδομένα περιήγησης με πραγματικά προφίλ καταναλωτών χωρίς τη συγκατάθεση τους.

Οι περιορισμοί επηρεάζουν τον Safari, καθώς και τρίτους browsers όπως τον Google Chrome σε πλατφόρμες της Apple (iOS, iPadOS, macOS).

Η αλλαγή αναμένεται να επηρεάσει άμεσα το ψηφιακό μάρκετινγκ και τις στοχευμένες διαφημίσεις στην ελληνική αγορά, αναγκάζοντας τους διαφημιζόμενους να στραφούν σε first-party δεδομένα.

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων στο ψηφιακό οικοσύστημα περνά σε μια νέα φάση ουσιαστικής αυστηροποίησης, καθώς η ομάδα του WebKit της Apple αποκάλυψε την ενσωμάτωση εξειδικευμένων μηχανισμών μπλοκαρίσματος των υποδομών ταυτοποίησης χρηστών. Η νέα τεχνολογία στοχεύει απευθείας στις πρακτικές που χρησιμοποιούν οι διαφημιστικές δικτυακές υποδομές για να ταυτοποιούν φυσικά πρόσωπα πίσω από τις συσκευές τους, παρακάμπτοντας τα παραδοσιακά πρωτόκολλα προστασίας και τις ρυθμίσεις ιδιωτικότητας των web browsers.

Τα τελευταία χρόνια, καθώς τα παραδοσιακά third-party cookies σταδιακά καταργούνται ή αδρανοποιούνται από τους σημαντικότερους web browsers, οι εταιρείες ψηφιακής διαφήμισης ανέπτυξαν εναλλακτικές μεθόδους παρακολούθησης. Οι τεχνικές αυτές βασίζονται στη συλλογή αυτόνομων σημείων δεδομένων όπως η διεύθυνση IP, τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής, το μέγεθος της οθόνης, οι εγκατεστημένες γραμματοσειρές και οι ρυθμίσεις του συστήματος, δημιουργώντας ένα μοναδικό ψηφιακό αποτύπωμα. Στη συνέχεια, εξειδικευμένοι servers ταυτοποίησης συνδέουν αυτό το αποτύπωμα με πραγματικές ηλεκτρονικές διευθύνσεις ή αριθμούς τηλεφώνου που ο χρήστης εισάγει σε κάποια άλλη υπηρεσία, επιτυγχάνοντας πλήρη ταυτοποίηση χωρίς τη συνειδητή έγκριση του.

Η αρχιτεκτονική που παρουσίασε η Apple εστιάζει στον εντοπισμό και την εξουδετέρωση αυτών ακριβώς των διαδρομών επικοινωνίας μεταξύ των ιστοσελίδων και των διακομιστών ταυτοποίησης. Μέσω προηγμένων αλγορίθμων που αναλύουν τη συμπεριφορά των δικτυακών αιτημάτων σε πραγματικό χρόνο, ο Safari και οι υπόλοιποι browsers που βασίζονται στο WebKit θα αναγνωρίζουν πότε ένα σύστημα προσπαθεί να ανταλλάξει αναγνωριστικά στοιχεία ταυτότητας και θα διακόπτουν την επικοινωνία. Παράλληλα, η Apple επεκτείνει την εφαρμογή αυτών των κανόνων και σε άλλους δημοφιλείς browsers που λειτουργούν στο οικοσύστημα της, όπως ο Google Chrome στο iOS, διασφαλίζοντας ομοιόμορφη προστασία για όλους τους χρήστες συσκευών iPhone, iPad και Mac.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη προκαλεί σημαντικές ανακατατάξεις στο πεδίο του ψηφιακού μάρκετινγκ παγκοσμίως, αλλά και ειδικότερα στην ελληνική αγορά, όπου οι τοπικές διαφημιστικές εταιρείες και τα μέσα ενημέρωσης βασίζονται εκτεταμένα σε δίκτυα στοχευμένης διαφήμισης. Οι διαφημιζόμενοι στην Ελλάδα καλούνται πλέον να αναπροσαρμόσουν τη στρατηγική τους, καθώς η δυνατότητα παρακολούθησης της αγοραστικής συμπεριφοράς των χρηστών Safari περιορίζεται δραστικά. Η ακριβής μέτρηση των μετατροπών (conversion tracking) και η επαναστοχοποίηση (retargeting) γίνονται εξαιρετικά δύσκολες χωρίς την άμεση και ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή μέσω δικών του διαπιστευτηρίων.

Η Apple ξεκαθαρίζει ότι ο στόχος της δεν είναι η κατάργηση της διαδικτυακής διαφήμισης, η οποία αποτελεί τη βασική πηγή χρηματοδότησης του ελεύθερου ιστού, αλλά η επιβολή διαφανών κανόνων. Οι διαφημιστικές τεχνολογίες που σέβονται την ιδιωτικότητα, όπως το πρωτόκολλο Private Click Measurement (PCM) και η αρχιτεκτονική SKAdNetwork, παραμένουν λειτουργικές, προσφέροντας συγκεντρωτικά και ανώνυμα στατιστικά στοιχεία στους διαφημιζόμενους χωρίς να αποκαλύπτουν την προσωπική ταυτότητα κανενός χρήστη.