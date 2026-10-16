Η SpaceX περιορίζει την ταχύτητα του Starlink στην Ουκρανία - Ακυρώνονται αποστολές ουκρανικών drones

Σύνοψη

Η SpaceX εφάρμοσε χωρίς προειδοποίηση νέους περιορισμούς ταχύτητας στη λειτουργία των τερματικών Starlink εντός της ουκρανικής επικράτειας.

Η στρατιωτική έκδοση του δορυφορικού δικτύου σταματά πλέον να λειτουργεί όταν η ταχύτητα κίνησης του τερματικού υπερβαίνει τα 160 km/h.

Ουκρανοί αξιωματούχοι αναφέρουν απώλεια σύνδεσης διάρκειας 10 έως 20 δευτερολέπτων σε ταχύτητες 110-120 km/h, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά δύσκολο τον έλεγχο των drones.

Στρατιωτικές μονάδες, όπως το 7ο Σώμα Ταχείας Αντίδρασης, αναγκάστηκαν να ακυρώσουν προγραμματισμένες αποστολές πλήγματος και αναγνώρισης.

Η εξέλιξη αυτή συμπίπτει χρονικά με τις έντονες πιέσεις της Ουάσιγκτον προς το Κίεβο για τον τερματισμό των επιθέσεων σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου.

Η SpaceX προχώρησε στην αθόρυβη εφαρμογή ενός νέου περιορισμού στις στρατιωτικές τερματικές διατάξεις του δορυφορικού δικτύου Starlink στην Ουκρανία, διακόπτοντας την παροχή σύνδεσης στο διαδίκτυο όταν η ταχύτητα κίνησης του εξοπλισμού υπερβαίνει το όριο των 160 χιλιομέτρων ανά ώρα. Αυτή η απροειδοποίητη αλλαγή στις προδιαγραφές λειτουργίας του συστήματος προκαλεί ήδη σοβαρές διακοπές από 10 έως 20 δευτερόλεπτα σε χαμηλότερες ταχύτητες της τάξης των 110-120 km/h, επηρεάζοντας άμεσα και καθοριστικά τις επιχειρήσεις των ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών μεγάλου βεληνεκούς που βασίζονται στο συγκεκριμένο δορυφορικό δίκτυο για την τηλεμετρία και την καθοδήγηση τους.

Η ενσωμάτωση του δικτύου Starlink στις στρατιωτικές επιχειρήσεις της Ουκρανίας έχει αποδειχθεί ζωτικής σημασίας από τις πρώτες κιόλας ημέρες της ρωσικής εισβολής το 2022, παρέχοντας μια αξιόπιστη και εξαιρετικά ανθεκτική στις παρεμβολές λύση επικοινωνίας για τα στρατεύματα της πρώτης γραμμής. Η αρχιτεκτονική του συστήματος, η οποία βασίζεται σε έναν τεράστιο αστερισμό δορυφόρων χαμηλής τροχιάς (LEO) και σε τερματικά που χρησιμοποιούν προηγμένες κεραίες σταδιακής διάταξης (phased array), επιτρέπει την ταχύτατη εναλλαγή σήματος μεταξύ των δορυφόρων, διασφαλίζοντας την αδιάλειπτη ροή δεδομένων ακόμα και σε συνθήκες έντονου ηλεκτρονικού πολέμου.

Ωστόσο, οι πρόσφατες αναφορές από Ουκρανούς αξιωματούχους φέρνουν στην επιφάνεια ένα σοβαρό τεχνικό εμπόδιο που αλλοιώνει την επιχειρησιακή ικανότητα των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, αναδεικνύοντας τις αδυναμίες που προκύπτουν από την απόλυτη εξάρτηση στρατιωτικών δομών από εμπορικά ελεγχόμενες υποδομές τεχνολογίας.

Ο σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας, Serhiy Beskrestnov, αποκάλυψε μέσω της πλατφόρμας Telegram ότι οι αμυντικές δυνάμεις της χώρας δεν έλαβαν καμία απολύτως προειδοποίηση σχετικά με αυτή την επιβολή ορίων ταχύτητας, γεγονός που οδήγησε αναπόφευκτα στη διακοπή αρκετών κρίσιμων αποστολών στα μέτωπα της νότιας και ανατολικής Ουκρανίας. Οι τακτικές επικοινωνίες και ο έλεγχος των επιθετικών drones, τα οποία έχουν προκαλέσει τεράστιες φθορές στη ρωσική επιμελητεία, εξαρτώνται άμεσα από την ικανότητα του συστήματος να διατηρεί σταθερή σύνδεση ενώ το αεροσκάφος κινείται με υψηλές ταχύτητες προς τον στόχο του. Η απώλεια της τηλεμετρίας, ακόμα και για ελάχιστα δευτερόλεπτα, αρκεί για να αποπροσανατολίσει εντελώς την πορεία ενός μη επανδρωμένου αεροσκάφους ή να επιτρέψει στα εχθρικά συστήματα αεράμυνας να το εντοπίσουν και να το καταρρίψουν πριν ανακτήσει την επαφή του με τους χειριστές στο έδαφος.

Ανταποκρινόμενο στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, το 7ο Σώμα Ταχείας Αντίδρασης της Ουκρανίας, το οποίο επιχειρεί κυρίως στον νοτιοανατολικό τομέα του μετώπου, επιβεβαίωσε επίσημα ότι οι μονάδες του αναγκάστηκαν να ακυρώσουν ορισμένες προγραμματισμένες αποστολές εξαιτίας της ασταθούς συμπεριφοράς του δικτύου. Οι καταγραφές των χειριστών δείχνουν ότι κατά τη διάρκεια των πτήσεων και σε ταχύτητες ελαφρώς πάνω από τα 110 χιλιόμετρα ανά ώρα, η σύνδεση με τους δορυφόρους της SpaceX διακόπτεται απρόβλεπτα, αφήνοντας τα drones να συνεχίζουν την πορεία τους βάσει αδράνειας ή προγραμματισμένης διαδρομής, καθιστώντας όμως εξαιρετικά δύσκολη οποιαδήποτε δυναμική αλλαγή πορείας ή έλεγχο των οπλικών συστημάτων που φέρουν. Παράλληλα, πηγές από το Υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας προσθέτουν ότι αυτοί οι νέοι περιορισμοί δεν επηρεάζουν μόνο τα επιθετικά drones αλλά περιπλέκουν σημαντικά και την ευρύτερη στρατιωτική επιμελητεία, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης μεγάλων εξακόπτερων που μεταφέρουν προμήθειες στα στρατεύματα της πρώτης γραμμής.

Η επιβολή αυτών των τεχνικών φραγμών από πλευράς SpaceX γεννά πολλά ερωτηματικά σχετικά με τα βαθύτερα κίνητρα και το ευρύτερο γεωπολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο λαμβάνονται τέτοιες αποφάσεις, ειδικά από τη στιγμή που η αμερικανική εταιρεία δεν έχει προβεί μέχρι στιγμής σε κάποια επίσημη διευκρίνιση ή σχολιασμό. Αν και δεν είναι απολύτως ξεκάθαρο το γιατί το σύστημα Starlink υφίσταται αυτούς τους περιορισμούς τη δεδομένη χρονική στιγμή, η κίνηση αυτή ακολουθεί στενά τις αυξανόμενες πιέσεις που ασκεί η Ουάσιγκτον προς το Κίεβο προκειμένου να σταματήσουν οι στοχευμένες ουκρανικές επιθέσεις εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων πετρελαίου. Το αμερικανικό επιτελείο φέρεται να ανησυχεί για τις πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να έχουν αυτά τα χτυπήματα στις παγκόσμιες τιμές της ενέργειας, καθώς και για τον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης της σύγκρουσης πέραν των συνόρων.

Αξίζει, ωστόσο, να διευκρινιστεί ότι η λειτουργία του συστήματος Starlink υπόκειται ήδη σε αυστηρούς γεωγραφικούς περιορισμούς (geofencing) και δεν παρέχει υπηρεσίες εντός της ρωσικής επικράτειας, πράγμα που σημαίνει ότι τα ουκρανικά drones που διεισδύουν βαθιά στη Ρωσία για να χτυπήσουν τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις χρησιμοποιούν εντελώς διαφορετικά και αυτόνομα συστήματα επικοινωνίας και πλοήγησης. Επομένως, το όριο ταχύτητας που επιβλήθηκε από την εταιρεία του Elon Musk πλήττει πρωτίστως τις τακτικές επιχειρήσεις που λαμβάνουν χώρα εντός των κατεχόμενων εδαφών της νότιας και ανατολικής Ουκρανίας, εκεί ακριβώς όπου η διακοπή των γραμμών εφοδιασμού του ρωσικού στρατού μέσω χειρουργικών χτυπημάτων αποτελεί βασικό πυλώνα της ουκρανικής αμυντικής στρατηγικής.

Το ουκρανικό επιτελείο έχει εκφράσει στο παρελθόν την έντονη δυσαρέσκεια του για την έλλειψη έγκαιρης ενημέρωσης από τους συμμάχους του, αναφέροντας ως παράδειγμα την απουσία προειδοποίησης πριν από πρόσφατες πυραυλικές επιθέσεις που δέχτηκε η πρωτεύουσα της χώρας. Η επανάληψη ενός παρόμοιου μοτίβου αιφνιδιασμού, αυτή τη φορά όσον αφορά τον πυρήνα των τηλεπικοινωνιακών της υποδομών στο πεδίο της μάχης, υπογραμμίζει την ευθραυστότητα των σύγχρονων επιχειρησιακών σχεδίων που εξαρτώνται από ιδιωτικούς παρόχους τεχνολογίας, οι οποίοι διατηρούν τη δυνατότητα να τροποποιούν τις παραμέτρους λειτουργίας των συστημάτων τους κατά βούληση και χωρίς απαραίτητα να ευθυγραμμίζονται με τις στρατηγικές ανάγκες των κρατών που τα χρησιμοποιούν.

Η σταθερότητα του Starlink απέναντι στις ρωσικές παρεμβολές ηλεκτρονικού πολέμου το καθιέρωσε ως τον απόλυτο δίαυλο επικοινωνίας για τα ουκρανικά στρατεύματα, ωστόσο, η τρέχουσα εξέλιξη αναδεικνύει την επιτακτική ανάγκη ανάπτυξης ανεξάρτητων, αμιγώς στρατιωτικών δικτύων που δεν θα υπόκεινται σε εμπορικούς ή πολιτικούς περιορισμούς που επιβάλλονται από τεχνολογικούς κολοσσούς με έδρα χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από το μέτωπο.