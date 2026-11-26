Το X διαθέτει πλέον επίσημα τα πρώτα του εργαλεία γονικού ελέγχου (Parental Controls), τα οποία απευθύνονται σε οικογένειες με εφήβους ηλικίας από 13 έως 17 ετών. Μέσω της νέας λειτουργίας, οι γονείς και οι κηδεμόνες αποκτούν τη δυνατότητα να ρυθμίζουν βασικές παραμέτρους ασφαλείας και χρόνου χρήσης, διατηρώντας παράλληλα την ιδιοκτησία του λογαριασμού στα χέρια του ανήλικου χρήστη.

Η προσθήκη έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό που υπήρχε στην πλατφόρμα του Elon Musk, η οποία μέχρι σήμερα δεν διέθετε ενσωματωμένους μηχανισμούς εποπτείας. Παράλληλα, η κίνηση ευθυγραμμίζεται με τις αυξανόμενες ρυθμιστικές πιέσεις σε διεθνές επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των νομοθετικών πρωτοβουλιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις ΗΠΑ για την αυστηρότερη προστασία των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι δυνατότητες διαχείρισης και οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις

Οι λογαριασμοί των χρηστών ηλικίας 13 έως 17 ετών ρυθμίζονται πλέον προεπιλεγμένα σε προστατευμένη λειτουργία, με περιορισμό στα ευαίσθητα πολυμέσα και αποκλεισμό της στοχευμένης διαφήμισης. Πάνω σε αυτή τη βάση, τα νέα εργαλεία γονικού ελέγχου επιτρέπουν στους ενήλικες να διαμορφώσουν ένα πιο ελεγχόμενο ψηφιακό περιβάλλον ανάλογα με τις ανάγκες κάθε οικογένειας.

Συγκεκριμένα, ο γονέας ή κηδεμόνας μπορεί να βλέπει τον συνολικό χρόνο που αφιέρωσε ο έφηβος στην πλατφόρμα την τελευταία εβδομάδα και να θέτει ημερήσια όρια χρήσης σε βήματα των 15 λεπτών. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα απαίτησης έγκρισης για κάθε νέο ακόλουθο (κάτι που καθιστά αυτόματα τον λογαριασμό ιδιωτικό), καθώς και ο περιορισμός των προτάσεων στη ροή For You και των βίντεο αποκλειστικά σε λογαριασμούς που ο έφηβος ακολουθεί ήδη.

Στο σκέλος του περιεχομένου και της επικοινωνίας, οι κηδεμόνες μπορούν να φιλτράρουν συγκεκριμένες λέξεις, να απενεργοποιούν την εμφάνιση ευαίσθητου υλικού και να καθορίζουν ποιοι χρήστες επιτρέπεται να στέλνουν προσωπικά μηνύματα (Direct Messages). Ένα ακόμη χαρακτηριστικό επιτρέπει στους γονείς να βλέπουν τη λίστα των λογαριασμών με τους οποίους ο ανήλικος έχει ανταλλάξει κατ' ιδίαν μηνύματα, χωρίς όμως να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο των συνομιλιών.

Διαφάνεια, ιδιωτικότητα και διαδικασία σύνδεσης λογαριασμών

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας, η εποπτεία έχει σχεδιαστεί με έμφαση στη διαφάνεια, καθώς κάθε αλλαγή που πραγματοποιείται στις ρυθμίσεις καταγράφεται και είναι άμεσα ορατή στον έφηβο. Οι γονείς δεν μπορούν να διαβάσουν προσωπικά μηνύματα, να δουν το ιστορικό αναζητήσεων ή προβολών, να δημοσιεύσουν περιεχόμενο εκ μέρους του παιδιού τους ή να συνδεθούν στον λογαριασμό του.

Για να ξεκινήσει η διαδικασία, ο ενήλικας μεταβαίνει στη διαδρομή Settings and privacy > Security and access > Parental Controls > Get Started και αποστέλλει έναν σύνδεσμο ή έναν κωδικό QR. Η σύνδεση απαιτεί τη ρητή συγκατάθεση και των δύο πλευρών. Κάθε γονέας μπορεί να εποπτεύει έως και πέντε λογαριασμούς εφήβων, ενώ κάθε ανήλικος συνδέεται με έναν μόνο κηδεμόνα τη φορά. Ο έφηβος έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη λήξη της εποπτείας ανά πάσα στιγμή, με την τελική έγκριση να ανήκει στον κηδεμόνα, ενώ ο έλεγχος τερματίζεται αυτόματα μόλις ο χρήστης ενηλικιωθεί.

Όπως δήλωσε ο Michael O'Herlihy, επικεφαλής ασφαλείας (Head of Safety) του X, στόχος της ομάδας ήταν να προσφέρει πρακτικά εργαλεία στους γονείς, αφήνοντας παράλληλα χώρο στους εφήβους να αναπτυχθούν διατηρώντας τον έλεγχο του λογαριασμού τους. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Mridul Singhai, Product Engineering Lead της πλατφόρμας, τόνισε ότι η εποπτεία ξεκινά με μια αμοιβαία συμφωνία και προσφέρει προστατευτικά όρια χωρίς να λειτουργεί ως «παράθυρο» στην ιδιωτική ζωή του εφήβου.

Το ευρύτερο πλαίσιο ασφαλείας και οι ρυθμιστικές πιέσεις

Παρότι η εταιρεία υπογραμμίζει πως η ασφάλεια των παιδιών αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα και διευκρινίζει ότι η υπηρεσία δεν σχεδιάζεται ούτε προωθείται σε ανήλικους κάτω των 13 ετών, η πλατφόρμα έχει δεχθεί έντονη κριτική τα τελευταία χρόνια. Ζητήματα όπως η ρητορική μίσους, η παραπληροφόρηση, τα deepfakes, η χαλάρωση των κανόνων εποπτείας περιεχομένου (moderation) και η εξάπλωση αυτοματοποιημένων λογαριασμών (AI bots) έχουν καταστήσει το περιβάλλον του X ιδιαίτερα απαιτητικό για νεαρούς χρήστες.

Η εισαγωγή του γονικού ελέγχου συμπίπτει με την αυστηροποίηση του νομοθετικού πλαισίου παγκοσμίως. Ενδεικτικά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί την πρόταση του EU KIDS Act, η οποία εξετάζει την επιβολή αυστηρών ορίων ηλικίας και υποχρεωτικών εργαλείων γονικής εποπτείας για εφήβους κάτω των 15 ετών, ενώ αντίστοιχες συζητήσεις διεξάγονται στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε πολιτείες των ΗΠΑ. Μέσω της νέας λειτουργίας, το X επιχειρεί να προλάβει τις επερχόμενες ρυθμιστικές υποχρεώσεις, προσφέροντας ένα βασικό επίπεδο προστασίας που πλέον θεωρείται δεδομένο σε ανταγωνιστικές πλατφόρμες όπως το Instagram και το TikTok.