Η νέα έκδοση PHP 8.6 κυκλοφόρησε επίσημα στις 19 Νοεμβρίου 2026 ακολουθώντας τον ετήσιο κύκλο αναβαθμίσεων της γλώσσας, ενώ η διάθεση της συνοδεύτηκε από μια συντονισμένη δέσμη ενημερώσεων ασφαλείας (εκδόσεις 8.5.13, 8.4.28, 8.3.37 και 8.2.36) που έκλεισε ταυτόχρονα επτά κρίσιμα κενά απομακρυσμένης εκτέλεσης κώδικα (Remote Code Execution - RCE).

Η κοινότητα ανάπτυξης του πυρήνα της PHP και το PHP Foundation προχώρησαν παράλληλα στη θωράκιση ορισμένων από τις πιο ανεκτικές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της πλατφόρμας, έπειτα από έναν μήνα έντονης πίεσης και διαδοχικών ευπαθειών που ανάγκασαν διαχειριστές εφαρμογών WordPress, Laravel και Symfony να εφαρμόσουν επείγοντα patches.

Η μετάβαση σε αυστηρότερες προεπιλογές σηματοδοτεί μια ουσιαστική στροφή στη φιλοσοφία της γλώσσας, καθώς επιχειρεί να περιορίσει επιφάνειες επίθεσης που επί χρόνια παρέμεναν εκτεθειμένες από προεπιλογή και απαιτούσαν χειροκίνητη παραμετροποίηση από τους διαχειριστές. Ταυτόχρονα, η έκδοση 8.6 εισάγει σημαντικές προσθήκες για την καθημερινότητα των προγραμματιστών, όπως η μερική εφαρμογή συναρτήσεων (Partial Function Application), η νέα κλάση \Time\Duration και ένα εγγενές Polling API για επεκτάσιμη δικτύωση εισόδου/εξόδου (I/O).

Αυστηρότερες προεπιλογές για την προστασία των sessions

Κεντρικό άξονα της αναβάθμισης αποτελεί η υιοθέτηση της πρότασης που είχε καταθέσει τον Ιούνιο ο core developer Jörg Sowa, ο οποίος είχε επισημάνει ότι τρεις βασικές παράμετροι της επέκτασης sessions της PHP, παρότι σχεδιάστηκαν για την ενίσχυση της ασφάλειας, διανέμονταν με προεπιλογές που άφηναν τις διαδικτυακές εφαρμογές αδικαιολόγητα εκτεθειμένες. Είχε προηγηθεί τον Οκτώβριο απολογισμός του PHP Foundation, στο οποίο ο οργανισμός παραδέχθηκε ότι οι χρονοβόρες διαδικασίες συναίνεσης είχαν καθυστερήσει σύνθετες διορθώσεις επί μήνες, δεσμευόμενος για ταχύτερη έκδοση ενημερώσεων σε περίπτωση πρόωρης διαρροής ευπαθειών.

Με τη νέα έκδοση ενεργοποιείται πλέον εξ ορισμού η λειτουργία session.use_strict_mode, η οποία εμποδίζει τον διακομιστή να αποδέχεται μη αρχικοποιημένα αναγνωριστικά συνεδρίας (session IDs) που δεν έχει δημιουργήσει ο ίδιος. Όπως εξήγησε ο Sowa, ο ενσωματωμένος διαχειριστής αρχείων ελέγχει εάν υπάρχει αντίστοιχο αρχείο συνεδρίας στον δίσκο και, εφόσον εντοπίσει ένα αναγνωριστικό που έχει φυτέψει επιτιθέμενος χωρίς αντιστοιχία, παράγει αυτόματα ένα νέο τυχαίο ID. Επιπλέον, η PHP προσθέτει πλέον προεπιλεγμένα τη σημαία HttpOnly (session.cookie_httponly) στην κεφαλίδα Set-Cookie, εμποδίζοντας κώδικα JavaScript στον browser να διαβάσει το αναγνωριστικό της συνεδρίας και να το υποκλέψει.

Τρίτη κομβική αλλαγή αποτελεί ο ορισμός της παραμέτρου session.cookie_samesite στην τιμή Lax. Με την αλλαγή αυτή, ο server παρακρατά τα cookies συνεδρίας σε αιτήματα POST μεταξύ διαφορετικών ιστοτόπων (cross-site), καθώς και σε υποαιτήματα (subrequests) και iframes, επιτρέποντας την αποστολή τους μόνο σε αιτήματα εντός του ίδιου ιστότοπου και σε κορυφαίες πλοηγήσεις GET όπως το πάτημα ενός κανονικού συνδέσμου. Παρότι οι παρεμβάσεις αυτές δεν εξαλείφουν από μόνες τους τα κενά απομακρυσμένης εκτέλεσης κώδικα ή το κύμα ευπαθειών CVE που εντοπίζονται με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, υψώνουν ένα ισχυρό φράγμα απέναντι στην υποκλοπή συνεδριών και τις επιθέσεις πλαστογράφησης αιτημάτων.

Αυστηρός έλεγχος για NUL bytes και σφάλματα σε λειτουργίες αρχείων

Η αυστηρότερη στάση της μηχανής της PHP επεκτείνεται και στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται συμβολοσειρές που περιέχουν μηδενικούς χαρακτήρες (NUL bytes, \0). Μέχρι πρότινος, αρκετές συναρτήσεις επέτρεπαν σιωπηρά τη διέλευσή τους ή περιέκοπταν το κείμενο, μια συμπεριφορά που αξιοποιείται συχνά για την πρόκληση επιθέσεων RCE, επειδή οι υποκείμενες συναρτήσεις σε γλώσσα C ερμηνεύουν το NUL byte ως τέλος της συμβολοσειράς και αγνοούν ό,τι ακολουθεί. Πλέον, σε πλήθος συναρτήσεων η PHP εγείρει σφάλμα ValueError όταν συναντά NUL bytes, μη έγκυρες σημαίες ή τιμές εκτός ορίων.

Στο ίδιο πλαίσιο διαφάνειας κατά την εκτέλεση κώδικα, κρίσιμες λειτουργίες διαχείρισης αρχείων όπως οι fclose(), file_put_contents() και copy() επιστρέφουν πλέον ρητά την τιμή false όταν αποτύχει η εγγραφή ή το κλείσιμο ενός stream, αντί να αγνοούν σιωπηρά την αστοχία. Αντίστοιχα, η διαχείριση σφαλμάτων σε streams (Stream Error Handling) μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να εγείρει δομημένες εξαιρέσεις StreamException με αντικείμενα StreamError και κωδικούς StreamErrorCode, παρέχοντας στους προγραμματιστές ακριβή εικόνα για το wrapper και τη διαδρομή που προκάλεσε το πρόβλημα, προκειμένου να περιορίζονται σφάλματα ακεραιότητας δεδομένων.

Partial Function Application, Polling API και νέα εργαλεία για προγραμματιστές

Πέρα από τη θωράκιση της ασφάλειας, η επίσημη ανακοίνωση στο PHP.net αναδεικνύει μια σειρά από ουσιαστικές γλωσσικές και αρχιτεκτονικές προσθήκες. Ξεχωρίζει το Partial Function Application (PFA), το οποίο επιτρέπει την προσυμπλήρωση μέρους των ορισμάτων μιας συνάρτησης με τη χρήση των placeholders ? και ..., επιστρέφοντας ένα επαναχρησιμοποιήσιμο Closure που εκτελείται μόλις δοθούν τα υπόλοιπα ορίσματα, προσφέροντας ένα εργαλείο λειτουργικού προγραμματισμού που ξεπερνά τις εγγενείς δυνατότητες της JavaScript.

Για εφαρμογές δικτύωσης που βασίζονται σε συμβάντα (event-driven networking), εισάγεται το νέο Polling API (Io\Poll), το οποίο αξιοποιεί αυτόματα τον αποδοτικότερο μηχανισμό του εκάστοτε λειτουργικού συστήματος (epoll, kqueue, event ports ή WSAPoll). Με τον τρόπο αυτό ξεπερνιέται το παραδοσιακό όριο της stream_select(), η οποία συνήθως δεν μπορούσε να διαχειριστεί περισσότερες από 1.024 ταυτόχρονες συνδέσεις, προσφέροντας μια κοινή βάση για βιβλιοθήκες όπως οι ReactPHP και AMPHP.

Στις υπόλοιπες αξιοσημείωτες προσθήκες της έκδοσης περιλαμβάνονται η κλάση \Time\Duration για μέτρηση παρελθόντος χρόνου ανεξάρτητα από ζώνες ώρας με ακρίβεια νανοδευτερολέπτου και εύρος άνω των 250 ετών, η συνάρτηση clamp() που περιορίζει οποιαδήποτε συγκρίσιμη τιμή εντός καθορισμένων ορίων, το τυποποιημένο enum SortDirection για ασφαλή δήλωση σειράς ταξινόμησης μεταξύ βιβλιοθηκών και η δυνατότητα ορισμού προεπιλεγμένων τιμών σε readonly ιδιότητες χωρίς να απαιτείται ανάθεση στον constructor. Παράλληλα, η επέκταση Sodium αποκτά υποστήριξη μετα-κβαντικής κρυπτογραφίας (X-Wing και ML-KEM-768), ενώ τα TLS streams υποστηρίζουν πλέον TLS 1.3 early data (0-RTT) και επαναφορά συνεδρίας.

Η παγίδα των παλαιών αρχείων php.ini κατά την αναβάθμιση

Παρά τις εκτεταμένες βελτιώσεις στον πυρήνα, η μετάβαση στην PHP 8.6 κρύβει μια σημαντική παγίδα για τους διαχειριστές συστημάτων. Όπως προειδοποίησε σε ανάρτηση του ο Rajekevin Dourepoulle, οι νέες αυστηρές προεπιλογές για τα sessions τίθενται σε ισχύ μετά την εγκατάσταση μόνο εφόσον δεν υπερισχύουν ρητές ρυθμίσεις από κάποιο άλλο επίπεδο, όπως ο κώδικας της εφαρμογής, το framework ή ένα παλαιότερο αρχείο παραμετροποίησης php.ini.

Εάν μια υποδομή παραγωγής επαναχρησιμοποιεί ένα παλαιό php.ini, είτε μέσω κάποιου template στο Ansible, είτε μέσω μιας εντολής COPY php.ini σε ένα Dockerfile, είτε με απλή αντιγραφή από παλαιότερο διακομιστή, η αναβάθμιση στην PHP 8.6 δεν θα αποφέρει κανένα όφελος ασφαλείας στα sessions, διότι η ρητή γραμμή session.use_strict_mode = 0 θα ακυρώνει τη νέα προεπιλογή. Οι ομάδες υποδομών καλούνται επομένως όχι μόνο να αναβαθμίσουν το εκτελέσιμο της γλώσσας, αλλά και να ελέγξουν διεξοδικά τα αρχεία ρυθμίσεων και τις καταργημένες λειτουργίες (όπως τις συναρτήσεις mb_ereg() και την επιστροφή τιμών μέσα από finally blocks) πριν μεταφέρουν τα συστήματά τους στη νέα έκδοση.