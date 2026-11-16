Πλήγμα για το δορυφορικό ίντερνετ της Amazon: Συνετρίβη πύραυλος Vulcan της ULA

Σύνοψη

Ο πύραυλος Vulcan της United Launch Alliance (ULA) παρουσίασε κρίσιμη ανωμαλία κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Το συμβάν σημειώθηκε δέκα λεπτά μετά την απογείωση από το Space Launch Complex 41 της Φλόριντα.

Καταστράφηκαν ολοσχερώς 40 δορυφόροι του δικτύου Amazon Leo (Project Kuiper),οι οποίοι προορίζονταν για την παροχή ευρυζωνικού διαδικτύου.

Αποτελεί την πρώτη απόλυτη αποτυχία αποστολής στην εικοσαετή ιστορία της ULA από την ίδρυσή της το 2006.

Η καταστροφή επιφέρει σοβαρές καθυστερήσεις στα σχέδια της Amazon να ανταγωνιστεί το δίκτυο Starlink της SpaceX, αφήνοντας την ευρωπαϊκή και ελληνική αγορά χωρίς άμεση εναλλακτική.

Η βιομηχανία της αεροδιαστημικής παρακολουθεί με έντονο προβληματισμό τις εξελίξεις μετά το σοβαρό ατύχημα που σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις του Cape Canaveral στη Φλόριντα, καθώς η εκτόξευση του πυραύλου Vulcan Centaur της United Launch Alliance (ULA) κατέληξε σε πλήρη αποτυχία.

Το συμβάν της 15ης Νοεμβρίου 2026 έρχεται να ανατρέψει τον προγραμματισμό της Amazon για την ταχεία ανάπτυξη του δορυφορικού της δικτύου, καταστρέφοντας πολύτιμο εξοπλισμό και εγείροντας κρίσιμα ερωτήματα για την αξιοπιστία των συνεργαζόμενων κατασκευαστών. Η εταιρεία είχε εναποθέσει τεράστιες ελπίδες στη συγκεκριμένη αποστολή για την επέκταση του δικτύου χαμηλής τροχιάς (LEO), το οποίο σχεδιάστηκε εξαρχής με στόχο να προσφέρει παγκόσμια κάλυψη ευρυζωνικού διαδικτύου.

Όλα έδειχναν να εξελίσσονται ομαλά κατά τα πρώτα στάδια της αντίστροφης μέτρησης και της ανάφλεξης στο Space Launch Complex 41, με τους κινητήρες του πυραύλου να ανταποκρίνονται πλήρως στις αρχικές ενδείξεις της τηλεμετρίας. Τα δεδομένα όμως άλλαξαν δραματικά μόλις δέκα λεπτά μετά την απογείωση, όταν το Κέντρο Ελέγχου άρχισε να καταγράφει ασυνήθιστες ενδείξεις, οι οποίες οδήγησαν τελικά στην πλήρη απώλεια του οχήματος και του πολύτιμου φορτίου του. Οι πρώτες αναφορές που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τους εκπροσώπους της ULA επιβεβαιώνουν απλώς την ύπαρξη μιας σοβαρής ανωμαλίας κατά τη διάρκεια της πτήσης, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζουν τα ακριβή τεχνικά αίτια που προκάλεσαν την καταστροφή των 40 δορυφόρων του δικτύου Amazon Leo.

Η απώλεια του φορτίου αποτελεί βαρύ χτύπημα για το οικοσύστημα της United Launch Alliance, μιας κοινοπραξίας μεταξύ της Boeing και της Lockheed Martin, η οποία είχε χτίσει ένα αψεγάδιαστο προφίλ από την ημέρα της ίδρυσής της το 2006. Μέχρι την περασμένη Κυριακή, η εταιρεία υπερηφανευόταν για το απόλυτο ποσοστό επιτυχίας στις αποστολές της, γεγονός που την καθιστούσε τον πλέον αξιόπιστο εταίρο για κυβερνητικά προγράμματα και απαιτητικούς εμπορικούς πελάτες. Η πρώτη αυτή ανοιχτή αποτυχία αναμένεται να πυροδοτήσει μακροχρόνιες και εξονυχιστικές έρευνες από τις ομοσπονδιακές αρχές και τους ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες,προκειμένου να εντοπιστεί το δομικό ή λογισμικό σφάλμα που οδήγησε στο ατύχημα.

Από την πλευρά της Amazon, το ατύχημα προκαλεί αλυσιδωτές αντιδράσεις στο χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης του δικτύου Amazon LEO που φιλοδοξεί να συνδέσει απομακρυσμένες περιοχές του πλανήτη. Η εταιρεία χρειάζεται συνολικά περισσότερους από 3.200 δορυφόρους για να προσφέρει πλήρη εμπορική κάλυψη σε παγκόσμια κλίμακα, ενώ μέχρι σήμερα έχει καταφέρει να θέσει σε τροχιά μόλις 398 μονάδες μέσω προηγούμενων εκτοξεύσεων. Η εξάρτηση του κολοσσού από τρίτους παρόχους εκτοξεύσεων αποτελεί πλέον την αχίλλειο πτέρνα του σχεδιασμού του, καθώς η αδυναμία εσωτερικής διαχείρισης των πτήσεων αφήνει το πρόγραμμα εκτεθειμένο σε καθυστερήσεις της ευρύτερης βιομηχανίας. Εκτός από την ULA, η Amazon έχει συνάψει συμφωνίες για δεκάδες εκτοξεύσεις με τον πύραυλο New Glenn της Blue Origin και τον ευρωπαϊκό Ariane 6, καθώς και ένα μικρότερο συμβόλαιο με τους Falcon 9 της SpaceX.

Επιπλέον, η απουσία ιδιόκτητων πυραύλων διαφοροποιεί πλήρως τη στρατηγική της Amazon από το μοντέλο που έχει υιοθετήσει η SpaceX, η οποία διαθέτει τον απόλυτο έλεγχο τόσο της κατασκευής των δορυφόρων όσο και του φορέα εκτόξευσης. Ο Elon Musk και η ομάδα του απολαμβάνουν ένα τεράστιο συγκριτικό πλεονέκτημα, αναπτύσσοντας το δίκτυο Starlink με καταιγιστικούς ρυθμούς και ελαχιστοποιώντας τα κόστη μέσω της επαναχρησιμοποίησης των οχημάτων. Η Amazon καλείται τώρα να περιμένει την ολοκλήρωση των ερευνών για τον Vulcan Centaur προτού εμπιστευτεί ξανά το υλικό της στον συγκεκριμένο φορέα, γεγονός που ίσως την αναγκάσει να επαναδιαπραγματευτεί τα χρονοδιαγράμματα με τους υπόλοιπους συνεργάτες της για να καλύψει το χαμένο έδαφος.

Αξίζει να σημειωθεί πως το δίκτυο του Amazon LEO έχει σχεδιαστεί με αυστηρές τεχνικές προδιαγραφές για να προσφέρει ταχύτητες και χρόνους απόκρισης ικανούς να υποστηρίξουν το σύγχρονο streaming και τις απαιτητικές επαγγελματικές εφαρμογές. Η αδυναμία άμεσης επέκτασης του αστερισμού δημιουργεί νομικές και ρυθμιστικές πιέσεις, καθώς οι άδειες λειτουργίας που έχουν χορηγηθεί από τις τηλεπικοινωνιακές αρχές των ΗΠΑ συνοδεύονται από αυστηρά ορόσημα ανάπτυξης μέχρι το 2029. Εάν η εταιρεία δεν καταφέρει να θέσει σε λειτουργία το μισό της δίκτυο εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, κινδυνεύει να χάσει τα δικαιώματα χρήσης κρίσιμων συχνοτήτων στο φάσμα μετάδοσης, περιπλέκοντας περαιτέρω την επιχειρηματική της θέση.