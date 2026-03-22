Project Transformer: Η Amazon ετοιμάζει AI smartphone 12 χρόνια μετά το αποτυχημένο Fire Phone

Σύνοψη

Η Amazon σχεδιάζει την επιστροφή της στην αγορά των smartphones το 2026 με τη συσκευή Transformer, δώδεκα χρόνια μετά την εμπορική αποτυχία του Fire Phone.

Κεντρικός πυρήνας της συσκευής θα είναι μια αναβαθμισμένη, παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη (Generative AI) της Alexa, η οποία θα εκτελεί εργασίες μέσω φωνητικών εντολών, παρακάμπτοντας την ανάγκη για παραδοσιακές εφαρμογές.

Η ομάδα ZeroOne ηγείται της ανάπτυξης, με στόχο να ενσωματώσει τις υπηρεσίες της Amazon (Prime, αγορές, ψυχαγωγία) απευθείας στο λειτουργικό σύστημα.

Η Amazon ετοιμάζεται να επιστρέψει δυναμικά στην ανταγωνιστική αγορά του hardware κινητής τηλεφωνίας, αναπτύσσοντας ένα νέο smartphone με την εσωτερική κωδική ονομασία Transformer.

Σύμφωνα με αποκλειστικές αναφορές του διεθνούς Τύπου, το νέο φιλόδοξο εγχείρημα της εταιρείας έρχεται πάνω από μια δεκαετία μετά την ιστορική αποτυχία του Fire Phone (2014), επιχειρώντας να επαναπροσδιορίσει ριζικά την αλληλεπίδραση του χρήστη. Το όχημα για αυτή την αλλαγή δεν είναι άλλο από τη νέα γενιά παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης (Generative AI) της πλατφόρμας Alexa.

Τι είναι το Project Transformer της Amazon και πότε κυκλοφορεί;

Το Project Transformer είναι το υπό ανάπτυξη AI smartphone της Amazon, το οποίο προγραμματίζεται να παρουσιαστεί μέσα στο 2026. Αναπτύσσεται από το τμήμα ZeroOne της εταιρείας και διαφοροποιείται εντελώς από τα συμβατικά τηλέφωνα, καθώς βασίζεται σε ένα AI-first περιβάλλον (Alexa) ικανό να εκτελεί σύνθετες εντολές και αγορές αυτόνομα στο παρασκήνιο, ελαχιστοποιώντας την εξάρτηση του χρήστη από αυτόνομες εφαρμογές τρίτων κατασκευαστών.

Η ανάπτυξη της συγκεκριμένης συσκευής σηματοδοτεί μια τεράστια στροφή. Αντί να προσπαθήσει να αντιγράψει ένα αμιγώς app-centric οικοσύστημα όπως το iOS της Apple ή το Android της Google, η Amazon φαίνεται να ποντάρει αποκλειστικά στη φωνητική διάδραση και την προγνωστική τεχνητή νοημοσύνη. Το λειτουργικό σύστημα της συσκευής παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα τεχνικά ερωτηματικά. Εάν η Amazon επιλέξει μια τροποποιημένη παραλλαγή του Android (όπως το Fire OS που χρησιμοποιεί στα tablets της), θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι η απουσία των υπηρεσιών της Google (Google Mobile Services) δεν θα αποτελέσει εμπόδιο, όπως συνέβη στο παρελθόν.

Η στρατηγική του Alexa-First UI έναντι των παραδοσιακών εφαρμογών

Η αρχιτεκτονική του Transformer βασίζεται στη μετάβαση από το συμβατικό μοντέλο αλληλεπίδρασης στην απόλυτη ανάθεση. Η AI της Amazon θα αναλαμβάνει να λειτουργεί ως έξυπνος διαμεσολαβητής μεταξύ του χρήστη και των ψηφιακών υπηρεσιών. Σε πρακτικό επίπεδο, όταν ο χρήστης ζητά την κράτηση ενός τραπεζιού, την οργάνωση μιας μεταφοράς και την ενημέρωση των επαφών του για τον χρόνο άφιξης, η αναβαθμισμένη Alexa θα ταξινομεί τα δεδομένα και θα εκτελεί ταυτόχρονα αυτές τις λειτουργίες μέσω APIs, χωρίς ο κάτοχος της συσκευής να χρειαστεί να ανοίξει το OpenTable, το Uber ή το WhatsApp.

Η ομάδα ZeroOne φέρεται να εργάζεται πάνω σε "mini apps" ή δυναμικά AI εργαλεία τα οποία φορτώνονται στιγμιαία στη μνήμη της συσκευής. Το ρίσκο είναι υψηλό, καθώς οι χρήστες παγκοσμίως έχουν εδραιωμένες συνήθειες. Η ενδεχόμενη απουσία δημοφιλών messaging clients ή τραπεζικών εφαρμογών από την αρχική οθόνη, θα μπορούσε να αποθαρρύνει το κοινό. Η επιτυχία της συσκευής εξαρτάται απόλυτα από την ικανότητα της Alexa να διεκπεραιώνει το 90% των καθημερινών αναγκών με μηδενικά σφάλματα.

Το πάθημα του Fire Phone (2014) και το στοίχημα του 2026

Το 2014, το Fire Phone κόστισε στην Amazon περίπου 170 εκατομμύρια δολάρια σε απομειώσεις και τεράστιο αδιάθετο στοκ. Η αποτυχία του οφειλόταν στο γεγονός ότι εστίασε σε τεχνολογικά τεχνάσματα (όπως το 3D Dynamic Perspective interface) τα οποία δεν έλυναν κανένα πραγματικό πρόβλημα του χρήστη.

Για το λανσάρισμα του 2026, η φιλοσοφία της Amazon εστιάζει αποκλειστικά στο Software ως Υπηρεσία (SaaS). Το Transformer σχεδιάζεται ως ο πιο άμεσος αγωγός προς το προσοδοφόρο οικοσύστημα της εταιρείας (Prime Video, Amazon Music, λιανεμπόριο). Μειώνοντας τον αριθμό των "κλικ" που απαιτούνται για την ολοκλήρωση μιας αγοράς, η Amazon στοχεύει στην αύξηση του conversion rate, μετατρέποντας το hardware σε εργαλείο ενίσχυσης των πωλήσεων λιανικής.

Ο ανταγωνισμός στο Mobile AI και οι προκλήσεις του Hardware

Το 2026 διαμορφώνεται ως η χρονιά της απόλυτης κυριαρχίας του on-device AI. Η Google έχει ήδη ενσωματώσει βαθιά το Gemini στον πυρήνα του Android, ενώ η Apple εξελίσσει το Apple Intelligence εστιάζοντας στην ιδιωτικότητα. Η Amazon καλείται να διεισδύσει σε αυτό το ολιγοπώλιο, προσφέροντας αποκλειστικά μια ταχύτερη και πιο "φυσική" εμπειρία φωνητικού βοηθού.

Σε επίπεδο hardware, οι αναφορές δείχνουν ότι η συσκευή θα διαθέτει προηγμένες μονάδες νευρωνικής επεξεργασίας (NPU - Neural Processing Unit) ικανές να τρέχουν Μεγάλα Γλωσσικά Μοντέλα (LLMs) τοπικά, χωρίς να εξαρτώνται διαρκώς από το cloud. Αυτό δημιουργεί δύο τεράστιες κατασκευαστικές προκλήσεις: τη διαχείριση της θερμοκρασίας και την αυτονομία της μπαταρίας. Το να έχεις ένα μικρόφωνο σε διαρκή εγρήγορση που επεξεργάζεται αδιάκοπα πολύπλοκα νευρωνικά δίκτυα, απαιτεί μπαταρίες μεγάλης χωρητικότητας και εξαιρετική βελτιστοποίηση στο System-on-Chip (SoC).

Η άποψη του Techgear

Στο Techgear, η προσέγγιση μας απέναντι σε συσκευές πρώτης γενιάς που υπόσχονται «ριζικές αλλαγές», παραμένει εξαιρετικά επιφυλακτική. Το Project Transformer φέρνει στο τραπέζι ένα όραμα, αλλά η αληθινή εμπειρία ενός προϊόντος κρίνεται πάντοτε στην καθημερινή τριβή: στην αίσθηση των υλικών, στην πραγματική αποστράγγιση της μπαταρίας υπό συνεχή ακρόαση της Alexa και στη θερμοκρασία του πλαισίου μετά από έντονη επεξεργασία AI δεδομένων. Εξυπακούεται ότι η μεγαλύτερη πρόκληση αφορά την προστασία των ευαίσθητων δεδομένων του χρήστη, τομέας που σίγουρα θα απασχολήσει τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές εάν όντως προχωρήσει το project, καθώς η Amazon θα πρέπει να αποδείξει ότι τα πάντα εκτελούνται on-device χωρίς «βοήθειες» από το cloud…