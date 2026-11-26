Η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών των ΗΠΑ (CIA), το Γραφείο του Διευθυντή Εθνικής Πληροφοριών (ODNI) και η Εθνική Υπηρεσία Γεωχωρικών Πληροφοριών (NGA) εντόπισαν πρόσφατα μια κυβερνοεπίθεση που οδήγησε στην έκθεση μη διαβαθμισμένων δεδομένων, σύμφωνα με ρεπορτάζ των New York Times που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους και πηγές με γνώση της υπόθεσης. Η εισβολή στόχευσε ένα σύστημα ανάλυσης πληροφοριών ανοιχτών πηγών (OSINT), χωρίς ωστόσο να τεθεί σε κίνδυνο απόρρητο ή διαβαθμισμένο υλικό.

Παρότι οι αρμόδιες αρχές δεν έχουν διευκρινίσει τον ακριβή όγκο ή τη φύση των δεδομένων που διέρρευσαν και μία από τις πηγές ανέφερε ότι το πρόβλημα έχει πλέον επιλυθεί, το περιστατικό αναδεικνύει έναν αυξανόμενο κίνδυνο για τις κρατικές υποδομές. Οι εισβολείς φέρονται να αξιοποίησαν το Artex, ένα AI εργαλείο που αναπτύχθηκε αρχικά για σκοπούς κυβερνοάμυνας, αποδεικνύοντας πόσο εύκολα λογισμικό διπλής χρήσης μετατρέπεται σε αυτοματοποιημένο όπλο στα χέρια κακόβουλων ομάδων.

Τι είναι το σύστημα OSINT που δέχθηκε την επίθεση

Στον χώρο των υπηρεσιών πληροφοριών, ο όρος OSINT (Open-Source Intelligence) δεν σχετίζεται με το λογισμικό ανοιχτού κώδικα, αλλά περιγράφει τη συστηματική συλλογή, κατηγοριοποίηση και διασταύρωση πληροφοριών από δημόσια προσβάσιμες πηγές. Σε αυτές περιλαμβάνονται ιστοσελίδες, δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης, διαδικτυακά φόρουμ, δημόσια αρχεία της διοίκησης και διεθνή μέσα ενημέρωσης, τα οποία αναλύονται συνδυαστικά για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση απειλών εθνικής ασφάλειας.

Ακόμη και όταν ένα δίκτυο OSINT δεν φιλοξενεί διαβαθμισμένα έγγραφα, η παραβίαση του έχει ιδιαίτερη επιχειρησιακή βαρύτητα, καθώς μπορεί να αποκαλύψει τις μεθοδολογίες αναζήτησης, τα εργαλεία διασταύρωσης και τα αντικείμενα ενδιαφέροντος των αναλυτών. Μέχρι στιγμής, οι εμπλεκόμενες αμερικανικές υπηρεσίες τηρούν σιγή ιχθύος, με μοναδική εξαίρεση την ODNI, η οποία περιορίστηκε να δηλώσει ότι το συμβάν δεν προκάλεσε διακοπές στις βασικές της λειτουργίες.

Πώς το Artex μετατράπηκε από εργαλείο άμυνας σε μέσο επίθεσης

Κεντρικό ρόλο στην εισβολή φαίνεται να έπαιξε το Artex, ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης που κυκλοφόρησε δημόσια τον περασμένο Ιούλιο από έναν Κινέζο μηχανικό. Ο αρχικός του σχεδιασμός προοριζόταν για επαγγελματίες της κυβερνοασφάλειας, οι οποίοι το χρησιμοποιούσαν για την προσομοίωση εισβολών και τον έλεγχο της ανθεκτικότητας ψηφιακών υποδομών απέναντι σε πιθανά κενά ασφαλείας.

Μέσα σε λίγους μήνες, ωστόσο, ερευνητές ασφαλείας συνέδεσαν το εργαλείο με δεκάδες κυβερνοεπιθέσεις εναντίον επιχειρήσεων παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων στόχων στην Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα. Η εκτεταμένη αξιοποίηση του για την αυτοματοποίηση επιθέσεων οδήγησε στην αφαίρεση του έργου από το GitHub, αλλά αντίγραφα, forks και τροποποιημένες εκδόσεις του κώδικα εξακολουθούν να κυκλοφορούν ελεύθερα στο διαδίκτυο, καθιστώντας πρακτικά αδύνατο τον περιορισμό της διάδοσής του.

Οι ενδείξεις για εμπλοκή της Κίνας και η στάση των υπηρεσιών

Οι ερευνητές που εξετάζουν το περιστατικό δεν έχουν αποδώσει ακόμη επίσημα την ευθύνη σε κάποια συγκεκριμένη ομάδα, ωστόσο, τα πρώτα στοιχεία, με κυριότερο τη χρήση του Artex, οδηγούν τις υποψίες προς την Κίνα. Δυτικοί αξιωματούχοι επισημαίνουν εδώ και χρόνια ότι οι κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών και ένα εκτεταμένο δίκτυο συνεργαζόμενων υπεργολάβων στοχοποιούν συστηματικά αμερικανικούς κυβερνητικούς φορείς και ιδιωτικές επιχειρήσεις, κατηγορίες τις οποίες το Πεκίνο απορρίπτει παγίως.