Η 1Password επιβεβαίωσε ότι κακόβουλος παράγοντας απέκτησε πρόσβαση σε εσωτερικά της συστήματα, αντιγράφοντας διοικητικά δεδομένα για ένα υποσύνολο των πελατών της, μεταξύ των οποίων ονόματα και διευθύνσεις email που χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση στην υπηρεσία. Η παραβίαση εντοπίστηκε αρχικά στις 19 Νοεμβρίου, όταν η ομάδα ασφαλείας της εταιρείας με έδρα το Τορόντο διαπίστωσε μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα σε εταιρικό λογαριασμό εργαζομένου στο GitHub.

Παρά τη σοβαρότητα της εισβολής στην υποδομή ενός από τους δημοφιλέστερους password managers παγκοσμίως, η εταιρεία ξεκαθαρίζει ότι τα κρυπτογραφημένα vaults των χρηστών και οι αποθηκευμένοι κωδικοί δεν επηρεάστηκαν σε κανένα στάδιο. Για εκατομμύρια ιδιώτες και περισσότερες από 200.000 επιχειρήσεις που εμπιστεύονται την πλατφόρμα για τη φύλαξη διαπιστευτηρίων και στοιχείων πληρωμής, η διαρροή στοιχείων επικοινωνίας δημιουργεί κυρίως αυξημένο κίνδυνο στοχευμένων επιθέσεων ηλεκτρονικού ψαρέματος (phishing), παρά άμεση απειλή αποκρυπτογράφησης των λογαριασμών τους.

Η διαδρομή της εισβολής από το GitHub στα backend συστήματα

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της 1Password, ο εισβολέας κατάφερε να αποκτήσει πρόσβαση στον εταιρικό λογαριασμό GitHub ενός υπαλλήλου, τον οποίο η εταιρεία χρησιμοποιεί για την αποθήκευση και διαχείριση του πηγαίου κώδικα (source code). Αξιοποιώντας αυτά τα δικαιώματα, αντέγραψε πηγαίο κώδικα από ιδιωτικά αποθετήρια (private repositories), απέκτησε πρόσβαση στο σύστημα συνεχούς ενσωμάτωσης και παράδοσης (CI/CD) και προώθησε κακόβουλο κώδικα σε υπηρεσίες backend.

Μέσω του κακόβουλου κώδικα που εκτελέστηκε στους εσωτερικούς servers, έγινε λήψη διοικητικών αρχείων πελατών. Όπως διευκρινίζει η εταιρεία, ο πηγαίος κώδικας δεν περιέχει δεδομένα ή μυστικά χρηστών, ενώ το σύστημα CI/CD φιλοξενεί αποκλειστικά διαπιστευτήρια υποδομής απαραίτητα για τη λειτουργία του προϊόντος, τα οποία και αντικαταστάθηκαν άμεσα ώστε να μην υπάρξει επίπτωση στη διαθεσιμότητα ή την ασφάλεια των εφαρμογών.

Τα δεδομένα που διέρρευσαν και η προστασία των κρυπτογραφημένων vaults

Τα αρχεία που κατέβασε ο επιτιθέμενος αφορούν μέρος της βάσης χρηστών και περιλαμβάνουν ονόματα, διευθύνσεις email, αναγνωριστικά λογαριασμού και χρήστη, καθώς και χρονοσφραγίδες δημιουργίας λογαριασμού και τελευταίας σύνδεσης. Στα εκτεθειμένα στοιχεία περιλαμβάνονται επίσης δημόσια κλειδιά, παράμετροι του πρωτοκόλλου Secure Remote Password (SRP), μη εμπιστευτικά εσωτερικά μεταδεδομένα αρχιτεκτονικής όπως αριθμητικά αναγνωριστικά εκδόσεων και αρχείων, καθώς και διακριτικά (tokens) που περιέχονται σε ορισμένα emails προσκλήσεων, παροχής πρόσβασης και ανάκτησης λογαριασμού.

Όπως επισημαίνει η εταιρεία, τα δημόσια κλειδιά είναι εξ ορισμού δημόσια και δεν επηρεάζουν την ασφάλεια, ενώ οι παράμετροι του πρωτοκόλλου SRP δεν μπορούν να αξιοποιηθούν για την απόκτηση πρόσβασης σε λογαριασμό. Αντίστοιχα, η αρχιτεκτονική μηδενικής γνώσης (zero-knowledge architecture) που περιγράφεται στο Security Whitepaper της 1Password από το 2015 διασφαλίζει ότι η ίδια η εταιρεία δεν διατηρεί τον κωδικό λογαριασμού ούτε το μυστικό κλειδί (Secret Key) των χρηστών. Κατά συνέπεια, τα vaults, τα αποθηκευμένα αντικείμενα, τα κλειδιά κρυπτογράφησης, τα κλειδιά ανάκτησης, καθώς και οι εφαρμογές και τα browser extensions έμειναν εντελώς ανέπαφα.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα tokens που αποστέλλονται για αποδοχή προσκλήσεων μέσω SCIM Bridge ή Hosted Provisioning και για διαδικασίες ανάκτησης λογαριασμού. Ένας μικρός αριθμός χρηστών που βρισκόταν σε εκκρεμή διαδικασία κατά τη διάρκεια του περιστατικού έχει ήδη ειδοποιηθεί εξατομικευμένα. Ένα τέτοιο token δεν αρκεί από μόνο του για είσοδο στον λογαριασμό, καθώς απαιτείται συνδυαστικά είτε σύνδεση μέσω SSO είτε εξαψήφιος κωδικός που αποστέλλεται στο καταχωρημένο email, ενώ οι έλεγχοι δεν έδειξαν καμία ένδειξη παραβίασης λογαριασμού χρήστη μέσω αυτών των διακριτικών.

Τα μέτρα αποκατάστασης και οι κίνδυνοι ηλεκτρονικού ψαρέματος

Μετά τον εντοπισμό του περιστατικού, η 1Password απενεργοποίησε τον παραβιασμένο λογαριασμό GitHub, ανακάλεσε το κλεμμένο token, επανέφερε καθαρές εκδόσεις των υπηρεσιών που επηρεάστηκαν και προχώρησε σε μαζική εναλλαγή όλων των εσωτερικών διαπιστευτηρίων που ενδέχεται να εκτέθηκαν. Παράλληλα, ενίσχυσε τους ελέγχους σε GitHub, CI/CD και τερματικά, πρόσθεσε νέους μηχανισμούς ανίχνευσης και επιστράτευσε ανεξάρτητους ειδικούς κυβερνοασφάλειας για την επικύρωση των ενεργειών περιορισμού και αποκατάστασης.

Ως προληπτικό μέτρο απέναντι σε επιθέσεις εξάντλησης συνδυασμών (brute force), οι κωδικοί επιβεβαίωσης που αποστέλλονται στα emails προσκλήσεων και ανάκτησης επεκτάθηκαν από έξι αριθμητικά ψηφία σε δέκα αλφαριθμητικούς χαρακτήρες, καθιστώντας πρακτικά αδύνατη την υποκλοπή τους μέσω δοκιμών. Οι χρήστες δεν χρειάζεται να προχωρήσουν σε καμία αλλαγή στους λογαριασμούς τους, ωστόσο, καλούνται να επιδείξουν αυξημένη προσοχή σε απρόσμενα emails, μηνύματα ή τηλεφωνικές κλήσεις που αναφέρονται στην 1Password, σε προσκλήσεις ή σε αιτήματα ανάκτησης που δεν ξεκίνησαν οι ίδιοι. Η εταιρεία υπενθυμίζει ότι δεν θα ζητήσει ποτέ τον κωδικό λογαριασμού ή το Secret Key, το οποίο απαιτείται μόνο κατά την πρώτη σύνδεση σε νέα συσκευή ή browser, και ζητά τυχόν ύποπτα περιστατικά να αναφέρονται στο support@1password.com.

Τα αναπάντητα ερωτήματα γύρω από την έκταση του περιστατικού

Παρά τη λεπτομερή τεχνική αποτύπωση της εισβολής, ορισμένες κρίσιμες πτυχές της υπόθεσης παραμένουν αδιευκρίνιστες. Δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό με ποιον τρόπο οι εισβολείς κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση στον εταιρικό λογαριασμό GitHub του εργαζομένου, ούτε αν υπήρξε κάποια επικοινωνία ή απαίτηση από την πλευρά των δραστών προς την εταιρεία.

Επιπλέον, η 1Password δεν έχει αποκαλύψει τον ακριβή αριθμό των πελατών των οποίων τα διοικητικά στοιχεία αντιγράφηκαν, ούτε αν έχει ειδοποιήσει το σύνολο των χρηστών που επηρεάστηκαν πέρα από τη μικρή ομάδα με ενεργά provisioning tokens. Η εταιρεία έχει δεσμευτεί να ενημερώνει την επίσημη ανάρτηση της εφόσον προκύψουν νεότερα ευρήματα από τη συνεχιζόμενη διερεύνηση.