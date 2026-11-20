Σύνοψη

Νέο UI: Πτυσσόμενο sidebar στην αριστερή πλευρά της desktop έκδοσης του Google.com.

Πτυσσόμενο sidebar στην αριστερή πλευρά της desktop έκδοσης του Google.com. Λειτουργικότητα: Άμεση πρόσβαση στο ιστορικό AI ερωτημάτων (AI Mode) όπως ακριβώς λειτουργεί το ιστορικό ενός browser.

Άμεση πρόσβαση στο ιστορικό AI ερωτημάτων (AI Mode) όπως ακριβώς λειτουργεί το ιστορικό ενός browser. Επιλογές απορρήτου: Δυνατότητα χρήσης «προσωρινών νημάτων» (temporary threads) που δεν αποθηκεύονται στη μνήμη του συστήματος.

Δυνατότητα χρήσης «προσωρινών νημάτων» (temporary threads) που δεν αποθηκεύονται στη μνήμη του συστήματος. Επιπλέον εργαλεία: Απευθείας διασύνδεση με το Gemini Notebook για πιο σύνθετες εργασίες.

Η πλέον αναγνωρίσιμη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο εγκαταλείπει τον απόλυτο μινιμαλισμό της, καθώς η ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης απαιτεί νέους τρόπους αλληλεπίδρασης. Η Google έχει ξεκινήσει την παγκόσμια διάθεση ενός ανανεωμένου σχεδιασμού για την αρχική σελίδα του Search στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τοποθετώντας το Gemini AI στο επίκεντρο της εμπειρίας μέσω μιας νέας, πτυσσόμενης πλευρικής μπάρας (sidebar). Ο αντιπρόεδρος προϊόντων της εταιρείας, Robby Stein, επιβεβαίωσε την αναβάθμιση παρουσιάζοντας το νέο περιβάλλον χρήσης, το οποίο επιτρέπει την άμεση πρόσβαση στο ιστορικό των συνομιλιών και τη διαχείριση των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης δίπλα ακριβώς από το παραδοσιακό πεδίο εισαγωγής κειμένου.

Η αρχιτεκτονική της νέας πλευρικής μπάρας

Ιστορικά, η αρχική σελίδα της Google διατηρούσε μια εξαιρετικά αυστηρή δομή με το λογότυπο, την μπάρα αναζήτησης και δύο βασικά πλήκτρα να κυριαρχούν στον λευκό καμβά. Ο νέος σχεδιασμός εισάγει ένα συρτάρι στην αριστερή πλευρά της οθόνης, το οποίο λειτουργεί ως ένα κέντρο ελέγχου για το AI Mode της μηχανής αναζήτησης. Μόλις ο χρήστης αναπτύξει τη μπάρα, εμφανίζεται μια αναλυτική λίστα με τις προηγούμενες αναζητήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί μέσω του Gemini. Αντί να χάνεται η πληροφορία μετά το κλείσιμο της καρτέλας, το σύστημα διατηρεί τη μνήμη των αλληλεπιδράσεων, δίνοντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να επιστρέψουν σε μια έρευνα που άφησαν στη μέση και να την εξελίξουν με νέες παραμέτρους.

Το μενού προσφέρει επίσης εργαλεία πέρα από την απλή καταγραφή του ιστορικού. Οι χρήστες μπορούν να ξεκινήσουν ολοκαίνουργια νήματα συζήτησης απευθείας από τη μπάρα, να πραγματοποιήσουν αναζήτηση μέσα στις ίδιες τους τις συνομιλίες για να εντοπίσουν παλαιότερες απαντήσεις, ή να συνδέσουν τη ροή εργασίας τους με το Gemini Notebook για τη διαχείριση πιο περίπλοκων ερευνητικών δεδομένων. Η πρακτικότητα του σχεδιασμού έγκειται στο γεγονός ότι το sidebar παραμένει πλήρως πτυσσόμενο, αφήνοντας την επιλογή σε όσους προτιμούν την κλασική εμφάνιση να το κρύψουν και να χρησιμοποιήσουν τη μηχανή αποκλειστικά για παραδοσιακή ανεύρεση συνδέσμων.

Από τη συναλλαγή στην ανάπτυξη συζήτησης

Η δομική μεταβολή της αρχικής οθόνης σηματοδοτεί μια βαθύτερη αλλαγή στη φιλοσοφία λειτουργίας της εταιρείας. Η παραδοσιακή αναζήτηση βασίζεται σε μια αμιγώς συναλλακτική λογική, όπου ο επισκέπτης πληκτρολογεί έναν όρο, λαμβάνει μια σελίδα με αποτελέσματα και αποχωρεί προς την ιστοσελίδα της επιλογής του. Η διατήρηση ενός ενεργού ιστορικού συνομιλιών προϋποθέτει ότι ο χρήστης θα παραμείνει στο οικοσύστημα της Google για να συνεχίσει τον διάλογο με το μοντέλο, μετατρέποντας τη μηχανή αναζήτησης από εργαλείο πλοήγησης σε συνεργάτη παραγωγής περιεχομένου και ανάλυσης δεδομένων.

Για να αντιμετωπίσει τις εύλογες ανησυχίες γύρω από την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την καταγραφή των ερωτημάτων, η Google ενσωμάτωσε τη δυνατότητα χρήσης προσωρινών νημάτων. Αυτή η λειτουργία επιτρέπει τη διεξαγωγή συζητήσεων με την τεχνητή νοημοσύνη χωρίς τα δεδομένα να καταχωρούνται στο μόνιμο ιστορικό της πλευρικής μπάρας. Η παράλληλη παροχή αποθήκευσης και ιδιωτικότητας αποδεικνύει την προσπάθεια εξισορρόπησης ανάμεσα στην εξατομικευμένη εμπειρία και την ασφάλεια των ευαίσθητων πληροφοριών.

Ο ανασχεδιασμός συνοδεύεται από την ευρύτερη ενίσχυση του οικοσυστήματος με τα νέα μοντέλα Gemini 4 Carbon και Gemini 4 Neon, τα οποία βελτιώνουν δραματικά την ταχύτητα απόκρισης και την ικανότητα κατανόησης πολύπλοκων ερωτημάτων προγραμματισμού και ανάλυσης εγγράφων. Η απόφαση να ενσωματωθούν αυτές οι δυνατότητες τόσο κεντρικά στον browser και την αναζήτηση, αντί να παραμείνουν αποκλειστικά στο ξεχωριστό περιβάλλον της εφαρμογής Gemini, καταδεικνύει την πρόθεση της Google να καταστήσει την τεχνητή νοημοσύνη αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής ροής εργασίας.

Τι σημαίνει η αλλαγή για τους χρήστες στην Ελλάδα

Παρά το γεγονός ότι η κυκλοφορία του νέου interface ανακοινώθηκε ως παγκόσμια, η εμπειρία μας με προηγούμενες αναβαθμίσεις δείχνει ότι η διάθεση στην ευρωπαϊκή αγορά και, κατ' επέκταση, στην Ελλάδα, ενδέχεται να υλοποιηθεί σταδιακά.

Οι αυστηροί κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη διαχείριση δεδομένων (GDPR) και ο Νόμος για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA) υποχρεώνουν συχνά τις εταιρείες τεχνολογίας να προσαρμόζουν τους μηχανισμούς συγκατάθεσης πριν ενεργοποιήσουν λειτουργίες που αποθηκεύουν ιστορικό AI συνομιλιών στους λογαριασμούς των χρηστών.

Ωστόσο, το οικοσύστημα του Gemini υποστηρίζει ήδη πλήρως την ελληνική γλώσσα με εξαιρετικά αποτελέσματα στην κατανόηση του τοπικού πλαισίου. Όταν το νέο sidebar ενεργοποιηθεί στους υπολογιστές των Ελλήνων χρηστών, θα προσφέρει μια ενιαία εμπειρία αναζήτησης στα ελληνικά,επιτρέποντας την άμεση εναλλαγή μεταξύ παραδοσιακών αποτελεσμάτων για εγχώριες ειδήσεις και αναλυτικών απαντήσεων από το AI Mode χωρίς καμία γεωγραφική έκπτωση στη λειτουργικότητα.