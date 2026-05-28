Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβάλλει €200 εκατ. πρόστιμο στην Temu!

Σύνοψη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε ιστορικό πρόστιμο ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ στην Temu για σοβαρές παραβιάσεις της Πράξης για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA).

Οι έλεγχοι αποκάλυψαν επικίνδυνες ηλεκτρονικές συσκευές (φορτιστές) και παιδικά παιχνίδια με τοξικές χημικές ουσίες ή αποσπώμενα μέρη που προκαλούν πνιγμό.

Η πλατφόρμα κατηγορείται για ανεπαρκή αξιολόγηση συστημικού κινδύνου και για αλγόριθμους που προωθούσαν παράνομα προϊόντα μέσω influencers.

Η Temu χαρακτηρίζει το πρόστιμο δυσανάλογο και βασισμένο σε παλαιότερα δεδομένα του 2024, ενώ υποχρεούται να καταθέσει πλάνο συμμόρφωσης έως τις 28 Αυγούστου 2026.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την επιβολή προστίμου μαμούθ ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ (περίπου 232 εκατομμύρια δολάρια) στην κινεζική πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου Temu. Η ποινή αυτή, η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα στο πλαίσιο εφαρμογής της Πράξης για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (Digital Services Act - DSA), σημειώνει την κλιμάκωση της ευρωπαϊκής ρυθμιστικής πίεσης απέναντι στις Πολύ Μεγάλες Διαδικτυακές Πλατφόρμες (VLOPs). Η απόφαση έρχεται να ξεπεράσει το προηγούμενο πρόστιμο των 120 εκατομμυρίων ευρώ που είχε επιβληθεί στην πλατφόρμα X του Elon Musk στα τέλη του προηγούμενου έτους, αποδεικνύοντας ότι οι Βρυξέλλες προχωρούν πλέον σε αυστηρή και άμεση επιβολή των νέων ψηφιακών κανόνων.

Σύμφωνα με τα επίσημα πορίσματα των ευρωπαϊκών αρχών, η Temu απέτυχε συστηματικά να εκπληρώσει τις βασικές της υποχρεώσεις όσον αφορά τον εντοπισμό, την ανάλυση και την αποτροπή της διακίνησης παράνομων και επικίνδυνων προϊόντων στην ευρωπαϊκή αγορά. Η έρευνα, η οποία διήρκεσε σχεδόν δύο χρόνια, ξεκίνησε μετά από επίσημες καταγγελίες της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Καταναλωτών (BEUC) και 17 εθνικών ενώσεων καταναλωτών, οι οποίες είχαν συγκεντρώσει στοιχεία για εκτεταμένη διάθεση μη συμμορφούμενων αγαθών στους Ευρωπαίους πολίτες.

Τα ευρήματα των ελέγχων: Επικίνδυνοι φορτιστές και τοξικά παιχνίδια

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν βασίστηκε αποκλειστικά σε θεωρητικές αναλύσεις ή αναφορές τρίτων, αλλά προχώρησε σε εκτεταμένες επιχειρήσεις "μυστικών αγορών". Οι ελεγκτές των Βρυξελλών αγόρασαν τυχαία δείγματα προϊόντων από την πλατφόρμα και τα υπέβαλαν σε αυστηρούς εργαστηριακούς ελέγχους ασφαλείας. Τα αποτελέσματα των δοκιμών αυτών ήταν ιδιαίτερα ανησυχητικά για τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια των χρηστών.

Ένα εξαιρετικά υψηλό ποσοστό των ηλεκτρονικών φορτιστών που εξετάστηκαν απέτυχε στις βασικές δοκιμές ηλεκτρικής ασφάλειας και μόνωσης, παρουσιάζοντας άμεσο κίνδυνο βραχυκυκλώματος, υπερθέρμανσης ή ακόμα και πρόκλησης πυρκαγιάς. Παράλληλα, εξίσου απογοητευτικά ήταν τα ευρήματα στην κατηγορία των βρεφικών και παιδικών παιχνιδιών. Πολλά από τα ελεγχθέντα προϊόντα περιείχαν απαγορευμένες χημικές ουσίες και πλαστικοποιητές σε συγκεντρώσεις που ξεπερνούσαν κατά πολύ τα νόμιμα ευρωπαϊκά όρια, ενώ διέθεταν και κατασκευαστικά ελαττώματα, όπως εύκολα αποσπώμενα μικρά κομμάτια, τα οποία συνιστούν άμεσο κίνδυνο ασφυξίας για τα μικρά παιδιά.

Αλγοριθμική ενίσχυση και δομικές αποτυχίες διαχείρισης κινδύνου

Η βασική κατηγορία της ΕΕ εναντίον της Temu δεν εστιάζει μόνο στην ύπαρξη αυτών των προϊόντων, αλλά στον τρόπο με τον οποίο η ίδια η αρχιτεκτονική της πλατφόρμας ευνοούσε τη διάδοση τους. Οι ρυθμιστικές αρχές διαπίστασαν ότι η αξιολόγηση κινδύνου που υπέβαλε η Temu τον Οκτώβριο του 2024 ήταν εντελώς γενικόλογη και ανεπαρκής. Αντί να αναλύσει τα συγκεκριμένα δεδομένα και τις αναφορές που αφορούσαν το δικό της οικοσύστημα, η εταιρεία χρησιμοποίησε γενικά στοιχεία του κλάδου του ηλεκτρονικού εμπορίου, υποτιμώντας σοβαρά την πιθανότητα να έρθουν οι Ευρωπαίοι καταναλωτές σε επαφή με παράνομα αγαθά.

Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άσκησε δριμεία κριτική στους αλγόριθμους προτάσεων της Temu, καθώς και στα προγράμματα προώθησης προϊόντων μέσω συνεργαζόμενων influencers. Όπως προέκυψε από την έρευνα, τα συστήματα αυτά είχαν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μεγιστοποιούν την αλληλεπίδραση χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τα φίλτρα ασφαλείας, με αποτέλεσμα να ενισχύουν την ορατότητα και τις πωλήσεις των παράνομων και επικίνδυνων προϊόντων. Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Henna Virkkunen, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι η διαχείριση κινδύνου βάσει του DSA δεν είναι μια τυπική διαδικασία γραφειοκρατικής συμμόρφωσης και ότι οι παραλείψεις της Temu άφησαν τους καταναλωτές και τις αρχές στο σκοτάδι σχετικά με την πραγματική κλίμακα των κινδύνων.

Οικονομικές επιπτώσεις και η επίσημη απάντηση της Temu

Το πρόστιμο των 200 εκατομμυρίων ευρώ αντιστοιχεί περίπου στο 0,4% του παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών που κατέγραψε η μητρική εταιρεία της Temu, PDD Holdings Inc. Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του DSA, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το δικαίωμα να επιβάλλει κυρώσεις που αγγίζουν έως και το 6% του παγκόσμιου τζίρου μιας εταιρείας σε περιπτώσεις σοβαρών και παρατεταμένων παραβιάσεων, πράγμα που σημαίνει ότι η παρούσα ποινή θα μπορούσε να είναι ακόμα αυστηρότερη αν η πλατφόρμα δεν επιδείξει τάσεις συμμόρφωσης.

Η Temu εξέδωσε άμεση απάντηση, εκφράζοντας την πλήρη διαφωνία της με την απόφαση των Βρυξελλών και χαρακτηρίζοντας το πρόστιμο ως «δυσανάλογο». Οι εκπρόσωποι της εταιρείας υποστήριξαν ότι η ετυμηγορία της Επιτροπής βασίζεται σε δεδομένα και ελέγχους του 2024, τα οποία δεν αντατοκρίνονται στην τρέχουσα κατάσταση και τις αναβαθμίσεις των συστημάτων της πλατφόρμας. Η Temu τόνισε ότι κατά τη διάρκεια της διετούς έρευνας συνεργάστηκε εποικοδομητικά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχει ήδη εφαρμόσει επιπλέον τεχνικά φίλτρα, αυστηρότερες διαδικασίες ελέγχου των πωλητών και ενισχυμένα πρωτόκολλα προστασίας των χρηστών.

Τα επόμενα βήματα και η διορία συμμόρφωσης

Η Temu είναι πλέον υποχρεωμένη να ευθυγραμμιστεί με τις νομικές απαιτήσεις των ευρωπαϊκών αρχών, ανεξάρτητα από τις δημόσιες ενστάσεις της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε ως αυστηρή καταληκτική ημερομηνία την 28η Αυγούστου 2026, προκειμένου η πλατφόρμα να υποβάλει ένα ολοκληρωμένο και λεπτομερές σχέδιο δράσης. Αυτό το τεχνικό πλάνο θα πρέπει να περιγράφει με σαφήνεια τα συγκεκριμένα μέτρα, τις αλγοριθμικές τροποποιήσεις και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς που θα εισαχθούν για την οριστική εξάλειψη των επικίνδυνων προϊόντων.

Μετά την κατάθεση του σχεδίου στις 28 Αυγούστου, οι ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές θα προχωρήσουν σε αξιολόγηση των προτεινόμενων μέτρων εντός δύο μηνών. Εάν οι αλλαγές κριθούν ανεπαρκείς, η Temu θα βρεθεί αντιμέτωπη με νέες, περιοδικές χρηματικές ποινές σε καθημερινή ή εβδομαδιαία βάση. Παράλληλα, η Επιτροπή ξεκαθάρισε ότι οι έρευνες δεν σταματούν εδώ, καθώς παραμένουν ανοιχτά τα μέτωπα που αφορούν τον εθιστικό σχεδιασμό της διεπαφής χρήστη και την πρόσβαση των ανεξάρτητων ερευνητών στα δεδομένα της πλατφόρμας.

Με τη ματιά του Techgear

Η επιβολή αυτού του ιστορικού προστίμου αποτελεί ορόσημο για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ευρώπη και επηρεάζει άμεσα την ελληνική αγορά. Με περισσότερους από 130 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες στην ΕΕ, η Temu έχει αποκτήσει τεράστιο έρεισμα και στην Ελλάδα, καθώς οι Έλληνες καταναλωτές στράφηκαν μαζικά προς αυτήν αναζητώντας εξαιρετικά χαμηλές τιμές υπό το βάρος των έντονων πληθωριστικών πιέσεων. Ωστόσο, η απόφαση των Βρυξελλών αναδεικνύει το πραγματικό κόστος πίσω από τα υπερβολικά φθηνά προϊόντα ανώνυμης προέλευσης.

Το συγκεκριμένο γεγονός αποδεικνύει ότι η αλγοριθμική κλιμάκωση και ο τεράστιος όγκος πωλήσεων δεν απαλλάσσουν τις πλατφόρμες από την ευθύνη της ασφάλειας των καταναλωτών. Η συμμόρφωση του hardware, ειδικά όταν πρόκειται για ηλεκτρικές συσκευές και φορτιστές, απαιτεί αυστηρούς ελέγχους, πιστοποιήσεις CE και ποιοτικές δικλίδες που δεν μπορούν να παρακάμπτονται χάριν του χαμηλότερου δυνατού κόστους. Η τακτική της διακίνησης ανεξέλεγκτων προϊόντων μέσω hyper-targeted αλγορίθμων και επιθετικού μάρκετινγκ δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους.

Οι Έλληνες αγοραστές οφείλουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να συνειδητοποιήσουν ότι ένας ηλεκτρονικός φορτιστής των λίγων ευρώ ή ένα παιδικό παιχνίδι χωρίς σαφή προέλευση συχνά δεν έχουν υποστεί κανέναν έλεγχο ασφαλείας.