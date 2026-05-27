Virtual OS Museum: Εκατοντάδες ρετρό OS (όπως Windows 3.1, PalmOS και DOS) στην οθόνη σας

Σύνοψη

Το Virtual OS Museum αποτελεί μια διαδραστική, έτοιμη προς χρήση συλλογή εκατοντάδων ιστορικών λειτουργικών συστημάτων.

αποτελεί μια διαδραστική, έτοιμη προς χρήση συλλογή εκατοντάδων ιστορικών λειτουργικών συστημάτων. Υποστηρίζει τη λειτουργία κλασικών λογισμικών, όπως DOS, Windows 3.1, PalmOS, Unix, καθώς και σπάνιων συστημάτων (ZetaLisp, Oberon), μέσω ειδικού launcher για Windows, macOS και Linux.

Διατίθεται σε δύο εκδόσεις λήψης: την πλήρη έκδοση (174GB αποσυμπιεσμένη) για offline χρήση και την έκδοση Lite (14GB) που κατεβάζει τα δεδομένα των εικονικών μηχανών κατά τη ζήτηση (on-demand).

Αποτελεί έργο 20 ετών του προγραμματιστή και ιστορικού λειτουργικών συστημάτων, Andrew Warkentin, με στόχο τη διάσωση της ψηφιακής κληρονομιάς.

Η διατήρηση της ιστορίας του λογισμικού αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της σύγχρονης τεχνολογικής βιομηχανίας. Καθώς το hardware παλαιώνει και αποσύρεται, τα λειτουργικά συστήματα που καθόρισαν την εξέλιξη των υπολογιστών κινδυνεύουν να χαθούν οριστικά. Το Virtual OS Museum έρχεται να δώσει μια λύση σε αυτό το πρόβλημα, προσφέροντας έναν ολοκληρωμένο και εξαιρετικά εύχρηστο τρόπο για την εκτέλεση εκατοντάδων παλαιών λειτουργικών συστημάτων σε σύγχρονους υπολογιστές, λειτουργώντας ως μια διαδραστική χρονοκάψουλα.

Τι είναι το Virtual OS Museum;

Το Virtual OS Museum είναι μια δωρεάν, ανοικτής πρόσβασης πλατφόρμα που παρέχει προεγκατεστημένα εικονικά λειτουργικά συστήματα (Virtual Machines), έτοιμα προς άμεση εκτέλεση. Συγκεντρώνει εκατοντάδες διανομές λογισμικού—από πρώιμα συστήματα mainframe και Unix, μέχρι DOS, Windows 3.1, PalmOS και παλαιότερες εκδόσεις Android—τις οποίες ο χρήστης μπορεί να διαχειριστεί μέσω ενός κεντρικού προγράμματος εκκίνησης (launcher) με συμβατότητα σε Windows, macOS και Linux.

Τεχνικά χαρακτηριστικά και διαδικασία εγκατάστασης

Η υλοποίηση του εγχειρήματος στηρίζεται στην ευκολία χρήσης. Αντί ο χρήστης να αναζητά αρχεία εγκατάστασης (ISO, δισκέτες) και να παραμετροποιεί πολύπλοκους εξομοιωτές, το σύστημα προσφέρει όλα τα λειτουργικά πλήρως εγκατεστημένα.

Τα βασικά τεχνικά στοιχεία της πλατφόρμας περιλαμβάνουν:

Έκδοση Full: Απαιτεί 121GB συμπιεσμένου αποθηκευτικού χώρου (174GB μετά την αποσυμπίεση) και προσφέρει απόλυτη offline λειτουργικότητα.

Έκδοση Lite: Περιορίζεται στα 14GB (21GB αποσυμπιεσμένη) και χρησιμοποιεί έναν μηχανισμό on-demand λήψης των δεδομένων τη στιγμή που ο χρήστης αποφασίζει να εκκινήσει ένα συγκεκριμένο λειτουργικό.

Snapshot Feature: Ενσωματωμένη λειτουργία επαναφοράς. Εάν ο χρήστης καταστρέψει κατά λάθος την εγκατάσταση ενός παλαιού OS (π.χ. διαγράφοντας αρχεία συστήματος στο DOS), το ενσωματωμένο εργαλείο snapshot επαναφέρει το εικονικό περιβάλλον στην αρχική, λειτουργική του κατάσταση άμεσα.

Λήψη: Τα αρχεία διατίθενται μέσω δικτύου BitTorrent ή απευθείας από τους εξυπηρετητές του Internet Archive, εξασφαλίζοντας τη μακροβιότητα των συνδέσμων λήψης.

Μια βιβλιοθήκη λογισμικού χωρίς προηγούμενο

Το εύρος της συλλογής εκτείνεται πολύ πέρα από τα "γνωστά" καταναλωτικά προϊόντα. Αν και η δυνατότητα να πλοηγηθεί κάποιος στο περιβάλλον των Windows 1.0, να δοκιμάσει πρώιμες beta εκδόσεις των Windows "Longhorn", ή να περιηγηθεί στο γραφικό περιβάλλον του Mac OS X προκαλεί έντονη νοσταλγία, η πραγματική αξία του Virtual OS Museum κρύβεται στη διατήρηση σπάνιων συστημάτων.

Η βάση δεδομένων φιλοξενεί το CTSS (ένα από τα πρώτα συστήματα χρονομερισμού που έθεσε τα θεμέλια για τα σύγχρονα OS), πολλαπλές πρώιμες εκδόσεις του Unix (όπως το Unix PC SVR2), καθώς και περιβάλλοντα που πλέον θεωρούνται "νεκρά", όπως το Newton OS της Apple, το EPOC/Symbian που κυριάρχησε στα κινητά της Nokia, και εξειδικευμένα ερευνητικά περιβάλλοντα όπως το ZetaLisp, το Smalltalk και το Plan 9.

Η συγκέντρωση αυτών των συστημάτων επιλύει ένα τεράστιο ζήτημα προσβασιμότητας. Όπως τονίζεται και στην επίσημη σελίδα του έργου, ο στόχος δεν είναι τα λειτουργικά να είναι "θεωρητικά εκκινήσιμα εάν κάποιος καταφέρει να ρυθμίσει τον σωστό compiler", αλλά να είναι απολύτως λειτουργικά και προσβάσιμα στον μέσο χρήστη μέσω ενός σύγχρονου desktop ή laptop.

Ο δημιουργός πίσω από το project

Ο άνθρωπος πίσω από αυτή την τιτάνια προσπάθεια είναι ο Andrew Warkentin, ένας Καναδός προγραμματιστής, ιστορικός λογισμικού και δημιουργός του UX/RT (ενός ανοιχτού κώδικα λειτουργικού συστήματος τύπου QNX).

Ο Warkentin αφιέρωσε πάνω από δύο δεκαετίες για να εντοπίσει, να επιδιορθώσει και να στήσει τα συγκεκριμένα περιβάλλοντα. Η διαδικασία αυτή περιλάμβανε την αναζήτηση εγκαταστατών σε φυσικά μέσα (παλιές δισκέτες και CD-ROM) και την αντιμετώπιση αμέτρητων σφαλμάτων ασυμβατότητας. Όπως αναφέρει ο ίδιος, κάποιες από τις εγκαταστάσεις στο εικονικό του μουσείο ολοκληρώθηκαν μέσα σε λιγότερο από μία ώρα, ενώ άλλες απαιτούσαν συστηματική προσπάθεια σχεδόν μίας εβδομάδας, προκειμένου να καταστούν σταθερές.

Το project αποτελεί μια αυστηρά προσωπική, μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία, η οποία συντηρείται αποκλειστικά από την αφοσίωση του δημιουργού της, με τη χρηματοδότηση να βασίζεται αποκλειστικά σε εθελοντικές δωρεές μέσω πλατφορμών (όπως το Patreon και το Ko-fi).

Η σημασία της ψηφιακής διατήρησης στην πράξη

Ζούμε σε ένα τεχνολογικό οικοσύστημα όπου οι υπηρεσίες cloud και τα μοντέλα συνδρομητικού λογισμικού καθιστούν ολοένα και πιο δύσκολη την κατοχή της τεχνολογίας. Η πρωτοβουλία του Virtual OS Museum λειτουργεί ως ισχυρό αντίβαρο σε αυτή την τάση, παρέχοντας μια απτή υπενθύμιση των θεμελιωδών αρχιτεκτονικών πάνω στις οποίες χτίστηκε το σύγχρονο διαδίκτυο και τα σημερινά υπερ-συστήματα.

Η διάσωση αυτού του κώδικα προσφέρει ανεκτίμητα δεδομένα στους σημερινούς προγραμματιστές και ερευνητές κυβερνοασφάλειας, επιτρέποντας τους να μελετήσουν τεχνικές λύσεις του παρελθόντος. Ταυτόχρονα, προσφέρει την ευκαιρία σε παλαιότερους χρήστες να ανακτήσουν δεδομένα από απαρχαιωμένα αποθηκευτικά μέσα ή να τρέξουν εξειδικευμένο επαγγελματικό λογισμικό (όπως παλαιά προγράμματα λογιστικής ή βάσεις δεδομένων που χρησιμοποιούνταν ευρέως και στην ελληνική αγορά τη δεκαετία του '90) το οποίο αρνείται πεισματικά να λειτουργήσει στα Windows 11 ή το macOS Sequoia.