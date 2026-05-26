Αντιμέτωπη με ιστορικό πρόστιμο η Google για αθέμιτο ανταγωνισμό

Σύνοψη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται στο τελικό στάδιο επιβολής ενός προστίμου-ρεκόρ στην Google για παραβιάσεις του Νόμου για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA).

Ο πυρήνας της κατηγορίας εστιάζει στην πρακτική της Google να ευνοεί τις δικές της υπηρεσίες (π.χ. Google Shopping, Maps) στα αποτελέσματα αναζήτησης, εις βάρος τρίτων παρόχων.

Η εταιρεία κινδυνεύει με κυρώσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, καθώς οι προτάσεις συμμόρφωσης που κατέθεσε τον περασμένο Μάιο απορρίφθηκαν από τις ρυθμιστικές αρχές.

Η επίσημη ανακοίνωση αναμένεται πριν από τη θερινή διακοπή των εργασιών της Κομισιόν, με τελική υπογραφή της Ursula von der Leyen.

Η Google ισχυρίζεται ότι η αναγκαστική αλλαγή του αλγορίθμου της οδήγησε στη μεγαλύτερη υποβάθμιση της εμπειρίας αναζήτησης για τους Ευρωπαίους χρήστες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζεται να επιβάλει στην Google το υψηλότερο πρόστιμο που έχει καταγραφεί ποτέ για παραβίαση του Νόμου για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA). Σύμφωνα με πηγές εντός της Κομισιόν, η εταιρεία απέτυχε να συμμορφωθεί με τις αντιμονοπωλιακές διατάξεις που απαγορεύουν την προώθηση ιδίων υπηρεσιών στα αποτελέσματα αναζήτησης. Η τελική ετυμηγορία, που αναμένεται πριν το καλοκαίρι, ενδέχεται να κοστίσει στην Alphabet εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ.

Το ρυθμιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αυστηροποιηθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια, με το Digital Markets Act (DMA) να λειτουργεί ως το κύριο εργαλείο ελέγχου των μεγάλων τεχνολογικών κολοσσών. Η έρευνα για τις πρακτικές της Google ξεκίνησε με νέα ένταση, όταν η Κομισιόν διαπίστωσε ότι η μηχανή αναζήτησης της εταιρείας συνέχιζε να λειτουργεί ως χοάνη προώθησης των δικών της κάθετων υπηρεσιών.

Ο νόμος DMA απαγορεύει ρητά στις εταιρείες-gatekeepers να δίνουν πλεονέκτημα στα δικά τους προϊόντα. Η λογική είναι απλή: όταν ένας χρήστης αναζητά ένα εστιατόριο, ένα ξενοδοχείο ή ένα καταναλωτικό προϊόν, τα οργανικά αποτελέσματα πρέπει να εμφανίζουν τις πιο σχετικές επιλογές ανεξάρτητα από το αν προέρχονται από το Google Maps, το Google Flights ή μια ανταγωνιστική πλατφόρμα. Παρά τις προειδοποιήσεις, εκπρόσωποι της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του εκπροσώπου της Κομισιόν Thomas Regnier, επισημαίνουν ότι πρωταρχικός στόχος παραμένει η συμμόρφωση της εταιρείας, ωστόσο η επιβολή οικονομικών κυρώσεων καθίσταται πλέον αναπόφευκτη.

Τα έγγραφα που διέρρευσαν μέσω του γερμανικού δικτύου Handelsblatt δείχνουν ότι υπάρχει απόλυτη ομοφωνία μεταξύ των αξιωματούχων των Βρυξελλών. Η οριστική απόφαση βρίσκεται πλέον στο γραφείο της προέδρου της Κομισιόν, Ursula von der Leyen, περιμένοντας την τελική υπογραφή. Το ύψος του προστίμου δεν έχει ακόμη κλειδώσει οριστικά, αλλά ο νόμος DMA επιτρέπει κυρώσεις που αγγίζουν έως και το 10% του παγκόσμιου τζίρου μιας εταιρείας.

Τι άλλαξε στα αποτελέσματα αναζήτησης

Σε μια προσπάθεια να κατευνάσει τις ρυθμιστικές αρχές, η εταιρεία αφαίρεσε τα άμεσα links προς τις δικές της υπηρεσίες από τα βασικά αποτελέσματα.

Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η αποσύνδεση του Google Maps από την κεντρική σελίδα αναζήτησης. Μέχρι πρότινος, η αναζήτηση μιας τοποθεσίας εμφάνιζε έναν διαδραστικό χάρτη που, με ένα κλικ, άνοιγε απευθείας την εφαρμογή Maps. Πλέον, αυτή η άμεση διασύνδεση έχει κοπεί στις ευρωπαϊκές χώρες, δημιουργώντας ένα έξτρα επίπεδο τριβής για τον τελικό χρήστη.

Αντίστοιχες αλλαγές έγιναν και στο Google Shopping, όπου η μηχανή αναζήτησης πλέον υποχρεούται να προσφέρει carousel αποτελεσμάτων που περιλαμβάνουν ισότιμα portals σύγκρισης τιμών από τρίτους παρόχους. Η Κομισιόν, ωστόσο, τον περασμένο Μάιο έκρινε ότι οι τεχνικές αυτές προσαρμογές παραμένουν ανεπαρκείς και δεν εξαλείφουν το αθέμιτο πλεονέκτημα της Alphabet. Ζητήθηκε από την εταιρεία να καταθέσει νέο, πιο ριζοσπαστικό τεχνικό σχέδιο εφαρμογής, το οποίο προφανώς δεν κάλυψε τις απαιτήσεις των ελεγκτών.

Η αντίδραση της Google είναι ξεκάθαρα αμυντική και εστιάζει στην Εμπειρία Χρήστη (UX). Εκπρόσωπος της εταιρείας προχώρησε σε μια ασυνήθιστα αιχμηρή δήλωση, χαρακτηρίζοντας τις αλλαγές που επιβλήθηκαν από το DMA ως τη "μεγαλύτερη υποβάθμιση του προϊόντος στην ιστορία του". Σύμφωνα με την Alphabet, η απομάκρυνση των άμεσων συνδέσμων και η υποχρεωτική ενσωμάτωση ενδιάμεσων μενού οδηγεί σε μια "δεύτερης κατηγορίας εμπειρία για τους Ευρωπαίους".

Από τεχνικής άποψης, η Google έχει δίκιο στο γεγονός ότι το workflow του χρήστη έχει γίνει πιο περίπλοκο. Ο επισκέπτης χρειάζεται περισσότερα κλικ για να φτάσει στην πληροφορία (π.χ. στην πλοήγηση). Όμως, από τη σκοπιά του υγιούς ανταγωνισμού, η ΕΕ επιμένει ότι αυτή η ευκολία χτίστηκε ακριβώς πάνω στον στραγγαλισμό μικρότερων ανταγωνιστών, οι οποίοι ποτέ δεν είχαν την ευκαιρία να τοποθετήσουν τις υπηρεσίες τους στην προνομιακή θέση της Google.

Με τη ματιά του Techgear

Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια κλασική περίπτωση όπου η ρυθμιστική θεωρία συγκρούεται βίαια με την ψηφιακή καθημερινότητα. Από τη μία βλέπουμε μια απόπειρα επίδειξης ισχύος της ΕΕ με το DMA, από την άλλη, πρέπει να παραδεχτούμε ότι η "θεραπεία" που προτείνει η Ευρώπη συχνά προκαλεί παρενέργειες στον τελικό χρήστη.

Η αφαίρεση της λειτουργικότητας των Google Maps από το κεντρικό Search δεν είναι "νίκη" για τον μέσο καταναλωτή που απλώς θέλει να δει πώς θα πάει στη δουλειά του. Η Google το γνωρίζει αυτό και παίζει εξαιρετικά το χαρτί της "υποβάθμισης της εμπειρίας" για να στρέψει την κοινή γνώμη εναντίον της Κομισιόν. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια χρυσή τομή όπου η διαλειτουργικότητα και ο ανταγωνισμός δεν μεταφράζονται σε ψηφιακή γραφειοκρατία. Μέχρι να βρεθεί αυτή η ισορροπία, οι Ευρωπαίοι χρήστες θα συνεχίσουν να βιώνουν ένα "κατακερματισμένο" διαδίκτυο.

