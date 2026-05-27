Πώς να αναγνωρίσετε τις ψεύτικες ειδοποιήσεις παραβίασης δεδομένων

Σύνοψη

Οι ειδοποιήσεις για διαρροές δεδομένων έχουν αυξηθεί σημαντικά, με την Ευρώπη να καταγράφει 443 παραβιάσεις ημερησίως κατά μέσο όρο το 2025.

Οι κυβερνοεγκληματίες στέλνουν ψεύτικα μηνύματα, βασιζόμενοι στο γεγονός ότι οι χρήστες έχουν συνηθίσει αυτές τις ειδοποιήσεις και δεν τις θεωρούν ύποπτες.

Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης (AI) επιτρέπει τη δημιουργία εξαιρετικά πειστικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού «ψαρέματος», μιμούμενη τον τόνο και τη διατύπωση πραγματικών οργανισμών.

Η απαίτηση για άμεση δράση, η απουσία συγκεκριμένων προσωπικών στοιχείων και τα τυπογραφικά λάθη στη διεύθυνση του αποστολέα αποτελούν τα βασικότερα προειδοποιητικά σημάδια.

Η επιβεβαίωση της ειδοποίησης απευθείας από την επίσημη πηγή και η χρήση ελέγχου ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων (MFA) προτείνονται ως τα σημαντικότερα μέτρα προστασίας.

Οι ψεύτικες ειδοποιήσεις παραβίασης δεδομένων αποτελούν μηνύματα ηλεκτρονικού «ψαρέματος» που μιμούνται επίσημες ενημερώσεις οργανισμών. Οι απατεώνες, αξιοποιώντας συχνά εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, εκμεταλλεύονται πραγματικά περιστατικά ή επινοούν ανύπαρκτες διαρροές. Στόχος τους είναι η υποκλοπή κωδικών πρόσβασης, προσωπικών ή οικονομικών δεδομένων, προτρέποντας τα θύματα να πατήσουν σε κακόβουλους συνδέσμους ή να ανοίξουν επικίνδυνα συνημμένα αρχεία.

Η δραματική αύξηση των πραγματικών περιστατικών

Η λήψη ειδοποίησης για διαρροή προσωπικών δεδομένων αποτελούσε κάποτε σπάνιο φαινόμενο. Πλέον, έχει μετατραπεί σχεδόν σε καθημερινότητα. Πέρυσι, μόνο στις ΗΠΑ, αναφέρθηκαν 3.322 περιστατικά παραβίασης δεδομένων. Ως αποτέλεσμα αυτών των παραβιάσεων, 280 εκατομμύρια θύματα έλαβαν σχετικό ενημερωτικό email. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα καθημερινά περιστατικά αυξήθηκαν κατά 22% το 2025 σε ετήσια βάση. Αυτή η αύξηση μεταφράζεται σε 443 παραβιάσεις κατά μέσο όρο κάθε μέρα.

Εξαιτίας της συχνότητας αυτών των ειδοποιήσεων μέσω emails, οι επιτιθέμενοι γνωρίζουν ότι οι παραλήπτες δεν θα εκπλαγούν και ενδέχεται να μην αντιμετωπίσουν τα μηνύματα ως απαραίτητα ύποπτα. Κατά συνέπεια, όταν οι εγκληματίες αποστέλλουν ένα πλαστό μήνυμα, είναι πιο πιθανό ο παραλήπτης να το εκλάβει ως αυθεντικό και να ακολουθήσει τις οδηγίες που περιέχει. Ο Phil Muncaster, στέλεχος της παγκόσμιας εταιρείας κυβερνοασφάλειας ESET, διευκρινίζει ότι οι πραγματικές παραβιάσεις αποτελούν καθημερινό φαινόμενο και μια γνήσια ειδοποίηση δεν πρέπει να αγνοείται, καθώς μπορεί όντως να υφίσταται πραγματικός κίνδυνος. Το ζητούμενο, εξηγεί, είναι ο προσεκτικός έλεγχος της γνησιότητας του μηνύματος, αποφεύγοντας τις μηχανικές αντιδράσεις.

Τακτικές εξαπάτησης και η συμβολή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Οι κυβερνοεγκληματίες εφαρμόζουν δύο βασικές τακτικές. Η πρώτη τακτική αφορά την αναμονή ενός πραγματικού περιστατικού παραβίασης δεδομένων, ώστε να εκμεταλλευτούν τη δημοσιότητα γύρω από αυτό και να αποστείλουν ψεύτικες ειδοποιήσεις. Σε αυτή την περίπτωση, τα θύματα είναι πιο πιθανό να πιστέψουν την απάτη, καθώς ενδέχεται να αναμένουν πράγματι μια επίσημη ενημέρωση. Η δεύτερη τακτική περιλαμβάνει την επινόηση μιας ανύπαρκτης παραβίασης. Σε αυτό το σενάριο, οι απατεώνες δημιουργούν μια ειδοποίηση με λεπτομέρειες για το υποτιθέμενο συμβάν. Για να αυξηθεί η αξιοπιστία, το μήνυμα εμφανίζεται σαν να έχει σταλεί από μια γνωστή και αξιόπιστη εταιρεία. Εναλλακτικά, οι επιτιθέμενοι μπορεί να προσποιηθούν ότι εκπροσωπούν το τμήμα πληροφορικής του οργανισμού στον οποίο εργάζεται το θύμα.

Και στις δύο περιπτώσεις, οι απατεώνες χρησιμοποιούν ολοένα και περισσότερο εργαλεία ηλεκτρονικού «ψαρέματος» (phishing kits) και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης (AI) για να αυτοματοποιήσουν και να βελτιώσουν τη διαδικασία δημιουργίας των ειδοποιήσεων. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική στη δημιουργία παραπλανητικών μηνυμάτων που μοιάζουν αυθεντικά, καθώς μπορεί να χρησιμοποιεί τη γλώσσα του παραλήπτη και να αντιγράφει τη διατύπωση, το ύφος και τον τόνο των πραγματικών ειδοποιήσεων. Επιπλέον, χρησιμοποιούνται συχνά σχετικά λογότυπα και στοιχεία εταιρικής ταυτότητας για την περαιτέρω ενίσχυση της αξιοπιστίας. Όλα τα παραπάνω μπορούν να παραχθούν μέσα σε λίγα λεπτά, γεγονός που επιτρέπει την ταχεία αποστολή των πλαστών ειδοποιήσεων σε μεγάλη κλίμακα αμέσως μετά από ένα περιστατικό.

Προειδοποιητικά σημάδια: Πώς να εντοπίσετε την απάτη

Οι ψεύτικες ειδοποιήσεις μπορούν συχνά να εντοπιστούν εύκολα, εφόσον ο χρήστης γνωρίζει τι πρέπει να προσέξει. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στα ακόλουθα προειδοποιητικά σημάδια:

Απαίτηση για άμεση δράση: Οι απατεώνες χρησιμοποιούν συχνά τεχνικές κοινωνικής μηχανικής για να παρασύρουν τον χρήστη να αποκαλύψει προσωπικά στοιχεία ή να κάνει κλικ σε έναν κακόβουλο σύνδεσμο. Συνήθως, δημιουργούν ένα αίσθημα επείγοντος, ισχυριζόμενοι ότι τα δεδομένα κινδυνεύουν εάν δεν υπάρξει άμεση ενημέρωση του κωδικού πρόσβασης ή επιβεβαίωση των προσωπικών στοιχείων.

Ύποπτη διεύθυνση αποστολέα email: Οι επιτιθέμενοι προσπαθούν συχνά να πλαστογραφήσουν τη διεύθυνση email του αποστολέα ώστε το μήνυμα να φαίνεται ότι προέρχεται από έναν αξιόπιστο οργανισμό. Για τον λόγο αυτόν, απαιτείται προσεκτικός έλεγχος για τυπογραφικά λάθη στο όνομα ή στη διεύθυνση email, μια κοινή τεχνική που είναι γνωστή ως typosquatting. Η τοποθέτηση του κέρσορα πάνω από το εμφανιζόμενο όνομα αποκαλύπτει συχνά έναν άσχετο ή ύποπτο τομέα αποστολής.

Κακή ορθογραφία και γραμματική: Αν και τα εργαλεία γενετικής τεχνητής νοημοσύνης (GenAI) βελτιώνουν συνεχώς τις εκστρατείες phishing, ο εντοπισμός ορθογραφικών και γραμματικών λαθών παραμένει ένας χρήσιμος πρώτος έλεγχος.

Ύποπτοι σύνδεσμοι και συνημμένα αρχεία: Πολλά από αυτά τα μηνύματα περιέχουν συνδέσμους προς ιστοσελίδες ηλεκτρονικού ψαρέματος, σχεδιασμένες να κλέβουν προσωπικά, οικονομικά ή στοιχεία σύνδεσης. Επίσης, ενδέχεται να περιλαμβάνουν συνημμένα αρχεία που παρουσιάζονται ως επίσημες ειδοποιήσεις, αλλά στην πραγματικότητα εγκαθιστούν κακόβουλο λογισμικό στη συσκευή.

Έλλειψη συγκεκριμένων πληροφοριών: Μια νόμιμη ειδοποίηση από εταιρεία που έχει υποστεί παραβίαση δεδομένων περιλαμβάνει συνήθως ορισμένα προσωπικά στοιχεία του παραλήπτη, όπως μέρος του αριθμού λογαριασμού ή το όνομα χρήστη. Αντίθετα, οι απατεώνες συνήθως δεν διαθέτουν αυτές τις πληροφορίες, με αποτέλεσμα τα μηνύματά τους να είναι γενικά, ασαφή και χωρίς συγκεκριμένες λεπτομέρειες.

Προληπτικά μέτρα προστασίας και διαχείριση συμβάντων

Σε περίπτωση λήψης ενός ύποπτου μηνύματος, η ESET συνιστά να μην παίρνονται βιαστικές αποφάσεις σχετικά με τα επόμενα βήματα. Είναι σημαντικό ο χρήστης να ηρεμήσει και να αξιολογήσει την κατάσταση ψύχραιμα. Η εγκυρότητα της ειδοποίησης πρέπει να επαληθεύεται πάντοτε απευθείας με την πηγή. Δεν πρέπει ποτέ να δίνεται απάντηση στον αποστολέα ή να χρησιμοποιούνται τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην ίδια την ειδοποίηση. Αντίθετα, απαιτείται σύνδεση στον επίσημο λογαριασμό ή επικοινωνία με την εταιρεία μέσω των επίσημων στοιχείων επικοινωνίας για την επιβεβαίωση της παραβίασης.

Υπηρεσίες όπως το Have I Been Pwned και λειτουργίες προστασίας ταυτότητας που περιλαμβάνονται σε αξιόπιστα λογισμικά ασφαλείας μπορούν να αποτελέσουν έναν επιπλέον τρόπο ελέγχου για το αν τα προσωπικά στοιχεία έχουν παραβιαστεί. Η χρήση ισχυρών και μοναδικών κωδικών πρόσβασης, αποθηκευμένων σε έναν διαχειριστή κωδικών πρόσβασης, σε συνδυασμό με τον έλεγχο ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων (MFA), μειώνει δραστικά τον κίνδυνο. Με αυτόν τον τρόπο, ακόμη και αν οι χάκερ αποκτήσουν τα διαπιστευτήρια του χρήστη, δεν θα μπορούν εύκολα να αποκτήσουν πρόσβαση στους λογαριασμούς του. Τέλος, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε ισχυρή προστασία email από έναν αξιόπιστο πάροχο, η οποία ιδανικά αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για τον εντοπισμό και τον αποκλεισμό προσπαθειών phishing και κακόβουλου λογισμικού.

Τι να κάνετε αν πέσατε ήδη θύμα απάτης

Εάν πιστεύετε ότι έχετε ήδη πέσει θύμα απάτης, είναι κρίσιμο να ενεργήσετε άμεσα ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

Αλλάξτε όλους τους κωδικούς πρόσβασης που μπορεί να έχουν εκτεθεί, ειδικά αν χρησιμοποιείτε τον ίδιο κωδικό σε πολλαπλές ιστοσελίδες ή εφαρμογές.

Ένας διαχειριστής κωδικών πρόσβασης μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία και αποθήκευση ισχυρών και μοναδικών κωδικών.

Ενεργοποιήστε τον Έλεγχο Ταυτότητας Πολλαπλών Παραγόντων (MFA) σε όλους τους σημαντικούς λογαριασμούς. Έτσι, ακόμη και αν κάποιος αποκτήσει τον κωδικό σας, η πρόσβαση παραμένει δυσχερής.

Κάντε σάρωση για κακόβουλο λογισμικό χρησιμοποιώντας ένα αξιόπιστο λογισμικό ασφαλείας.

Αν έχετε κοινοποιήσει τραπεζικά ή άλλα οικονομικά στοιχεία, επικοινωνήστε αμέσως με την τράπεζά σας.

Εξετάστε την προσωρινή δέσμευση ή αντικατάσταση των πιστωτικών και χρεωστικών καρτών σας.

Παρακολουθείτε στενά τις κινήσεις των τραπεζικών σας λογαριασμών για τον εντοπισμό τυχόν ύποπτων συναλλαγών.

Αναφέρετε το περιστατικό στις αρμόδιες αρχές.

Καθώς οι ειδοποιήσεις για παραβιάσεις δεδομένων γίνονται ολοένα και συχνότερες, ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τον τελικό χρήστη είναι η απώλεια της επαγρύπνησης και η μηχανική αντίδραση. Η προσεκτική αξιολόγηση του κάθε μηνύματος που καταλήγει στο inbox μας αποτελεί τη μοναδική ασπίδα προστασίας. Μέσω αυτής της διαδικασίας, δεν προστατευόμαστε απλώς από πιθανές απάτες, αλλά ταυτόχρονα διατηρούμε την ικανότητα να αναγνωρίζουμε εγκαίρως τις αυθεντικές ειδοποιήσεις ασφαλείας που απαιτούν πραγματικά τη δράση μας.