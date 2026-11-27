Η ολοένα και συχνότερη απαίτηση τραπεζών, κυβερνητικών υπηρεσιών και διαδικτυακών πλατφορμών για την αποστολή ψηφιακών αντιγράφων διαβατηρίου ή ταυτότητας συνοδεύεται από υπαρκτούς κινδύνους ασφαλείας, όπως επισημαίνει νέα ανάλυση της ESET που δημοσιεύτηκε στην ενημερωτική πλατφόρμα WeLiveSecurity.

Τον Μάιο του 2026, η ηλεκτρονική πύλη UK Visa Portal εξέθεσε τουλάχιστον 100.000 διαβατήρια και φωτογραφίες selfie χρηστών, ενώ νωρίτερα μέσα στο ίδιο έτος ένα ακόμη περιστατικό έκθεσης δεδομένων επηρέασε σχεδόν ένα εκατομμύριο χρήστες κάνναβης.

Η διαδικασία ταυτοποίησης αποτελεί βασικό μηχανισμό εμπιστοσύνης στο διαδίκτυο, καθώς επιτρέπει στους παρόχους υπηρεσιών να επιβεβαιώνουν ότι ο χρήστης είναι πράγματι το πρόσωπο που δηλώνει. Ωστόσο, από τη στιγμή που ευαίσθητα έγγραφα και βιομετρικά στοιχεία παραδίδονται σε τρίτους οργανισμούς, ο έλεγχος παύει να βρίσκεται στα χέρια του πολίτη, με συνέπεια ένα σφάλμα παραμετροποίησης ή μια στοχευμένη κυβερνοεπίθεση να μπορεί να τροφοδοτήσει εκτεταμένες εκστρατείες απάτης.

Οι πραγματικοί κίνδυνοι από τη διαρροή εγγράφων ταυτοποίησης και PII

Όπως εξηγεί ο Phil Muncaster της ESET, κάθε φορά που ένα άτομο εμπιστεύεται προσωπικά στοιχεία σε τρίτο πάροχο, ελλοχεύει είτε η υποκλοπή τους από κακόβουλους δράστες είτε η ακούσια δημόσια έκθεση τους εξαιτίας ανεπαρκών μέτρων προστασίας. Στο περιστατικό του UK Visa Portal, τα δεδομένα που διέρρευσαν περιλάμβαναν αριθμούς διαβατηρίων, ονοματεπώνυμα, ημερομηνίες γέννησης, στοιχεία επικοινωνίας, ψηφιακά αντίγραφα των εγγράφων και φωτογραφίες selfie.

Παρότι μια μεμονωμένη φωτογραφία διαβατηρίου δεν αρκεί απαραίτητα από μόνη της για την ολοκλήρωση μιας απάτης ταυτότητας, καθώς συνήθως απαιτούνται συμπληρωματικά στοιχεία, ένας τόσο πλούσιος συνδυασμός προσωπικών αναγνωρίσιμων πληροφοριών (PII) προσφέρει στους απατεώνες όλα τα απαραίτητα εργαλεία. Με τέτοια σύνολα δεδομένων, οι επιτιθέμενοι μπορούν να επιχειρήσουν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε τραπεζικούς και άλλους λογαριασμούς ή να στήσουν ιδιαίτερα πειστικές επιθέσεις ηλεκτρονικού «ψαρέματος» (phishing) με στόχο την απόσπαση ακόμη πιο ευαίσθητων στοιχείων.

Επαλήθευση ηλικίας, βιομετρικά δεδομένα και η περίπτωση του Tinder Face Check

Η αυστηροποίηση του κανονιστικού πλαισίου έχει καταστήσει την επαλήθευση ηλικίας πιο διαδεδομένη για την πρόσβαση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, περιεχόμενο ενηλίκων και άλλες διαδικτυακές υπηρεσίες. Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει εύλογο προβληματισμό στους χρήστες, γεγονός που αποτυπώθηκε στην αύξηση των αναζητήσεων για υπηρεσίες VPN στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά την εφαρμογή των νέων κανόνων, καθώς πολλοί αναζητούν τρόπους να αποφύγουν την κοινοποίηση προσωπικών εγγράφων.

Οι πάροχοι υπηρεσιών επαλήθευσης συγκεντρώνουν μεγάλο όγκο εγγράφων ταυτοποίησης και selfies, μετατρεπόμενοι σε ελκυστικούς στόχους για το κυβερνοέγκλημα. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η συλλογή βιομετρικών δεδομένων, όπως οι σαρώσεις προσώπου, διότι σε αντίθεση με έναν αριθμό διαβατηρίου ή έναν κωδικό πρόσβασης, τα βιομετρικά χαρακτηριστικά δεν μπορούν να ακυρωθούν ή να αντικατασταθούν έπειτα από μια διαρροή.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα των λεπτομερειών που συχνά περνούν απαρατήρητες αποτελεί η λειτουργία Tinder Face Check. Αν και η πλατφόρμα αναφέρει ότι διαγράφει τα βίντεο selfie «άμεσα» μόλις ολοκληρωθεί η αξιολόγηση, διατηρεί έναν «χάρτη προσώπου» και ένα «αριθμητικό πρότυπο προσώπου» για όσο διάστημα ο λογαριασμός παραμένει ενεργός, ενώ κρατά επίσης δύο φωτογραφίες ελέγχου (audit images) για 90 ημέρες μετά το κλείσιμο του και κοινοποιεί μέρος αυτών των δεδομένων σε τρίτους. Πριν από τη χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας επαλήθευσης ηλικίας, οι ειδικοί συνιστούν τον έλεγχο της φήμης της εταιρείας, του χρόνου διατήρησης των αρχείων και της ύπαρξης εναλλακτικών μεθόδων που απαιτούν λιγότερα προσωπικά στοιχεία.

Πλαστές πύλες για βίζες και μέτρα περιορισμού της έκθεσης

Πέρα από τις παραβιάσεις νόμιμων οργανισμών, οι χρήστες καλούνται να αντιμετωπίσουν και κακόβουλες ιστοσελίδες που μιμούνται επίσημες πύλες έκδοσης ταξιδιωτικών θεωρήσεων και βίζας. Τέτοιες σελίδες εμφανίζονται συχνά μέσω συνδέσμων phishing ή ακόμη και μέσα στα αποτελέσματα αναζήτησης, με αποκλειστικό σκοπό την υποκλοπή προσωπικών και οικονομικών δεδομένων.

Αν και κανένας χρήστης δεν μπορεί να αποτρέψει μια παραβίαση υποδομών σε έναν τρίτο οργανισμό, η ESET υπογραμμίζει συγκεκριμένα πρακτικά βήματα που περιορίζουν ουσιαστικά το ρίσκο:

Επιβεβαίωση της αναγκαιότητας του εγγράφου, εξετάζοντας αν υπάρχει εναλλακτικός τρόπος ταυτοποίησης ή δυνατότητα κοινοποίησης μόνο μέρους των στοιχείων.

Προσεκτικός έλεγχος της διεύθυνσης της ιστοσελίδας (domain) και της ασφαλούς σύνδεσης,με σαφή προτίμηση στην επίσημη πύλη του οργανισμού αντί για πλατφόρμες διαμεσολάβησης.

Αποφυγή αποστολής διαβατηρίων, ταυτοτήτων και άλλων ευαίσθητων αρχείων μέσω email ή εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων.

Μελέτη της πολιτικής απορρήτου, με έμφαση στη διάρκεια αποθήκευσης των δεδομένων και στις διαθέσιμες διαδικασίες διαγραφής τους.

Χρήση αξιόπιστης λύσης διαδικτυακής ασφάλειας που εντοπίζει και αποκλείει την πρόσβαση σε ύποπτες ή πλαστές ιστοσελίδες.

Η σωστή αντίδραση σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων ταυτότητας

Εάν ένας χρήστης λάβει ειδοποίηση ότι τα στοιχεία του περιλαμβάνονταν σε παραβίαση δεδομένων, η ψύχραιμη και μεθοδική αντίδραση είναι καθοριστική. Το πρώτο βήμα αφορά την ακριβή διαπίστωση των πληροφοριών που εκτέθηκαν, ακολουθούμενο από την άμεση αλλαγή τυχόν παραβιασμένων κωδικών πρόσβασης και την ενεργοποίηση του ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων (2FA) σε όλους τους διαθέσιμους λογαριασμούς.

Σε περίπτωση που έχουν διαρρεύσει οικονομικά στοιχεία, απαιτείται άμεση επικοινωνία με την τράπεζα ή τον πάροχο της κάρτας για το πάγωμα και την αντικατάστασή της, σε συνδυασμό με τακτικό έλεγχο των κινήσεων για ύποπτες χρεώσεις. Όταν η διαρροή αφορά επίσημα έγγραφα ταυτοποίησης, όπως το διαβατήριο, συνιστάται η διερεύνηση της διαδικασίας ανανέωσης ή έκδοσης νέου εγγράφου, η αυξημένη επαγρύπνηση απέναντι σε ύποπτα μηνύματα ή τηλεφωνήματα που ενδέχεται να αξιοποιούν τα κλεμμένα στοιχεία, καθώς και η αναφορά του περιστατικού στις αρμόδιες αρχές.