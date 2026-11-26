Περισσότερες από 19 εκατομμύρια απόπειρες ηλεκτρονικού ψαρέματος (phishing) με στόχο καταναλωτές, πελάτες τραπεζών και χρήστες υπηρεσιών πληρωμών απέτρεψε η Kaspersky κατά το πρώτο δεκάμηνο του 2026, καταγράφοντας σχεδόν τριπλασιασμό των περιστατικών σε σύγκριση με το 2025. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της εταιρείας που βασίζεται σε δεδομένα του Kaspersky Security Network, από τον Ιανουάριο έως τον Οκτώβριο εντοπίστηκαν και αποκλείστηκαν 19.063.077 προσπάθειες πρόσβασης σε παραπλανητικές σελίδες, μέγεθος αυξημένο κατά 198,1% σε ετήσια βάση.

Η κατακόρυφη άνοδος των απειλών συνδέεται άμεσα με την ευρεία υιοθέτηση αυτοματοποιημένων εργαλείων και συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης από κυβερνοεγκληματίες, οι οποίοι πλέον κλωνοποιούν ολόκληρα ηλεκτρονικά καταστήματα μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Καθώς η επαναχρησιμοποίηση των ίδιων κωδικών πρόσβασης παραμένει διαδεδομένη πρακτική, η υποκλοπή στοιχείων σύνδεσης από ένα και μόνο ψεύτικο e-shop αρκεί για να ανοίξει τον δρόμο προς το email, τους τραπεζικούς λογαριασμούς και τα ψηφιακά πορτοφόλια των θυμάτων.

Amazon και Netflix στην κορυφή των brands που αξιοποιούνται ως δόλωμα

Το μεγαλύτερο βάρος των επιθέσεων απορρόφησαν οι online καταναλωτές, οι οποίοι αντιστοιχούσαν στο 44,5% των συνολικών περιστατικών, ενώ το 28,6% στόχευσε χρήστες τραπεζικών υπηρεσιών και το 26,9% μιμήθηκε πλατφόρμες πληρωμών. Στον τομέα των ηλεκτρονικών καταστημάτων και των συνδρομητικών υπηρεσιών, το 83,8% των επιθέσεων (περισσότερες από 7,1 εκατομμύρια περιπτώσεις) βασίστηκε στην πλαστοπροσωπία πέντε μεγάλων ονομάτων: Amazon, Apple, Netflix, Shopify και εμπορικά σήματα του ομίλου Alibaba.

Η Amazon αναδείχθηκε στο συχνότερο δόλωμα, με την Kaspersky να μπλοκάρει 3.102.304 απόπειρες phishing που εκμεταλλεύονταν το όνομά της, αριθμός αυξημένος κατά 411,6% έναντι των 606.369 περιστατικών του 2025. Αντίστοιχα, οι παραπλανητικές καμπάνιες που μιμούνταν το Netflix αυξήθηκαν κατά 70,5% σε ετήσια βάση, αγγίζοντας τις 1.365.648, καθώς οι δράστες αξιοποιούν τον έντονο ανταγωνισμό των υπηρεσιών streaming και τις προωθητικές εκπτώσεις περιορισμένης διάρκειας.

Η κυκλοφορία του GTA VI και η έξαρση των spam εκπτώσεων

Παράλληλα με τα ψεύτικα καταστήματα, τα ανεπιθύμητα μηνύματα (spam) με θέμα τις εκπτώσεις ενισχύθηκαν κατά 50,2% το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου, φτάνοντας τα 220.071 εντοπισμένα μηνύματα. Οι επιτιθέμενοι στράφηκαν σε ψεύτικους ιστότοπους καταστημάτων τηλεπικοινωνιών, online υπηρεσίες απώλειας βάρους, εταιρείες περιποίησης επιδερμίδας και διαγωνισμούς με στοιχεία παιχνιδιού, ενισχύοντας την πειστικότητα των σελίδων τους με κατασκευασμένες αξιολογήσεις και ανύπαρκτες προτάσεις από διάσημα πρόσωπα.

Ένα επιπλέον πεδίο δράσης άνοιξε η κυκλοφορία του GTA VI στις 19 Νοεμβρίου, η οποία συνέπεσε χρονικά με την κορύφωση της Black Friday. Από τον Ιούνιο έως τον Νοέμβριο του 2026 καταγράφηκαν 27.416 επιθέσεις όπου κακόβουλο λογισμικό και δυνητικά ανεπιθύμητες εφαρμογές μεταμφιέζονταν σε περιεχόμενο σχετικό με τον τίτλο της Rockstar, ενώ εντοπίστηκαν και παραπλανητικές σελίδες που διαφήμιζαν ανύπαρκτα πακέτα προσφορών κονσόλας μαζί με το παιχνίδι.

Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης στη βιομηχανοποίηση του phishing

Όπως εξήγησε η Olga Altukhova, Senior Web Content Analyst στην Kaspersky, η αξιοποίηση έτοιμων κιτ phishing σε συνδυασμό με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης επιτρέπει στους δράστες να παράγουν πειστικά κείμενα και γραφικά προσαρμοσμένα σε διαφορετικές γλώσσες, εμπορικά σήματα και τοπικές αγορές. Με αυτόν τον τρόπο εξαλείφονται τα παλαιότερα ορθογραφικά και συντακτικά λάθη που πρόδιδαν εύκολα μια απάτη, καθιστώντας τη διάκριση μεταξύ γνήσιου και πλαστού ιστότοπου αισθητά δυσκολότερη για τον μέσο χρήστη.

Πρακτικά μέτρα προστασίας για ασφαλείς αγορές την Black Friday

Για τον περιορισμό του κινδύνου οικονομικής απώλειας και διαρροής προσωπικών δεδομένων, οι ειδικοί της Kaspersky προτείνουν συγκεκριμένες πρακτικές ψηφιακής υγιεινής: