Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών των ΗΠΑ (FCC) χορήγησε έγκριση υπό όρους στη SpaceX για την ανάπτυξη ενός αστερισμού έως και 1 εκατομμυρίου δορυφόρων Starmind, οι οποίοι προορίζονται να λειτουργήσουν ως τροχιακά κέντρα δεδομένων. Εφόσον το εγχείρημα υλοποιηθεί πλήρως, ο συνολικός αριθμός των δορυφόρων σε τροχιά γύρω από τη Γη θα αυξηθεί περίπου κατά 50 φορές σε σύγκριση με τα σημερινά δεδομένα.

Η απόφαση σηματοδοτεί την πρώτη φορά που η αμερικανική ρυθμιστική αρχή δίνει το πράσινο φως για έναν ολοκληρωμένο αστερισμό υπολογιστικών υποδομών στο Διάστημα, τη στιγμή που και άλλοι τεχνολογικοί κολοσσοί, όπως η Google και η Blue Origin, επιδιώκουν αντίστοιχα σχέδια. Η SpaceX, η οποία διαχειρίζεται ήδη περισσότερους από 11.000 δορυφόρους Starlink, επιδιώκει να μεταφέρει την επεξεργασία απαιτητικών φόρτων εργασίας τεχνητής νοημοσύνης εκτός της γήινης ατμόσφαιρας, αξιοποιώντας την ηλιακή ενέργεια στο Διάστημα για υπολογιστική ισχύ υψηλών επιδόσεων και χαμηλού κόστους.

Η αρχιτεκτονική του Starmind και το χρονοδιάγραμμα των 14 ετών

Το σχέδιο για το Starmind κατατέθηκε επίσημα στην FCC στις 30 Ιανουαρίου 2026 και περιγράφει ένα εκτεταμένο δίκτυο δορυφόρων εξοπλισμένων με εξειδικευμένα chips τεχνητής νοημοσύνης. Αντί να περιορίζονται στην παροχή ευρυζωνικού internet όπως το Starlink, οι δορυφόροι θα λειτουργούν ως διασυνδεδεμένα data centers που θα επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω συνδέσεων λέιζερ υψηλού εύρους ζώνης, επεξεργαζόμενοι δεδομένα για χρήση πίσω στη Γη.

Ο πρόεδρος της FCC, Brendan Carr, χαρακτήρισε την έγκριση ως ένα αποφασιστικό βήμα που ανοίγει νέα προοπτική για τις υπολογιστικές υποδομές των Ηνωμένων Πολιτειών, υπογραμμίζοντας ότι η μεταφορά υπολογιστικής ισχύος πέρα από τη Γη ενισχύει την τεχνολογική και οικονομική ηγεσία της χώρας. Η ανακοίνωση, η οποία έγινε μία ημέρα πριν από την αργία των Ευχαριστιών στις ΗΠΑ, συνιστά σημαντική ρυθμιστική επιτυχία για την εταιρεία του Elon Musk, η οποία εξασφαλίζει ένα ιδιαίτερα ευρύ χρονικό περιθώριο 14 ετών για να αντιμετωπίσει τις τεχνικές και οικονομικές προκλήσεις του εγχειρήματος.

Σύμφωνα με τους όρους της άδειας, τα βασικά ορόσημα ανάπτυξης του αστερισμού διαμορφώνονται ως εξής:

Νοέμβριος 2033: Εκτόξευση και θέση σε λειτουργία του πρώτου επιχειρησιακού δορυφόρου Starmind.

Εκτόξευση και θέση σε λειτουργία του πρώτου επιχειρησιακού δορυφόρου Starmind. Νοέμβριος 2035: Ανάπτυξη του 10% του αστερισμού, δηλαδή 100.000 λειτουργικών δορυφόρων.

Ανάπτυξη του 10% του αστερισμού, δηλαδή 100.000 λειτουργικών δορυφόρων. Νοέμβριος 2038: Ολοκλήρωση του 50% του συνολικού δικτύου σε τροχιά.

Ολοκλήρωση του 50% του συνολικού δικτύου σε τροχιά. Νοέμβριος 2040: Πλήρης ανάπτυξη και των 1 εκατομμυρίου δορυφόρων.

Οι όροι απόρριψης δορυφόρων και η άρνηση εξαίρεσης από την FCC

Παρά το μεγάλο εύρος της έγκρισης, η FCC δεν έκανε δεκτά όλα τα αιτήματα της SpaceX. Η εταιρεία προτείνει την τοποθέτηση των δορυφόρων σε έξι διαφορετικές τροχιές, σε υψόμετρο από 550 έως περίπου 1.000 χιλιόμετρα, και ζήτησε ειδική εξαίρεση από τους υφιστάμενους κανονισμούς για τις μονάδες που θα επιχειρούν πάνω από τα 600 χιλιόμετρα.

Αντί να οδηγούνται οι παροπλισμένοι δορυφόροι σε καταστροφή μέσω επανεισόδου στη γήινη ατμόσφαιρα, η SpaceX ζήτησε την ευελιξία να τους μετακινεί σε τροχιές απόρριψης γύρω από τη Γη, γνωστές και ως «τροχιές νεκροταφείου», ή ακόμη και σε ηλιοκεντρικές τροχιές γύρω από τον Ήλιο. Η FCC απέρριψε το αίτημα εξαίρεσης, κρίνοντας ότι η εταιρεία δεν παρείχε επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν πως οι εναλλακτικές μέθοδοι απόρριψης συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις ασφαλείας της επιτροπής. Ως εκ τούτου, η SpaceX υποχρεούται να εξασφαλίσει νέα έγκριση προτού εκτοξεύσει οποιονδήποτε δορυφόρο Starmind που δεν προορίζεται για καύση στην ατμόσφαιρα.

Απόρριψη των περιβαλλοντικών ενστάσεων και η εξάρτηση από το Starship

Ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα σημεία της διαδικασίας αφορούσε τις περιβαλλοντικές και αστρονομικές επιπτώσεις ενός τόσο μαζικού αστερισμού. Η FCC έλαβε περίπου 1.500 δημόσια σχόλια, καθώς και επίσημες ενστάσεις από επιστημονικούς φορείς όπως το Secure World Foundation και η Αμερικανική Αστρονομική Εταιρεία. Οι οργανισμοί προειδοποίησαν για αυξημένο κίνδυνο συγκρούσεων, συσσώρευση διαστημικών απορριμμάτων, σοβαρές παρεμβολές στις επίγειες αστρονομικές παρατηρήσεις, αλλά και ατμοσφαιρική ρύπανση από οξείδια του αλουμινίου που απελευθερώνονται κατά την καύση των δορυφόρων και ενδέχεται να επηρεάσουν το στρώμα του όζοντος.

Η ρυθμιστική αρχή αποφάσισε ωστόσο να μην προχωρήσει σε ολοκληρωμένη περιβαλλοντική αξιολόγηση. Όπως ανέφερε στην απόφαση της, οι εκπομπές από χιλιάδες ή δεκάδες χιλιάδες εκτοξεύσεις πυραύλων εκφεύγουν της δικαιοδοσίας της, ενώ οι ανησυχίες για τις ατμοσφαιρικές επιπτώσεις από την επανείσοδο των δορυφόρων χαρακτηρίστηκαν υποθετικές και μη τεκμηριωμένες στον φάκελο. Παράλληλα, η FCC επικαλέστηκε μια αλλαγή πολιτικής που υιοθετήθηκε τον Οκτώβριο του 2026, σύμφωνα με την οποία οι διαστημικές δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα εκτός αμερικανικής επικράτειας και δεν εμπίπτουν στις υποχρεώσεις του Εθνικού Νόμου για την Περιβαλλοντική Πολιτική (NEPA).

Παρότι το ρυθμιστικό εμπόδιο ξεπεράστηκε, η απόφαση της FCC δεν εγγυάται την τεχνική ή οικονομική βιωσιμότητα των τροχιακών κέντρων δεδομένων. Η μεταφορά εκατοντάδων χιλιάδων δορυφόρων σε τροχιά απαιτεί συχνότητα εκτοξεύσεων και μεταφορική ικανότητα που κανένας συμβατικός πύραυλος δεν μπορεί να υποστηρίξει οικονομικά, καθιστώντας την επιτυχία του Starmind άμεσα εξαρτημένη από την πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα του πυραύλου Starship της SpaceX.