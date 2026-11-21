Δύο κρίσιμες ομοσπονδιακές υπηρεσίες των ΗΠΑ, το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών (FBI) και το Υπουργείο Γεωργίας (USDA), έγιναν στόχος κυβερνοεπιθέσεων, σύμφωνα με αποκαλύψεις αμερικανικών μέσων ενημέρωσης την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου. Την παραβίαση στο FBI επιβεβαίωσε το Σάββατο 21 Νοεμβρίου ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump σε τηλεφωνική συνέντευξη του στο δίκτυο Fox News, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη «όχι καλή».

Οι επιθέσεις έπληξαν το Εθνικό Κέντρο Πληροφοριών Εγκλήματος (National Crime Information Center - NCIC) του FBI, το οποίο αποτελεί τη βασική ψηφιακή υποδομή ανταλλαγής δεδομένων για τις διωκτικές αρχές σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς και το σύστημα οικονομικών πληρωμών προς τους αγρότες στο USDA. Η ταυτόχρονη αποκάλυψη των δύο περιστατικών εντείνει την ανησυχία για την ανθεκτικότητα των αμερικανικών κυβερνητικών υποδομών, λίγες ημέρες μετά από ένα ευρύ κύμα τεχνικών διακοπών σε κρίσιμους τομείς και την απομάκρυνση του εθνικού διευθυντή κυβερνοασφάλειας του Λευκού Οίκου.

Η παραβίαση του NCIC και ο κίνδυνος αλλοίωσης δεδομένων

Σύμφωνα με ρεπορτάζ των CNN και Associated Press, το FBI διερευνά μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο NCIC, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αποσαφηνιστεί η ακριβής έκταση της ζημιάς ή η ταυτότητα των δραστών. Πρόκειται για τη δεύτερη κυβερνοεπίθεση που δέχεται η υπηρεσία από τον περασμένο Σεπτέμβριο, γεγονός που εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τα πρωτόκολλα ασφαλείας της.

Το NCIC συνδέει ομοσπονδιακές, πολιτειακές και τοπικές αστυνομικές αρχές, παρέχοντας σε πραγματικό χρόνο στοιχεία για εντάλματα σύλληψης, καταζητούμενους φυγάδες, αγνοούμενους, ποινικά μητρώα και κλεμμένα αντικείμενα. Πρώην αξιωματούχος του FBI με εμπειρία στις έρευνες κατά κυβερνοεγκληματιών δήλωσε στο CNN ότι η μεγαλύτερη ανησυχία δεν περιορίζεται στην πιθανή υποκλοπή ευαίσθητων αρχείων, αλλά επεκτείνεται στο ενδεχόμενο οι εισβολείς να αλλοιώσουν την ακρίβεια των πληροφοριών στις οποίες βασίζονται καθημερινά οι αστυνομικοί κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, θέτοντας σε κίνδυνο τόσο τους ίδιους όσο και τη δημόσια ασφάλεια.

Το πλήγμα στο Υπουργείο Γεωργίας (USDA) και οι φόβοι για κερκόπορτα

Παράλληλα με την έρευνα του FBI, το δίκτυο NBC News αποκάλυψε ότι το USDA ενημέρωσε εσωτερικά το προσωπικό του πως εξωτερικοί εισβολείς παραβίασαν το πληροφοριακό σύστημα που διαχειρίζεται τις πληρωμές προς τους αγρότες. Εξαιτίας του περιστατικού, αρκετές εφαρμογές του υπουργείου τέθηκαν εκτός λειτουργίας για ημέρες, με το τμήμα κυβερνοασφάλειας της υπηρεσίας να προχωρά σε καθολική επαναφορά των κωδικών πρόσβασης σε όλες τις βάσεις δεδομένων.

Παρότι οι μέχρι τώρα ενδείξεις περιορίζουν την εισβολή στη βάση δεδομένων πληρωμών και δεν έχει επιβεβαιωθεί διαρροή προσωπικών στοιχείων, πρώην αξιωματούχοι του υπουργείου προειδοποίησαν ότι το παραβιασμένο σύστημα θα μπορούσε να λειτουργήσει ως κερκόπορτα για πρόσβαση σε πολύ πιο ευαίσθητο υλικό. Το USDA διαχειρίζεται κρίσιμα δεδομένα για την ασφάλεια των τροφίμων και επιστημονικές έρευνες που αφορούν ζωονόσους και βιολογικούς κινδύνους, πληροφορίες που, εάν κατέληγαν σε εχθρικούς πράκτορες, θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν εις βάρος των αμερικανικών συμφερόντων.

Οι δηλώσεις Trump και η απομάκρυνση του επικεφαλής κυβερνοασφάλειας

Μιλώντας στο Fox News, ο Donald Trump προσπάθησε να υποβαθμίσει τη βαρύτητα της παραβίασης στο FBI, συνδέοντας το περιστατικό με παλαιότερες πολιτικές του αντιπαραθέσεις με την υπηρεσία. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι, παρόλο που δεν του αρέσει η εξέλιξη, η διαρροή θα μπορούσε να έχει και μια «θετική πλευρά», αφήνοντας να εννοηθεί ότι ενδέχεται να έρθουν στο φως στοιχεία για την έρευνα σχετικά με τη ρωσική παρέμβαση στις εκλογές του 2016, την τηλεφωνική του επικοινωνία με τον Ουκρανό πρόεδρο Volodimir Zelenskyy το 2019, καθώς και ισχυρισμούς περί εκλογικής νοθείας.

Η αποκάλυψη της επίθεσης ήρθε μόλις δύο ημέρες μετά την εμφάνιση του διευθυντή του FBI, Kash Patel, στο ίδιο τηλεοπτικό δίκτυο, όπου είχε προβάλει τα μέτρα κυβερνοάμυνας της υπηρεσίας και την πρωτοβουλία Operation Winter Shield. Την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, ο Λευκός Οίκος προχώρησε στην απομάκρυνση του εθνικού διευθυντή κυβερνοασφάλειας, Sean Cairncross, καθώς αυξάνονταν οι πιέσεις και η κριτική για τη διαχείριση των διαδοχικών τεχνικών προβλημάτων στη χώρα.

Το ιστορικό παραβιάσεων και το κύμα τεχνικών διακοπών στις ΗΠΑ

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι οι κυβερνοεπιθέσεις σε FBI και USDA συνδέονται μεταξύ τους ή με τη σειρά μεγάλων τεχνικών διακοπών που σημειώθηκαν νωρίτερα τον Νοέμβριο. Οι διακοπές επηρέασαν την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA), τράπεζες, υπηρεσίες όπως το Microsoft Outlook, ακόμη και ένα απόρρητο δίκτυο της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας (NSA), με την αμερικανική κυβέρνηση να επιμένει ότι οφείλονταν σε εργασίες συντήρησης και αναβαθμίσεις λογισμικού για την κάλυψη ευπαθειών και όχι σε κακόβουλη ενέργεια.

Ωστόσο, οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες των ΗΠΑ έχουν δεχθεί αλλεπάλληλα πλήγματα τους τελευταίους μήνες. Τον Σεπτέμβριο, η ομάδα χάκερ ShinyHunters παραβίασε την πύλη προσλήψεων του FBI υποκλέπτοντας προσωπικά δεδομένα υπαλλήλων και υποψηφίων, υπόθεση για την οποία συνελήφθη Καναδός ερευνητής κυβερνοασφάλειας, ενώ τον Οκτώβριο σημειώθηκε παραβίαση στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) με την έκθεση 40.000 αρχείων εργαζομένων.