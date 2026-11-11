Έρευνα Kaspersky: Πώς Gen Z και Boomers αναζητούν προσφορές στην αγορά

Σύνοψη

Η Gen Z ενημερώνεται για προσφορές κυρίως μέσω social media και δημιουργών περιεχομένου (48%).

Οι Boomers διατηρούν παραδοσιακές συνήθειες, επιλέγοντας μηχανές αναζήτησης (38%) και ιστοσελίδες καταστημάτων (39%).

Απατεώνες εκμεταλλεύονται την τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes για να προωθήσουν ανύπαρκτα προϊόντα στο Instagram και το TikTok.

Τα email παραμένουν σταθερή πηγή ενημέρωσης, αλλά και κινδύνου για τους μεγαλύτερους σε ηλικία χρήστες.

Απαιτείται σχολαστικός έλεγχος των λογαριασμών πώλησης και αποκλειστική χρήση ασφαλών μεθόδων πληρωμής για την αποφυγή απώλειας χρημάτων.

Καθώς οι εποχικές εκπτώσεις πλησιάζουν, οι καταναλωτές αναζητούν τις καλύτερες δυνατές ευκαιρίες, αξιοποιώντας διαφορετικά ψηφιακά εργαλεία ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα στην οποία ανήκουν.

Η παγκόσμια έρευνα που πραγματοποίησε η Kaspersky σε 7.200 καταναλωτές αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο οι αγοραστικές συνήθειες διαμορφώνουν το σύγχρονο τοπίο του ηλεκτρονικού εμπορίου. Οι νεότεροι χρήστες, και ειδικότερα η Gen Z μαζί με τους Millennials, βασίζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό στις προτάσεις που εντοπίζουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με το 48% και το 45% αντίστοιχα να ενημερώνονται για τις διαθέσιμες προσφορές μέσω αυτών των ψηφιακών καναλιών.

Η διαδικασία των αγορών για τους νεότερους καταναλωτές έχει μετατραπεί σε αναπόσπαστο κομμάτι της ψηφιακής τους ψυχαγωγίας, καθώς περιηγούνται διαρκώς σε σύντομα βίντεο, παρακολουθούν εξειδικευμένα κανάλια στο Telegram και αλληλεπιδρούν με προηγμένα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.

Οι κίνδυνοι που κρύβουν τα social media και η Τεχνητή Νοημοσύνη

Η έντονη ψηφιακή δραστηριότητα στα κοινωνικά δίκτυα εκθέτει τους χρήστες σε νέους, εξελιγμένους κινδύνους που σχετίζονται άμεσα με την τεχνολογική πρόοδο. Οι κυβερνοεγκληματίες έχουν αρχίσει να αξιοποιούν εκτενώς την τεχνητή νοημοσύνη και την τεχνολογία deepfake σε δημοφιλείς πλατφόρμες όπως το TikTok και το Instagram, με σκοπό να προωθήσουν προϊόντα τα οποία στην πραγματικότητα δεν υφίστανται καν. Μέσω αυτών των κακόβουλων εκστρατειών, ψηφιακά δημιουργημένα πρόσωπα διαφημίζουν υποτιθέμενα χειροποίητα αγαθά ή προϊόντα υγείας με θαυματουργές ιδιότητες, παρακινώντας τους ανυποψίαστους αγοραστές να προχωρήσουν σε άμεσες ηλεκτρονικές πληρωμές. Οι καταναλωτές που πέφτουν θύματα αυτών των πρακτικών παραλαμβάνουν τελικά προϊόντα μαζικής παραγωγής ευτελούς αξίας ή χάνουν ολοκληρωτικά τα χρήματά τους.

Για την προστασία από αυτές τις απειλές, οι ειδικοί της Kaspersky συνιστούν τον προσεκτικό έλεγχο του ιστορικού κάθε λογαριασμού, την αναζήτηση οπτικών ενδείξεων που μαρτυρούν τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης στις φωτογραφίες και την αποκλειστική χρήση ενσωματωμένων συστημάτων πληρωμών ή αξιόπιστων τρίτων παρόχων.

Να ελέγχετε τον λογαριασμό του πωλητή. Εάν έχει δημιουργηθεί πρόσφατα ή έχει αλλάξει όνομα πολλές φορές, αυτό μπορεί να αποτελεί προειδοποιητική ένδειξη. Ελέγχετε επίσης τα σχόλια κάτω από τις αναρτήσεις. Εάν είναι απενεργοποιημένα ή περιλαμβάνουν αποκλειστικά τυποποιημένες φράσεις που φαίνεται να έχουν δημιουργηθεί από bots, θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Εάν έχει δημιουργηθεί πρόσφατα ή έχει αλλάξει όνομα πολλές φορές, αυτό μπορεί να αποτελεί προειδοποιητική ένδειξη. Ελέγχετε επίσης τα σχόλια κάτω από τις αναρτήσεις. Εάν είναι απενεργοποιημένα ή περιλαμβάνουν αποκλειστικά τυποποιημένες φράσεις που φαίνεται να έχουν δημιουργηθεί από bots, θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Να αναζητάτε χαρακτηριστικές ενδείξεις περιεχομένου που έχει δημιουργηθεί με AI , όπως μαλλιά που μοιάζουν να ενώνονται με τα ρούχα ή αντικείμενα που φαίνεται να αιωρούνται ή να συγχωνεύονται μεταξύ τους. Η χρήση τεχνητής νοημοσύνης δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ένα προϊόν είναι ψεύτικο, ωστόσο χρειάζεται αυξημένη προσοχή. Πλατφόρμες όπως το TikTok και το Instagram απαιτούν πλέον την επισήμανση περιεχομένου που έχει δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη. Επομένως, μια ανάρτηση που φαίνεται να έχει δημιουργηθεί με αυτή την τεχνολογία, χωρίς να φέρει τη σχετική ένδειξη, αποτελεί λόγο για περαιτέρω έλεγχο.

όπως μαλλιά που μοιάζουν να ενώνονται με τα ρούχα ή αντικείμενα που φαίνεται να αιωρούνται ή να συγχωνεύονται μεταξύ τους. Η χρήση τεχνητής νοημοσύνης δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ένα προϊόν είναι ψεύτικο, ωστόσο χρειάζεται αυξημένη προσοχή. Πλατφόρμες όπως το TikTok και το Instagram απαιτούν πλέον την επισήμανση περιεχομένου που έχει δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη. Επομένως, μια ανάρτηση που φαίνεται να έχει δημιουργηθεί με αυτή την τεχνολογία, χωρίς να φέρει τη σχετική ένδειξη, αποτελεί λόγο για περαιτέρω έλεγχο. Να πραγματοποιείτε πάντα τις πληρωμές σας μέσω των ενσωματωμένων συστημάτων πληρωμών των πλατφορμών, όπως το Instagram Checkout ή το Facebook Pay, ή μέσω αξιόπιστων τρίτων παρόχων, όπως το PayPal. Οι μέθοδοι αυτές προσφέρουν δικλίδες ασφαλείας που δεν παρέχονται στις απευθείας μεταφορές χρημάτων. Για ένα επιπλέον επίπεδο προστασίας στις διαδικτυακές συναλλαγές σας, μπορείτε να αξιοποιήσετε τη λειτουργία Online Payment Protection του Kaspersky Premium.

Οι προτιμήσεις των Boomers και η σταθερή αξία των παραδοσιακών εργαλείων

Αντίθετα με τους νεότερους χρήστες που ενσωματώνουν τις νέες τεχνολογίες στην καθημερινότητά τους, οι Boomers ηλικίας 61 ετών και άνω προτιμούν αισθητά πιο παραδοσιακές μεθόδους για την αναζήτηση των ηλεκτρονικών τους αγορών. Το 38% αυτής της ηλικιακής ομάδας εμπιστεύεται τα αποτελέσματα των κλασικών μηχανών αναζήτησης, ενώ ένα παρόμοιο ποσοστό της τάξης του 39% επισκέπτεται απευθείας τις επίσημες ιστοσελίδες των καταστημάτων. Παράλληλα, περίπου το 30% των Millennials, της Gen X και των Boomers συνεχίζει να λαμβάνει ενημερώσεις για ευκαιρίες μέσω των διαφημιστικών emails, γεγονός που καθιστά τα emails βασικό στόχο των επιτήδειων που επιδιώκουν να υποκλέψουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.

Οι καταναλωτές οφείλουν να αντιμετωπίζουν με αυξημένη επιφυλακτικότητα τις προσφορές που φαίνονται υπερβολικά ελκυστικές, να ελέγχουν σχολαστικά τις διευθύνσεις URL για τυχόν ορθογραφικές αποκλίσεις και να χρησιμοποιούν ξεχωριστές ψηφιακές κάρτες για τις διαδικτυακές τους συναλλαγές, ενισχύοντας την ασφάλεια τους με αξιόπιστες λύσεις κυβερνοασφάλειας.