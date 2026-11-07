Η Ευρώπη απειλεί το TikTok με τεράστιο πρόστιμο εάν δεν επανασχεδιάσει τον αλγόριθμο του For You

Σύνοψη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατηγορεί το TikTok για παραβίαση της Πράξης για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA) εστιάζοντας στον αλγόριθμο προτάσεων.

Οι ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές εντόπισαν την ύπαρξη του φαινομένου «rabbit hole», το οποίο εγκλωβίζει τους χρήστες σε περιεχόμενο που βλάπτει την ψυχική υγεία.

Τα εργαλεία ελέγχου που προσέφερε πρόσφατα η πλατφόρμα κρίθηκαν ως ανεπαρκή για την αντιμετώπιση του αλγοριθμικού εθισμού.

Η ByteDance οφείλει να ανασχεδιάσει τη ροή του For You feed, αλλιώς βρίσκεται αντιμέτωπη με πρόστιμο που φτάνει το 6% του παγκόσμιου τζίρου της.

Αποτελεί την πρώτη ιστορικά νομική δίωξη υπό το ευρωπαϊκό πλαίσιο που στοχεύει αποκλειστικά τον πυρήνα ενός αλγορίθμου μηχανικής μάθησης και όχι απλώς την παρουσία παράνομου περιεχομένου.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε επίσημο προκαταρκτικό πόρισμα εγκαλώντας το TikTok για παραβίαση του Digital Services Act (DSA). Οι ρυθμιστικές αρχές διαπίστωσαν πως ο μηχανισμός συστάσεων της ροής For You δημιουργεί ένα επικίνδυνο φαινόμενο rabbit hole, εκθέτοντας ασταμάτητα τους χρήστες σε τοξικό περιεχόμενο, με άμεση απειλή επιβολής προστίμου ύψους 6% επί του παγκόσμιου τζίρου εφόσον δεν ανασχεδιαστεί ριζικά ο αλγόριθμος.

Η αυστηρότερη εφαρμογή της νομοθεσίας για τις ψηφιακές υπηρεσίες στην Ευρώπη φέρνει πλέον στο προσκήνιο την ίδια την καρδιά της λειτουργίας των σύγχρονων μέσων κοινωνικής δικτύωσης, καθώς οι νομοθέτες απομακρύνονται από την απλή αφαίρεση μεμονωμένων αναρτήσεων και επικεντρώνονται στην αρχιτεκτονική διανομής τους.

Το πρόβλημα εντοπίζεται στη ροή περιεχομένου For You, η οποία αποτελεί το βασικότερο εργαλείο αφοσίωσης της πλατφόρμας της ByteDance, κρατώντας εκατομμύρια ανθρώπους καθηλωμένους στις οθόνες των smartphones τους για αμέτρητες ώρες καθημερινά. Οι ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές εστιάζουν στην ικανότητα του συστήματος να αναγνωρίζει την περιέργεια των χρηστών και να την μετατρέπει σε έναν ατέρμονο βρόχο, μέσα από τον οποίο το νευρωνικό δίκτυο εκθέτει το κοινό ασταμάτητα και με επαναλαμβανόμενο τρόπο σε βίντεο που σχετίζονται με τη θλίψη, την κοινωνική απομόνωση και τη διαστρεβλωμένη εικόνα σώματος. Το έγγραφο της Κομισιόν καθιστά σαφές πως η αδιάκοπη προβολή τέτοιου υλικού βλάπτει αποδεδειγμένα την ψυχική υγεία, αναγνωρίζοντας παράλληλα τους ανήλικους χρήστες ως την πιο ευάλωτη πληθυσμιακή ομάδα απέναντι σε αυτές τις σκοτεινές αλγοριθμικές πρακτικές.

Η Πράξη για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA), η οποία τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή μέσα στο 2023, προσφέρει πλέον στα ευρωπαϊκά όργανα τα απαραίτητα νομικά εργαλεία για να θέσουν τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες προ των ευθυνών τους αναφορικά με τον κοινωνικό αντίκτυπο που έχουν τα ψηφιακά προϊόντα τους. Παρότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη βάλει στο μικροσκόπιο τεράστιες πολυεθνικές οντότητες όπως το X, η Meta, το Temu και το AliExpress για ποικίλες παραβάσεις των νέων κανονισμών διαδικτυακής ασφάλειας, η στόχευση του TikTok καταγράφεται νομικά ως η πρώτη περίπτωση όπου ένας αλγόριθμος προτάσεων αποτελεί την κύρια και αποκλειστική αιτία για την απαγγελία κατηγοριών. Η πρωτοφανής εξέλιξη σηματοδοτεί μια τεράστια ιδεολογική και νομική αλλαγή στάσης από πλευράς των νομοθετών των Βρυξελλών, οι οποίοι πλέον δεν ελέγχουν μόνο το τελικό περιεχόμενο καθεαυτό, αλλά την ίδια τη μηχανική λογική που αναλαμβάνει να το διανείμει και να το ενισχύσει μαζικά.

Πριν από μερικούς μήνες, η Επιτροπή είχε προειδοποιήσει δημόσια την πλατφόρμα πως ο συνολικός σχεδιασμός της διεπαφής χρήστη κρίνεται εξαιρετικά εθιστικός, αναγκάζοντας το νομικό τμήμα της εταιρείας να αναζητήσει άμεσους τρόπους συμμόρφωσης για την ευρωπαϊκή επικράτεια. Η εφαρμογή προσπάθησε να ενσωματώσει ορισμένους μηχανισμούς ελέγχου προκειμένου να μετριάσει τις επιπτώσεις του αλγοριθμικού εγκλωβισμού, προσφέροντας εργαλεία περιορισμού του χρόνου χρήσης και δυνατότητες τεχνητής ανανέωσης της ροής βίντεο, όμως η νέα έκθεση των ρυθμιστικών αρχών καταδεικνύει τεκμηριωμένα πως τα προτεινόμενα μέτρα αποδείχθηκαν παντελώς αναποτελεσματικά. Κάθε φορά που ένας χρήστης παρακολουθεί μέχρι τέλους ένα βίντεο ή πατάει like σε αναρτήσεις με μελαγχολικό περιεχόμενο, το σύστημα αγνοεί τις όποιες επιφανειακές δικλείδες ασφαλείας και εξακολουθεί να τον τροφοδοτεί ακατάπαυστα με ακόμα περισσότερα παρόμοια βίντεο, αφαιρώντας του ουσιαστικά την τεχνική δυνατότητα να ξεφύγει από τον φαύλο κύκλο προβολών.

Η Henna Virkkunen, εκτελεστική αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τεχνολογική κυριαρχία, την ασφάλεια και τη δημοκρατία, υπογράμμισε πως τα σημερινά ευρήματα αποδεικνύουν την ανάγκη να εντείνει η πλατφόρμα τις τεχνικές της προσπάθειες για την απόλυτη προστασία της ευημερίας των χρηστών. Η πίεση προς την κινεζικών συμφερόντων εταιρεία δεν περιορίζεται, ωστόσο, εντός των ευρωπαϊκών συνόρων, καθώς στις ΗΠΑ βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με ένα τεράστιο κύμα συντονισμένων αγωγών από δεκάδες πολιτείες και με αυστηρές προειδοποιήσεις από νομοθέτες του Κογκρέσου που επικεντρώνονται ακριβώς στην ασφάλεια των παιδιών και στην προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Οι ταυτόχρονες νομικές διώξεις στις δύο μεγαλύτερες δυτικές αγορές δημιουργούν ένα πραγματικά ασφυκτικό πλαίσιο λειτουργίας για την ByteDance, υποχρεώνοντας το διοικητικό συμβούλιο να επανεξετάσει ριζικά το επιχειρηματικό του μοντέλο απέναντι στο δυτικό κοινό.

Η τεχνική φύση του προβλήματος εντοπίζεται αποκλειστικά στον τρόπο με τον οποίο το νευρωνικό δίκτυο της πλατφόρμας σταθμίζει τα πολλαπλά δεδομένα αλληλεπίδρασης. Ο μηχανισμός συστάσεων βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στον χρόνο παρακολούθησης (watch time) και στον ρυθμό ολοκλήρωσης των βίντεο (completion rate), παραβλέποντας συστηματικά το γεγονός ότι οι άνθρωποι τείνουν να παρακολουθούν συναισθηματικά φορτισμένο περιεχόμενο λόγω φυσικής περιέργειας, χωρίς απαραίτητα να το επιθυμούν συνειδητά. Το λογισμικό μεταφράζει τον αυξημένο χρόνο παραμονής σε αυτές τις αναρτήσεις ως ένδειξη ισχυρού ενδιαφέροντος, προσαρμόζοντας δυναμικά τις παραμέτρους του προκειμένου να γεμίσει τη ροή του χρήστη με αντίστοιχα βίντεο και δημιουργώντας έναν κλειστό βρόχο ανατροφοδότησης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχοντας χαρακτηρίσει το TikTok ως Πολύ Μεγάλη Διαδικτυακή Πλατφόρμα (VLOP) υπό το πρίσμα της νομοθεσίας DSA, επιβάλλει αυστηρότατους ελέγχους στη διαχείριση συστημικών κινδύνων, απαιτώντας από τους μηχανικούς της εταιρείας να τροποποιήσουν τη μαθηματική λογική του αλγορίθμου, ώστε να προτεραιοποιείται η διασφάλιση της ψυχικής υγείας έναντι της μεγιστοποίησης του χρόνου παραμονής στην οθόνη.

Το τελεσίγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παραμένει απολύτως ξεκάθαρο και απαιτεί τον άμεσο ανασχεδιασμό της ροής For You ώστε να εξαλειφθούν οριστικά τα μοτίβα συμπεριφορικού εθισμού. Εάν η εταιρεία αποτύχει να συμμορφωθεί με τις αυστηρές υποδείξεις, αντιμετωπίζει την επιβολή τεράστιων προστίμων που μπορούν νομίμως να αγγίξουν έως και το 6% του παγκόσμιου ετήσιου τζίρου της, ένα αστρονομικό ποσό που μεταφράζεται σε δισεκατομμύρια ευρώ και υπονομεύει την οικονομική της σταθερότητα.